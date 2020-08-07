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Какого числа День строителя в 2020 году и что это за праздник

, ИА "Амител"
Профессиональный праздник каждый год выпадает на разные даты
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

День строителя в России официально существует уже более 60 лет. Этот профессиональный праздник объединяет всех работников строительной отрасли. За десятилетия эта сфера изменилась, но традиция собираться трудовыми коллективами и поздравлять друг друга существует до сих пор. Что это за праздник, как его отмечают и когда День строителя в 2020 году – читайте в материале amic.ru.

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Какого числа День строителя в 2020 году?
У профессионального праздника строителей нет официально закрепленной даты. Каждый год он выпадает на второе воскресенье августа. Поэтому в 2020-м День строителя будут отмечать 9 августа.
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День строителя. Что это за праздник?

Официально День строителя в нашей стране появился в 1956 году. Президиум Верховного Совета СССР утвердил его в 1955 году.

Считается, что этот день обязан своим появлением Никите Хрущеву, первому секретарю ЦК КПСС. Он восхитился строительством Жигулевской ГЭС и решил почтить труд работников всей строительной отрасли. К тому же в те годы в стране шло активное строительство – возводились новые дома, предприятия, начали осваивать целину. Поэтому праздник очень быстро распространился по всему Советскому Союзу.

Впервые День строителя отметили 12 августа 1956 года. Газеты тогда писали: "Отмечаемый сегодня, отныне он войдет в календарь как всенародный праздник". По сути, так и получилось: этот день в августе до сих отмечают не только в России, но и в Белоруссии, Армении, Казахстане и других странах.

По решению Министерства регионального развития РФ с 2011 года День строителя объявили федеральным праздником.

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Как празднуют День строителя в России?

Еще в советские времена День строителя было принято отмечать с размахом. "В воскресенье Челябинский парк культуры и отдыха заполонили около сорока тысяч строителей...", "Москва отметила праздник строителей массовыми гуляньями, выставками, докладами и лекциями..." – писали тогда газеты.

Ко Дню строителя приурочивают открытия стадионов, зданий, микрорайонов, парков, детских садов, больниц и школ. Кстати, традиция идет с самого первого профессионального праздника: тогда к нему приурочили открытие московского стадиона "Лужники", который возвели в рекордные сроки.

Традиционно в День строителя в России проходят концерты, народные гулянья, соревнования. В некоторых городах даже устраивают парады строительной техники. Конечно, не обходится этот день без торжественных речей, награждения лучших работников отрасли.

У строителей в этот день есть особые и необычные традиции. К примеру, посвящать новичков в профессию. Для этого им дают откусить кусок хлеба с солью. Такой обряд означает пуд соли, который нужно съесть, чтобы освоить специальность. Еще предлагают пройти испытание – подержать руки над огнем, чтобы буквально почувствовать как "горит будущая работа". Встречается также обряд, в котором символически ударяют кирпичом по строительной каске.

День строителя отмечают все, кто связан с возведением зданий и сооружений.

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

7.08.2020 13:24
- гость -

напишите что нужно делать в этот день, а что делать нельзя

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