В Барнауле раньше срока начали возвращать горячую воду в дома по контуру ТЭЦ-3. Где в краевой столице уже включили горячую воду в июле 2020 и когда ее дадут остальным – читайте в материале amic.ru.
29 июля подачу горячей воды возобновили в 126 зданиях. Среди них – 87 многоквартирных и 2 частных дома, детский дом, 5 детских садов, 3 школы и 28 административных зданий. Эти дома находятся на улицах Интернациональной, Пролетарской, Промышленной, Ядринцева и других.
Всего горячую воду получили 17 тысяч жителей.
Для этого посмотрите на карту. Все адреса, где включили горячую воду с 29 июля, отмечены синими флажками.
Если дом отмечен в карте, но горячая вода так и не появилась, то обращайтесь в вашу управляющую компанию.
Подачу горячей воды возобновят сразу после устранения повреждений и завершения работ, обещают в СГК. Но окончательно вода появится во всех домах 3 августа.
Воду отключают для того, чтобы провести гидравлические испытания и ремонт теплосетей. Как пояснили в СГК, эта проверка – необходимый и обязательный этап подготовки Барнаула к следующему отопительному сезону. Она повышают надежность теплоснабжения (чтобы не было порывов зимой).
В результате опрессовки энергетики обнаружили на тепловых сетях по контуру ТЭЦ-3 204 повреждения. Из них 129 уже устранены.
Комментарии
Партизанская, 149 - не дали ГВ
На то он и центр.Выселки подожду.Одного не могу понять,неужели в т.н."центре" коммуникации новее?Или сначала им ремонтируют,а потом всем остальным?Есть наверное какое то научное объяснение,но почему то терзают смутные сомнения...Неужели есть какое то разделение на бледнолицых и краснокожих?Чай не пиндосия!)
все понятно - центровым
30.07.2020 14:40
- гость -
На С-З и Ленина еще трубы меняют, всё раскопано. А своими умозаключениями подотри себе одно место.
На С-З и Ленина еще трубы меняют, всё раскопано.
И что?А на Петрова/Попова не меняют,и все закопано.А воды горячей НЕТ!О том и говорят-к центровым более нежное отношение.126 то домов-счастливчиков не на Сулиме или Силикатном,хотя здесь до ТЭЦ-3 рукой подать,а в кластере-шмастере.Совпадение?Не думаю.
бох ты мой.. моемся нормально из душа, ддешевле обходится кстати
30.07.2020 14:40
- гость -
потому и квартиры в центре дороже.
судя по этой карте, мне воду вообще не должны были отключать))))
30.07.2020 15:09
- гость -
Это не мытье,а катанье.Т.е.окатиться,ополоснуться можно,помыться полноценно-нет.Единственное,что успокаивает это то,что в этом году не отключили горячую воду в апреле,вместе с отоплением,а пощадили и отрубили посреди лета.Иначе бы не то что помыться,но и челюсть вставную не почистить,так бы ее сводило в ледяной воде в синих от холода руках.И на том спасибо.Как говорится век не забудем!!!))
нормально с водогреем из душа , вода кипяток
ребенку ванну наливаем
80 литров стоит бак