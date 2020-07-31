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Задержание россиян в Белоруссии. Все, что известно на данный момент

, ИА "Амител"
Власти Белоруссии считают, что задержанные – бойцы частной военной компании Вагнера
Фото: скрншот видео 'Беларусь 1'

Фото: скрншот видео "Беларусь 1"

29 июля в Белоруссии задержали группу россиян. Их подозревают в подготовке терактов. Что известно о задержанных, в чем их подозревают и правда ли, что среди них был уроженец Алтайского края – в материале amic.ru.

1
Что произошло в Белоруссии?
29 июля правоохранительные органы Белоруссии задержали под Минском 32 россиян. Еще одного человека задержали на юге страны.

По данным белорусского агентства "БелТА", группа мужчин прибыла в Минск в ночь на 25 июля и заселилась одну из гостиниц. Они должны были выселиться в тот же день, но задержались и покинули отель 27 июля. После этого мужчины переехали в один из санаториев Минского района.

По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание "нехарактерным для российских туристов поведением" и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного они не употребляли, не посещали увеселительных заведений и держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания.

Задержали россиян в санатории около 5:30 утра силами группы "А" КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома. По словам представителя группы задержания, бойцы сопротивления не оказывали, вели себя спокойно и профессионально. Некоторые из них апеллировали к российскому гражданству, а также к службе в прошлом в различных силовых ведомствах России, сообщает news.tut.by.

2

В чем подозревают россиян?

Против задержанных возбудили уголовное дело о подготовке терактов.

В правоохранительных органах утверждают, что на территорию Белоруссии прибыло 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период выборов президента (состоятся 9 августа). При них было три больших чемодана.

Сейчас в стране ищут остальных бойцов ЧВК, заявил госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков. Глава Комитета госбезопасности Белоруссии Валерий Вакульчик сообщил, что задержанные – это бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

В Следственном комитете, в свою очередь, заявили, что россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков.

3
Правда ли, что в Белоруссии задержали уроженца Алтайского края?

Да. Как сообщает "Тайга.инфо", речь о 31-летнем Сергее Маслове. Он окончил школу в селе Кашино Алейского района. Затем служил в Биробиджанском пограничном отряде. После армии окончил Московский пограничный институт ФСБ России.

Украинский сайт "Миротворец" называет Маслова "внештатным сотрудником ГРУ" из "ЧВК Вагнера". Согласно информации портала, его позывной – "Артист", а с "Вагнером" связан контрактом с 2016 года.

4
Как на произошедшее отреагировали власти Белоруссии?

Сразу после случившегося президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совбеза. Глава государства назвал задержание россиян чрезвычайным происшествием.

"Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит", – сказал Александр Лукашенко.

Отдельное поручение президент дал пресс-секретарю Наталье Эйсмонт.

"Нам надо обратиться к российским средствам массовой информации, в том числе Telegram-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты – хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну", – отметил Лукашенко.

Госсекретарь Совбеза Равков, в свою очередь, сообщил, что Россия не уведомляла Белоруссию о переброске ЧВК через территорию их страны.

"Потому что если бы осуществлялась переброска куда-то частной военной компании, тем более через территорию Беларуси, наверное, по линии каких-то специальных служб были бы определенные пояснения. Потому что это очень серьезный вопрос. Но получилось так, что ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ, ни по какой другой структуре такой информации не получали", – цитирует госсекретаря "БелТА".

Он также заявил, что "около 14 человек – это те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы в Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу", – констатировал госсекретарь Совбеза.

Государственный пограничный комитет усилил оперативное прикрытие границ с Россией.

5
Как на произошедшее отреагировали российские власти?

Министерство иностранных дел Белоруссии запросило у посла РФ Дмитрия Мезенцева информацию о целях прибытия и нахождения группы россиян на территории страны.

Вот как прокомментировал эту ситуацию Мезенцев. "Трактовка рядом средств массовой информации факта задержания российских граждан на территории Беларуси как попытки вмешательства во внутренние дела Республики не имеет под собой никаких оснований, но только помогает нашим недругам вносить разлад в отношения двух стран. Российские граждане не причастны к событиям, связанным с общественно-политической ситуацией в Беларуси", – приводят его слова на сайте посольства.

Задержанные россияне могут быть сотрудниками ЧОП, добавил посол.

"По информации, которую еще предстоит уточнить, россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия, которое в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту призвано обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом – отнюдь не в Беларуси", – сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона пока имеет неполную информацию о произошедшем.

"Отсутствует какая-либо информация о каких-либо противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной для задержания. Нам об этом ничего неизвестно. Мы видим и слышим официальные заявления представителей Минска о том, что россияне, дескать, имеют причастность к планам по дестабилизации обстановки на территории Белоруссии в преддверии президентских выборов. Другой какой-либо информацией мы не располагаем", – сказал Песков.

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

31.07.2020 14:12
гость

Против задержанных возбудили уголовное дело о подготовке терактов

Они специально форму надели и шевроны, чтобы незаметней терракты готовить. Сразу видно специалисты по террактам

31.07.2020 14:15
гость

Теперь весь цивилизованный мир будет за Лукашенко и поможет ему разогнать митинги. Как минимум, не будет мешать

31.07.2020 14:17
гость

Теперь цивилизованный мир не будет спрашивать у Лукашенко почему он посадил кандидатов в президенты

31.07.2020 14:23
- гость -

Но получилось так, что ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ, ни по какой другой структуре такой информации не получали", – цитирует госсекретаря "БелТА".
________________

Врут и краснеют. Ни одно перемещение таких групп не происходит без взаимных уведомлений. Очень похоже, что это подковерные игры у Лукашенко.

31.07.2020 14:27
гость

Теперь весь цивилизованный мир будет за Лукашенко

Может два обнуленных хитреца западных лохов сделали

31.07.2020 14:43
Правда

Беда в том, что благодаря таким псам войны в мире произошло радикальное переформатирование представления о русских, как о воинах-освободителях, победителях фашизма.
Те же беженцы из Сирии в свое время в ЕС массово толпой кричали, что "бегут от зверств русского фашизма".
Понятно, что это было срежиссированно заранее и планомерно, но факт остаётся фактом - нас в мире начали воспринимать как жестоких карателей и хладнокровных убийц.
Вместе с широким культивированием на западе идей суворова-резуна и Солонина, с появлением там документальных фильмов по этой теме с демонстрацией документов из так называемых "баварских архивов" всё это говорит лишь о том, что на западе идёт массированная подготовка к радикальному пересмотру итогов Второй Мировой Войны и роли русских в развязывании той войны.
И подобные "разведчики" лишь льют воду на мельницу наших врагов, ради своих "заработков" на крови подставляя всех нас.

31.07.2020 14:58
- гость -

В России не должно быть наёмных солдат. А по сути, я Лукашенко больше верю чем Путину.

31.07.2020 15:02
гость

Как можно не верить Лукашенко, он двоих кандидатов в президенты посадил. Сейчас жена одного из посаженных десятки тысяч на площадь вывела, они все кричат, как сильно Лукашенко верят

31.07.2020 15:07
гость

Теперь Евросоюз тоже поверит Лукашенко, а не расшатывающим обстановку митингующим

31.07.2020 15:13
- гость -

Очень сомневаюсь, что все это предпринято ради пересмотра итогов второй мировой. Тем более, что ее итоги очевидны и вряд ли кто-то в здравом уме станет их пересматривать: победила антигитлеровская коалиция. А все, что касается ее причин, роли отдельных стран, хода и последствий можно обсуждать.
Здесь же - предвыборная игра Лукашенко, по всем признакам.

31.07.2020 15:16
Filin

ЧВК Вагнер с 2018 прекратила существование. Очередной бред чиновника

31.07.2020 15:17
- гость -

Надеюсь "ихтамнетов" экстрадируют в Украину, что бы они получили свое за войну в Донбасе

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