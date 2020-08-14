Медовый Спас, первый из трех летних Спасов, отмечают христиане 14 августа 2020. На Руси именно с этого дня пчеловоды начинали собирать урожай меда. А над первой ложкой сладкого лакомства загадывали желание. Но в этот день строго запрещалось ставить на стол продукты животного происхождения. Какие еще традиции связаны с Медовым Спасом, как его принято отмечать и что нельзя делать – читайте в материале amic.ru.
Название Медовый Спас празднику дали в народе. И тут совместились сразу два понятия. С одной стороны слово "спас" созвучно со словом "запасаться" (в данном случае медом), а с другой – праздник так нарекли в честь Иисуса Христа, то есть Спасителя.
Дело в том, что в Константинополе в древние времена в августе стояла невыносимая жара, которая способствовала распространению болезней и эпидемий. И тогда из храма Святой Софии служители стали выносить частичку креста, на котором был распят Иисус, и освящать им воду, чтобы прогнать заразу. То есть спасать людей.
Так появился праздник, который в народе назвали Спас, а в церковном календаре – Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня.
А медовым ее прозвали из-за того, что к этому дню уже соты в ульях были наполнены медом, и пасечники начинали собирать урожай.
Ну, конечно, в этот день собирали первый урожай меда и освящали его в церкви. Так пасечники благодарили Бога за его щедрый дар. Кроме того, считалось, что освященный мед помогает вылечить все болезни. Часть урожая было принято отдавать священникам. Угощали медом в этот день и нищих.
После освящения во время завтрака вся семья начинала трапезу с меда. При этом над первой ложкой каждый загадывал желание: считалось, что оно обязательно сбудется.
В храмах на Медовый Спас проводят богослужения, во время которых поют гимны, посвященные смыслу распятия Спасителя. Также совершают обряд торжественного выноса креста из алтаря в центр храма.
В этот праздник нужно было помочь слабым и нуждающимся. Нельзя было отказывать в помощи к тем, кто об этом попросил.
А еще на Медовый Спас ходили купаться – в последний раз в уходящее лето. На Руси верили, что если искупаться в этот день, то можно обрести силы и крепкое здоровье. После 14 августа уже не купались, так считалось, что вода затягивалась ряской, водяной готовился ко сну и мог утопить тех, кто его потревожил.
14 августа начинается Успенский пост. Поэтому в этот день нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты. Запрещается и алкоголь.
В праздник нельзя сквернословить, сплетничать, злиться, желать зла и думать о плохом.
Шуметь и веселиться на Медовый Спас тоже запрещалось. С одной стороны, это было нельзя из-за поста – все увеселительные мероприятия на этот период прекращались. А с другой – в народе считали, что от криков и шума пчелы могут покусать пасечника и следующий урожай будет плохим.
А еще 14 августа, по народному поверью, нельзя убивать божью коровку, иначе жди беды и неприятностей.
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