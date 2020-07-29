По стопам Робин Гуда. Правда ли, что ворованные деньги будут отдавать пенсионерам?

Власти нашли способ пополнить казну Пенсионного фонда: туда предлагают направлять незаконно заработанные деньги россиян. Минфин уже готовит поправки в Бюджетный и Гражданский кодексы, пишут "Известия". Рассказываем, у кого будут отбирать незаконные доходы, почему такая потребность возникла и самое главное – получат ли от этого хоть какую-то выгоду сами пенсионеры.
Если инициативу одобрят, то да. В Минфине решили расширить перечень возможных доходов ПФР и включить туда деньги, конфискованные у коррупционеров и недобросовестных предпринимателей. Поправки, которые готовит ведомство, касаются статей 46 и 146 Бюджетного кодекса. Информацию об этом "Известиям" подтвердили в пресс-службе Минфина.
"В Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства – в случае отсутствия доказательств законности их получения. Законопроект внесен на рассмотрение правительства", – пояснили изданию в ведомстве.
Другими словами, все доходы, законность получения которых их владелец так и не доказал, должны пойти на доброе дело – пополнить казну Пенсионного фонда. Документу еще предстоит пройти чтения в Госдуме, а сам он далек от окончательного варианта, но инициативу уже готовы поддержать в большинстве фракций нижней палаты парламента.
У кого будут отбирать деньги?
Судя по всему, у всех, кто не докажет законность своих доходов. Конечно, детали законопроекта пока неизвестны – в Минфине их не пояснили. Неясно, кто будет проверять законность обогащения, какая минимальная сумма вызовет подозрения у контролирующих органов и доходы за какой период они смогут конфисковывать.
Но имущество, купленное на незаконные деньги, изымают в пользу государства не только у госслужащих и членов их семей. В конце прошлого года в Конституционном суде пояснили, что закон распространяется на всех россиян. Поэтому можно сделать вывод, что и деньги, полученные незаконным образом, государство сможет конфисковывать абсолютно у всех.
А пенсии-то хоть вырастут?
Похоже, что нет. По крайней мере, сейчас об этом пока речи вообще не идет. Тем более что бюджет ПФР и без того находится в дефиците – это во многом и стало причиной для поправок.
"Пенсионный фонд надо укреплять. Одним из источников могут быть недоказанные доходы. Но это говорит о том, что накопительная страховая система у нас не работает", – цитируют "Известия" первого зампреда фракции "Справедливой России" Михаила Емельянова.
Сейчас, чтобы пополнять казну, в пользу государства конфисковывают только имущество, которое приобретено на неподтвержденные доходы. Его продают, а вырученные средства направляют в ПФР. Например, с января 2020 года в бюджет Пенсионного фонда таким образом поступило 21,4 млрд рублей, пояснил в июне на заседании Совфеда генпрокурор России Игорь Краснов.
Перечислять в ПФР сами конфискованные деньги по закону нельзя. Этот пробел и решили устранить в Минфине. Поэтому поправки в ведомстве называют техническими.
Другими словами, инициатива поможет залатать уже имеющуюся дыру в бюджете, а не увеличить выплаты пенсионерам.
И сколько денег не хватает в Пенсионном фонде?
По плану, который ПФР представил в сентябре 2019 года, этот год ведомство должно было закончить с дефицитом в 118,5 млрд рублей, в 2021 предполагался дефицит в 28,5 млрд рублей, а в 2022 году планировалось уже выйти на профицит и заработать 18,5 млрд рублей.
Но после путинского послания Федеральному собранию бюджет пересмотрели. Президент поручил увеличить выплаты маткапитала, поэтому расходы ПФР возросли. Теперь ожидается, что дефицит бюджета в 2020 году составит 209,2 млрд рублей. В 2021 году в ПФР планируют недосчитаться 27,2 миллиарда рублей, а в 2022 году вместо ожидаемой прибыли вновь получить дефицит – 12,8 миллиарда рублей.
Когда изменения вступят в силу?
Пока непонятно. Технически закон могут вообще не принять. Но поскольку большинство парламентариев уже сейчас его поддерживают, инициатива Минфина все же будет закреплена законодательно. В самом документе ведомства указано, что поправки могут принять уже в этом году – в декабре.
Комментарии
сшабашил денег где-то, положил на карту - докажи, где взял. Не доказал, забрали, сказал, что левак - гони 13% государству.
Короче, белый нал - расизм, да здравствует чёрный нал!
Не пенсионерам, а в пенсионный фонд. А это две большие разницы)
бюджет ПФР и без того находится в дефиците
Как же это вышло? Все было так весело, мы заготовляли рога и копыта, жизнь была упоительна, земной шар вертелся специально для нас - и вдруг... Понимаю! Накладные расходы! Аппарат съел все деньги.(c)
Деноминацию вам для этого и придумали. Это сейчас говорят, что ее не будет, но они всегда говорят одно, делают другое.
Накопите наличку, придется в банке менять на другие банкноты, там и отберут
Разворуют на дворцы и всё, а пенсионерам как всегда шиш.