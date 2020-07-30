К Земле летит потенциально опасный астероид 2009 PQ1, сообщает NASA. Он приблизится к нашей планете 5 августа. Рассказываем, что известно об этом небесном теле и угрожает ли оно человечеству.
Ученые открыли этот астероид 14 августа 2009 года. Специалисты находят его очень маленьким – его размер от 84 до 190 метров. Это примерно как футбольное поле.
Небесное тело относится к группе "Аполлонов" – эти астероиды пересекают орбиту Земли. 2009 PQ1 совершает один оборот вокруг Солнца каждые 669 земных дней (почти два года).
В следующий раз около Земли небесное тело он через 117 лет – в 2137 году.
5 августа в 19:35 по московскому времени (23:35 по барнаульскому) астероид пройдет на расстоянии 3,2 млн километра от Земли. Это в восемь раз дальше, чем Луна. Пролетит он со скоростью 13,4 километра в секунду.
Ученые называют астероид 2009 PQ1 "потенциально опасным". Такими астрономы считают все объекты размером более 140 метров и траектория движения которых пересекает орбиту Земли.
Но угрозы для нашей планеты астероид 2009 PQ1 не представляет, говорят ученые.
"Каждый день открываются новые астероиды, которые считаются потенциально опасными для Земли, потому что они пересекают орбиту. Но когда и на каком расстоянии – это другой вопрос", – цитирует РИА "Новости" профессора Уральского федерального университета и главу метеоритных экспедиций вуза Виктора Гроховского.
Гораздо опаснее другой астероид – Апофис. Он пролетит близко от Земли еще нескоро – в 2029 году.
"У нас наиболее серьезный – Апофис большого размера, который в 2029 году пролетит достаточно близко. Это действительно серьезное событие. Специальная даже конференция состоится в ноябре, где соберутся ученые и будут думать, как на него что-нибудь посадить, чтобы за ним следить", – заявил Гроховский. Его размер – 300 метров и он пройдет на расстоянии 31 тыс. километров от нашей планеты. Это в 10 раз меньше расстояния от Земли до Луны и в 100 раз ближе, чем маршрут астероида 2009 PQ1.
Нет. Он пролетит слишком далеко от Земли, на расстоянии 3,2 млн километров (это почти 80 земных экваторов). Барнаульцы и остальные жители нашей планеты его не увидят.
Комментарии
Звоним Брюсу Уиллису?
Ему уж 65 лет. Пенсионер. Он в последнем фильме из двух злодеев и одного даже не замочил.