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В Алтайском крае прогнозируют "опасное солнце". Что это значит и кому бояться?

, ИА "Амител"
Можно ли в эти дни выходить на солнце и как уберечься от неблагоприятных лучей
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Алтайский край и еще ряд регионов в ближайшие дни накроет "опасное солнце", сообщил ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Что значит "опасное солнце", можно ли выходить на улицу и как защититься от вредных лучей – читайте в материале amic.ru.

1
"Опасное солнце". Это вообще что такое?

"Опасным солнцем" ученые называют явление, когда повышается индекс ультрафиолетового излучения. Понятие "УФ-индекс" ввела Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Этот показатель ученые измеряют каждый день. Он необходим для того, чтобы предупредить население о необходимости использовать солнцезащитные средства. Ведь чем больше значение УФ-индекса, тем выше опасность для здоровья человека.

2
И что, это правда так опасно?

"Это не опасно, но осторожным быть все-таки следует", – добавил Вильфанд. Главное – использовать средства защиты. Ведь, как пишет ВОЗ, чрезмерное воздействие солнечного УФ-излучения может вызвать рак кожи. Особенно это опасно для людей со светлой кожей. Кроме того, долгое нахождение под "опасным солнцем" может привести и к ожогам, к ускоренному старению кожи и болезням глаз (к примеру, может воспалиться роговица). 

3
И когда солнце становится опасным?

По данным ВОЗ, УФ-индекс бывает от нуля и выше (в таблице заканчивается на 11+). Если:

  • показатель 0-2 – защита не требуется, находиться на улице безопасно;
  • 3-7 – нужна защита. Необходимо надеть головной убор, рубашку с длинными рукавами, использовать солнцезащитный крем, в полуденные часы оставаться в тени;
  • выше 8 – требуется усиленная защита. Закройте кожу одеждой, используйте солнцезащитный крем, очки, головной убор, больше находитесь в помещении и тени. 

По данным Гидрометцентра, индекс ультрафиолетового излучения в ближайшие дни будет доходить до 7 единиц в Орловской, Курской, Брянской, Воронежской и Липецкой областях, а также в Алтайском крае и Республике Тыва. А с 5 августа в Краснодарском крае, Ставрополье и республиках Северного Кавказа и Крыма индекс достигнет 8-10 единиц.

4
Почему именно сейчас солнце стало опасным? 
На самом деле "опасным" солнце стало не только сейчас. Ситуация повторяется ежегодно, да еще и несколько раз за лето. Просто заговорили об этом столь массово недавно. На самом деле, нахождение на открытом пространстве опасно всегда во время максимальной жары. Но, как объяснил телеканалу "360" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, обычно "опасные" дни приходятся на конец июля и начало августа.
5
Для кого солнце наиболее опасно?
Не стоит находиться под активным солнцем людям со светлой кожей или тем, у кого много родинок на теле. Стоит поберечься и пересидеть дома в этот период людям с аутоиммунными заболеваниями или с заболеваниями сосудов. Осторожно нужно вести себя гипертоникам и пожилым людям, так как жара и активное солнце могут спровоцировать скачок давления. Поберегите от солнца в этот период и грудных детей.
6
И как защититься от УФ-излучения?
  • Поменьше находитесь на улице. Особенно в полдень. Больше сидите в тени, даже в офисе. Напомните, наиболее активно солнце в период с 11 до 15 часов дня.
  • Носите защитную одежду, широкие шляпы, чтобы максимально прикрыть лицо и шею.
  • Не забудьте использовать солнцезащитные очки. Но только такие, которые могут обеспечить защиту от УФ-А и УФ-В на 99-100%.
  • Если закрыть все части тела одеждой не получится, то нанесите на кожу солнцезащитные средства широкого спектра с фактором солнечной защиты (SPF) 30+. 

 

Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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