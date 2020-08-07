Какого числа День строителя в 2020 году и что это за праздник

День строителя в России официально существует уже более 60 лет. Этот профессиональный праздник объединяет всех работников строительной отрасли. За десятилетия эта сфера изменилась, но традиция собираться трудовыми коллективами и поздравлять друг друга существует до сих пор. Что это за праздник, как его отмечают и когда День строителя в 2020 году – читайте в материале amic.ru.
Официально День строителя в нашей стране появился в 1956 году. Президиум Верховного Совета СССР утвердил его в 1955 году.
Считается, что этот день обязан своим появлением Никите Хрущеву, первому секретарю ЦК КПСС. Он восхитился строительством Жигулевской ГЭС и решил почтить труд работников всей строительной отрасли. К тому же в те годы в стране шло активное строительство – возводились новые дома, предприятия, начали осваивать целину. Поэтому праздник очень быстро распространился по всему Советскому Союзу.
Впервые День строителя отметили 12 августа 1956 года. Газеты тогда писали: "Отмечаемый сегодня, отныне он войдет в календарь как всенародный праздник". По сути, так и получилось: этот день в августе до сих отмечают не только в России, но и в Белоруссии, Армении, Казахстане и других странах.
По решению Министерства регионального развития РФ с 2011 года День строителя объявили федеральным праздником.
Еще в советские времена День строителя было принято отмечать с размахом. "В воскресенье Челябинский парк культуры и отдыха заполонили около сорока тысяч строителей...", "Москва отметила праздник строителей массовыми гуляньями, выставками, докладами и лекциями..." – писали тогда газеты.
Ко Дню строителя приурочивают открытия стадионов, зданий, микрорайонов, парков, детских садов, больниц и школ. Кстати, традиция идет с самого первого профессионального праздника: тогда к нему приурочили открытие московского стадиона "Лужники", который возвели в рекордные сроки.
Традиционно в День строителя в России проходят концерты, народные гулянья, соревнования. В некоторых городах даже устраивают парады строительной техники. Конечно, не обходится этот день без торжественных речей, награждения лучших работников отрасли.
У строителей в этот день есть особые и необычные традиции. К примеру, посвящать новичков в профессию. Для этого им дают откусить кусок хлеба с солью. Такой обряд означает пуд соли, который нужно съесть, чтобы освоить специальность. Еще предлагают пройти испытание – подержать руки над огнем, чтобы буквально почувствовать как "горит будущая работа". Встречается также обряд, в котором символически ударяют кирпичом по строительной каске.
День строителя отмечают все, кто связан с возведением зданий и сооружений.
Комментарии
напишите что нужно делать в этот день, а что делать нельзя