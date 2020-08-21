Кто такая Ирина Долгова и почему губернатор Томенко отправил ее в отставку?

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в пятницу, 21 августа, отправил в отставку заместителя председателя правительства Ирину Долгову. Рассказываем, что известно о чиновнице и по какой причине она лишилась должности.
В ноябре 2017 года ее назначили на должность заместителя председателя правительства. Долгова курировала все социальные ведомства: Министерство соцзащиты, министерство образования и министерство здравоохранения. То есть именно ту сферы, которая считается одной из сложнейших и вызывает критику у населения.
В 1988 году она закончила Алтайский государственный университет по специальности "экономика труда". В 1988 году начала работать на Барнаульском заводе геофизической аппаратуры экономистом. В январе 1997 года была назначена заместителем исполнительного директора фонда по экономическим вопросам. В 2000 году заняла должность исполнительного директора ТФОМС Алтайского края.
С 22 мая 2012 возглавляла Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности. 1 января 2017 года на тот момент губернатор Алтайского края Александр Карлин назначил ее на должность министра здравоохранения региона. При ней к работе ведомства у многих общественников и политиков были серьезные вопросы, связанные, прежде всего, с оптимизацией.Но несмотря на критику, Долгова ушла на повышение в правительстве Виктора Томенко.
Долгова является представителем федерального фонда обязательного медицинского страхования в Сибирском федеральном округе и членом совета исполнительных директоров фондов обязательного медицинского страхования.
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