Народный праздник Михей Тиховей отмечают 27 августа. В этот день на Руси следили за ветром и опасались готовить блюда из теста. Кто такой Михей и что нужно было делать в этот день, чтобы остаться здоровым – в материале amic.ru.
Михей жил в начале VIII века до Рождества Христова. Он обладал даром предвидения и около полувека посвятил служению людям, предсказывая им будущее и предостерегая от несчастий. Михей написал книгу пророчеств, в которой описал множество грядущих событий. Именно он одним из первых предрек падение царства Иудейского и пришествие на землю Христа.
Михей обличал идолопоклонство израильского царя Ахава, а также предсказал его гибель в войне с ассирийцами.
Как именно умер пророк Михей, неизвестно. По одним источникам ему отомстила семья павшего в сражении царя, по другим – он был казнен по приказу нового правителя. Еще одна версия гласит, что он просто скончался от старости. Известно лишь, что его похоронили возле родного селения Морешет (Израиль).
На Руси 27 августа было принято наблюдать за ветром, именно поэтому этот день и стали называть Тиховеем. Наши предки верили, что если ветер тих и спокоен, то осень будет солнечной, а если быстр и стремителен – следует ждать ненастья. Говорили "Тихий ветер в сад – сухая осень в лес", "Михеев день с бабьим летом бурей-ветром перекликаются".
В этот день по поведению журавлей предсказывали, когда наступит зима. Если птицы потянулись клином на юг – значит, к середине октября ударит мороз. Если же журавли спокойны и не встают на крыло, зима придет позже обычного. На Михея Тиховея крестьяне спешили в поле, чтобы закончить все работы. Тем, кто не успевал убрать урожай, помогали всем селом. Но помощь оказывали только трудолюбивым семьям, а также пожилым людям, вдовам и сиротам. Лентяев, наоборот, не жалели.
Обычно 27 августа начинается листопад. Хозяйки доставали из сундуков теплые вещи и готовились к наступающей осени.
А еще на Михея чествовали каменщиков – строителей крепостей, домов и храмов. На Руси каменщиков даже побаивались, ведь если им не угодить, при строительстве дома они могли отомстить. Например, заложить в печную трубу гусиное перышко. В этом случае каждый раз, когда хозяева начинали топить печь, она начинала "стонать" и пугать домочадцев.
27 августа – последний день Успенского поста. Ограничения по еде еще действуют: нельзя есть мясные и молочные продукты. Считалось, что если в этот день выпить, то можно привлечь в свою жизнь бедность и болезни. А еще, если приготовить блюда из теста, можно было остаться без денег и удачи, поэтому выпечкой в этот день не занимались.
- Северный ветер – к хорошему урожаю ржи.
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- Ил опускается на дно – погода налаживается.
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