В России хотят ввести выплаты на сборы детей школу. Что это значит и когда появятся?

В России предлагают перед началом учебного года выплачивать родителям учеников по 10 тыс. рублей. По мнению авторов законопроекта, это поможет частично компенсировать семьям расходы на сборы в школу, которые порой достигают десятки тысяч рублей. Что это за выплаты, когда начнут выдавать и кому они положены – читайте в материале amic.ru.
Что это еще за выплата?
Выплата в размере 10 тысяч рублей на сборы в школу – это инициатива депутатов от фракции ЛДПР в Госдуме и сенаторов Сергея Леонова и Ивана Абрамова, пишет ТАСС.
Эти деньги, по мнению авторов законопроекта, должны поступать в семьи к началу учебного года на каждого ребенка. То есть если в семье три школьника, то и суммы придет три.
Выплата должна быть ежегодной и индексироваться с 1 февраля исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год (коэффициент индексации определяет федеральное правительство), говорится в законопроекте (его в своем телеграм-канале опубликовал глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов).
И кому будут платить?
В законопроекте говорится, что 10 тысяч рублей к школе положены родителям, опекунам или попечителям, чей ребенок осваивает программы общего, основного общего и среднего образования и имеет российское гражданство.
Родителям нужно будет обратиться с заявлением и другими необходимыми документами в МФЦ либо в территориальное отделение Пенсионного фонда в период с 1 июля по 31 декабря.
Причем правила подачи документов должен установить уполномоченный правительством федеральный орган исполнительной власти. А финансирование должно быть из федерального бюджета. Также отмечается, что ежегодная выплата должна перечисляться в месяце, следующим за тем, в котором были поданы заявления.
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