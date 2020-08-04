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Персеиды в 2020 году. Когда и где смотреть самый красивый звездопад года

, ИА "Амител"
В народе говорят, что именно этот звездопад исполняет желания. Главное – правильно их загадать
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В августе жители Земли могут наблюдать одно из самых красивейших астрономических явлений – метеорный поток Персеиды. В народе он известен как "августовский звездопад". В этот период каждый романтик (и даже некоторые скептики) обязательно стараются увидеть падающую звезду и загадать заветное желание. Amic.ru рассказывает, когда лучше всего наблюдать Персеиды, куда смотреть, чтобы не упустить "свою" звезду и как правильно загадать желание, чтобы оно обязательно сбылось.

1
Что такое поток Персеиды и как он связан со звездопадом?

Каждый год в июле-августе планета Земля проходит сквозь шлейф пылевых частиц, которые выпустила комета Свифта – Туттля. Ученые называют этот шлейф метеорным потоком Персеиды. Мельчайшие частицы (размером с песчинку) проникают в земную атмосферу со скоростью 216 тыс. км/ч и сгорают, образуя "звездный дождь". В народе говорят, что в это время проходит августовский звездопад. 

Название Персеиды это явление получило по имени созвездия Персея. Именно с этой стороны, если смотреть на небо с Земли, появляются падающие звезды. 

Первые упоминания о Персеидах датируются 36 годом н.э. О них писали в китайской летописи: "Более ста метеоров вспыхнули под утро". Но официально открывателем Персеид считают бельгийского математика, астронома Адольфа Кетле, который сообщил о нем в 1835 году.

А в Европе Персеиды называют "слезы святого Лаврентия". Именно в самый активный период метеорного дождя – 10 августа – в Италии проходит фестиваль святого Лаврентия.

2
Когда можно увидеть Персеиды в 2020 году?
Да можете смотреть уже сегодня ночью. В 2020 году метеорный поток Персеиды начался с 17 июля. А пика самый красивый звездопад года достигнет в ночь с 12 на 13 августа. Если будет ясное небо, то за один час в небе можно будет увидеть до 110 метеоров. Представляете: можно загадать целых 110 желаний в час! Но если в эту ночь у вас не получится посмотреть на падающие звезды, не расстраивайтесь: продлятся Персеиды до 24 августа.
3
Где и как лучше всего наблюдать за потоком Персеид?

Просто запасайтесь пледом (на улице ведь ночь и может быть прохладно), кофе (чтобы случайно не уснуть), устраивайтесь поудобнее там, где хорошо видно ночное небо и наблюдайте за Персеидами. Никаких специальных приспособлений для этого не нужно. Но лучше наслаждаться астрономическим явлением вдали от города и искусственных источников света. Именно при таких условиях ярче всего видны звезды.

Чтобы найти на небе точку, откуда "вылетают" метеоры, нужно посмотреть на северо-восток. Видите Малую Медведицу? Справа от нее находится созвездие Кассиопея, оно похоже на букву W. Созвездие, которое находится ниже нее, – Персей. Смотрите туда и ждите звездопад.

Наблюдать метеорный поток можно невооруженным глазом сразу после полуночи, рассказали в Барнаульском планетарии. Но, как правило, наибольшее количество метеоров бывает в часы перед рассветом. Не помешает наблюдению метеоров и Луна накануне новолуния (19 августа).

4
А как лучше фотографировать Персеиды?

Хотите запечатлеть самый красивый "звездопад" года? Тогда наш совет: снимать нужно за городом. Для этого лучше использовать штатив. Если его нет, просто положите камеру на ровную поверхность. Фотографировать нужно с выдержкой, поэтому не пытайтесь делать это с рук: дрожание испортит снимок.

Лучше использовать широкоугольный объектив. Наведите камеру прямо наверх. Не ждите появления метеора, чтобы сделать снимок – будет уже слишком поздно. Просто держите затвор открытым как можно дольше. И делайте как можно больше кадров. Чем больше снимков вы сделаете, тем больше шансов поймать Персеиды в кадр.   
5
Как загадать желание на падающую звезду?

С самого детства всем известно: если успеешь загадать желание на падающую звезду, оно обязательно сбудется. Специально для романтичных натур рассказываем, как же правильно просить звезды о сокровенном.

Для начала настройтесь. Найдите удобное для наблюдения за Персеидами место. Расслабьтесь и получайте удовольствие от всего вокруг. Поблагодарите мир за все, что он вам дал. Почувствуйте себя наедине с Вселенной, сконцентрируйтесь на своем желании, на том, как ваша энергия и силы направлены на его исполнение.

Очень важно и правильное положение. Загадывать желание на падающую звезду нужно лицом к востоку. В народе верят, что именно в этом положении Вселенная наиболее восприимчива к просьбам людей.

Как только увидите падающую звезду, как можно быстрее произнесите свое желание (или загадайте его про себя). Если успеете, пока падает звезда и в небе виден светлый след, – ваша мечта исполнится. 

Ну а если загадать желание во время падения звезды вы все-таки не успели, есть еще один способ: закройте глаза и постарайтесь в деталях вспомнить, как она летела и какой след оставила. В этот момент проговорите свою мечту.

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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