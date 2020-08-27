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Нельзя пить и печь. Что делать на Михея Тиховея, чтобы не остаться без денег

, ИА "Амител"
Почему на Михея Тиховея отказывались от спиртного?
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Народный праздник Михей Тиховей отмечают 27 августа. В этот день на Руси следили за ветром и опасались готовить блюда из теста. Кто такой Михей и что нужно было делать в этот день, чтобы остаться здоровым – в материале amic.ru.

1
Кто такой Михей?

Михей жил в начале VIII века до Рождества Христова. Он обладал даром предвидения и около полувека посвятил служению людям, предсказывая им будущее и предостерегая от несчастий. Михей написал книгу пророчеств, в которой описал множество грядущих событий. Именно он одним из первых предрек падение царства Иудейского и пришествие на землю Христа.

Михей обличал идолопоклонство израильского царя Ахава, а также предсказал его гибель в войне с ассирийцами.

Как именно умер пророк Михей, неизвестно. По одним источникам ему отомстила семья павшего в сражении царя, по другим – он был казнен по приказу нового правителя. Еще одна версия гласит, что он просто скончался от старости. Известно лишь, что его похоронили возле родного селения Морешет (Израиль).

2
А почему Михея прозвали Тиховеем?

На Руси 27 августа было принято наблюдать за ветром, именно поэтому этот день и стали называть Тиховеем. Наши предки верили, что если ветер тих и спокоен, то осень будет солнечной, а если быстр и стремителен – следует ждать ненастья. Говорили "Тихий ветер в сад – сухая осень в лес", "Михеев день с бабьим летом бурей-ветром перекликаются".

3
Что принято делать на Михея Тиховея?

В этот день по поведению журавлей предсказывали, когда наступит зима. Если птицы потянулись клином на юг – значит, к середине октября ударит мороз. Если же журавли спокойны и не встают на крыло, зима придет позже обычного. На Михея Тиховея крестьяне спешили в поле, чтобы закончить все работы. Тем, кто не успевал убрать урожай, помогали всем селом. Но помощь оказывали только трудолюбивым семьям, а также пожилым людям, вдовам и сиротам. Лентяев, наоборот, не жалели.

Обычно 27 августа начинается листопад. Хозяйки доставали из сундуков теплые вещи и готовились к наступающей осени.

А еще на Михея чествовали каменщиков – строителей крепостей, домов и храмов. На Руси каменщиков даже побаивались, ведь если им не угодить, при строительстве дома они могли отомстить. Например, заложить в печную трубу гусиное перышко. В этом случае каждый раз, когда хозяева начинали топить печь, она начинала "стонать" и пугать домочадцев.

4
Что нельзя делать на Михея Тиховея?

27 августа – последний день Успенского поста. Ограничения по еде еще действуют: нельзя есть мясные и молочные продукты. Считалось, что если в этот день выпить, то можно привлечь в свою жизнь бедность и болезни. А еще, если приготовить блюда из теста, можно было остаться без денег и удачи, поэтому выпечкой в этот день не занимались.

5
Приметы на Михея Тиховея
  • Северный ветер – к хорошему урожаю ржи.
  • Утренний туман поднимается вверх столбами – к дождю.
  • Листья тополя покрылись влагой – перед дождем.
  • Ил опускается на дно – погода налаживается.
  • Откуда лучи звезд кажутся длиннее – оттуда будет ветер.
  • Речные пиявки наполовину высунулись из воды – скоро дождь, возможно, гроза.  
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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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