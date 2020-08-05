В Алтайском крае прогнозируют "опасное солнце". Что это значит и кому бояться?

Алтайский край и еще ряд регионов в ближайшие дни накроет "опасное солнце", сообщил ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Что значит "опасное солнце", можно ли выходить на улицу и как защититься от вредных лучей – читайте в материале amic.ru.
"Опасным солнцем" ученые называют явление, когда повышается индекс ультрафиолетового излучения. Понятие "УФ-индекс" ввела Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Этот показатель ученые измеряют каждый день. Он необходим для того, чтобы предупредить население о необходимости использовать солнцезащитные средства. Ведь чем больше значение УФ-индекса, тем выше опасность для здоровья человека.
"Это не опасно, но осторожным быть все-таки следует", – добавил Вильфанд. Главное – использовать средства защиты. Ведь, как пишет ВОЗ, чрезмерное воздействие солнечного УФ-излучения может вызвать рак кожи. Особенно это опасно для людей со светлой кожей. Кроме того, долгое нахождение под "опасным солнцем" может привести и к ожогам, к ускоренному старению кожи и болезням глаз (к примеру, может воспалиться роговица).
По данным ВОЗ, УФ-индекс бывает от нуля и выше (в таблице заканчивается на 11+). Если:
- показатель 0-2 – защита не требуется, находиться на улице безопасно;
- 3-7 – нужна защита. Необходимо надеть головной убор, рубашку с длинными рукавами, использовать солнцезащитный крем, в полуденные часы оставаться в тени;
- выше 8 – требуется усиленная защита. Закройте кожу одеждой, используйте солнцезащитный крем, очки, головной убор, больше находитесь в помещении и тени.
По данным Гидрометцентра, индекс ультрафиолетового излучения в ближайшие дни будет доходить до 7 единиц в Орловской, Курской, Брянской, Воронежской и Липецкой областях, а также в Алтайском крае и Республике Тыва. А с 5 августа в Краснодарском крае, Ставрополье и республиках Северного Кавказа и Крыма индекс достигнет 8-10 единиц.
- Поменьше находитесь на улице. Особенно в полдень. Больше сидите в тени, даже в офисе. Напомните, наиболее активно солнце в период с 11 до 15 часов дня.
- Носите защитную одежду, широкие шляпы, чтобы максимально прикрыть лицо и шею.
- Не забудьте использовать солнцезащитные очки. Но только такие, которые могут обеспечить защиту от УФ-А и УФ-В на 99-100%.
- Если закрыть все части тела одеждой не получится, то нанесите на кожу солнцезащитные средства широкого спектра с фактором солнечной защиты (SPF) 30+.
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