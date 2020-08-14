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Когда Яблочный Спас в 2020 году и что мы отмечаем в этот день

, ИА "Амител"
Рассказываем, какие традиции у Яблочного Спаса, почему его называют Спас на горе и при чем тут Преображение Господне
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Яблочный Спас – один из самых любимых в народе праздников, с которого природа разворачивалась от лета к осени и зиме. В этот день в народе пытались узнать свое будущее по съеденному яблоку, примечали погоду, чтобы узнать, какой будет зима и старались не гонять мух, чтобы не спугнуть счастье. Кроме того, вместе с Яблочным Спасом верующие отмечают еще и Преображение Господне – важнейший православный праздник. Так что значимость этого дня для православных христиан очень высока. Как отмечали Яблочный Спас, какие традиции с ним связаны и что запрещалось делать нашим предкам в этот день – читайте в материале amic.ru.

1
Какого числа Яблочный Спас в 2020 году?
В 2020 году Яблочный Спас будет 19 августа, в среду. Как, собственно, и каждый год, так как дата праздника не меняется. Это второй летний Спас. Первый – Медовый – традиционно празднуется 14 августа. А третий – Ореховый – выпадает на 29 августа. 
2
Почему Яблочный Спас называют Спас на горе и при чем тут Преображение Господне?

Преображение Господне – один из двунадесятых христианских праздников. То есть очень важный для верующих. В этот день православные вспоминают событие из Евангелия – когда Иисус Христос явил свое Божественное величие трем близким ученикам – апостолам Петру, Иакову и Иоанну.

Это произошло на горе Фавор в Израиле, незадолго до смерти Христа. Там во время молитвы Иисус преобразился: "Просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет", говорится в Евангелии от Матвея. Как вдруг ученики услышали голос, раздавшийся из облака. Он сказал: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте". После произошедшего Иисус запретил Петру, Иоанну и Иакову рассказывать кому-либо об этом, пока "Сын Человеческий не воскреснет из мертвых".

Суть Преображения Господня в том, что этим явлением Иисус Христос показал, что нем соединяется и человеческое, и божественное естество.

В народе этот праздник прозвали "Спас на горе" или "Яблочный Спас". Где "спас" – сокращение от слова "Спаситель" (так еще называют Иисуса Христа). Но если "Спас на горе" относит нас к евангельским событиям, то "Яблочный" в названии появилось потому, что второй Спас выпадает в самый разгар сбора летнего урожая, и как раз в это время яблоки становились сочными и их можно было срывать и заготавливать на зиму.

3
Как празднуют Яблочный Спас?

Как это часто бывает в православии, в праздновании Яблочного Спаса переплелись церковные и народные славянские традиции.

Накануне Преображения Господня вечером в храмах проводят большое церковное богослужение. А утром 19 августа священнослужители облачаются в белое и проводят литургию с крестным ходом.

Верующие приходят в храм, чтобы исповедаться и причаститься, таким образом приобщаясь к великому событию и в каком-то смысле приближаясь к своему личному преображению.

Прихожане приносят в этот день в храм плоды нового урожая – виноград, яблоки и даже колосья пшеницы. Считается, что на Яблочный Спас ангелы угощают яблоками души детей на небесах. Поэтому после освящение яблоки оставляли в церкви или раздавали нищим.

Было и еще одно поверье: родителям, потерявшим детей, нельзя было есть яблоки до Спаса. Иначе якобы их ребенок мог остаться на небе без ангельского угощения.

Восточные славяне в этот день провожали закат солнца песнями. В некоторых губерниях молодежь собиралась в поле, устраивала хороводы, танцевала. И как только светило доходило до горизонта, собравшиеся прекращали беседы и начинали петь. Предки верили, что 19 августа природа поворачивается от лета к осени, а значит, теплые деньки заканчиваются.
А еще в этот день откусывая первый кусок яблока загадывали желание, при этом приговаривали: "Что загадано – то надумано! Что надумано – то сбудется! Что сбудется – не минуется!"

4
Что нельзя делать в Яблочный Спас

Поскольку в эти дни все еще продолжается строгий Успенский пост, запрещено употреблять скоромную и животную пищу. Но в честь праздника разрешено есть рыбу и выпить немного вина. Кроме того, как обычно в большой праздник, запрещены любые работы по дому, а также шитье, стирка и строительные работы. А вот собирать урожай разрешалось, также можно готовить пищу. Нельзя также ссориться и драться. По древнему поверью, если в этот день на руку садилась муха, ее старались не сгонять, чтобы не спугнуть свое счастье.

 

Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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