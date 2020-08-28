"Диктант Победы" в 2020 году. Когда пройдет и как на него попасть?

В начале сентября по всему миру пройдет акция "Диктант Победы". Любой желающий сможет проверить, знает ли он историю Великой Отечественной войны. Рассказываем, когда состоится диктант, как на него попасть и какие подарки будут вручать участникам.
"Диктант Победы" – это международный исторический диктант по событиям Великой Отечественной войны.
Проходит мероприятие под девизом "Знать, чтобы помнить", а его цель – привлечь общественность к изучению истории войны. Впервые диктант состоялся в 2019 году. Его проводят в форме тестирования: всего 25 заданий, которые нужно выполнить за 45 минут. Кстати, в тесте будет пять вопросов по региональной тематике.
Участие в мероприятии примут 75 стран, в том числе Австрия, Чехия, Великобритания, США, ЮАР и многие другие.
Чтобы принять участие в "Диктанте Победы", нужно зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф. Потребуется ввести свой номер телефона, личные данные, прикрепить фотографию. Затем подбираете площадку, где вы будете выполнять задания, и записываетесь.
А еще проверить свои знания можно на сайте акции в день мероприятия, 3 сентября.
Конечно. В Алтайском крае будет работать 74 площадки. Только четыре из них – в Барнауле: в АлтГТУ, АлтГПУ, АГМУ и в РАНХиГС.
В акции примут участие военнослужащие.
"В четверг, 3 сентября, в 14:00 к международной акции присоединится ракетная дивизия ЗАТО Сибирский, военнослужащие военных частей, расположенных в Барнауле, Бийске, Алейске, Славгороде, а также Топчихинском районе Алтайского края. Также к акции присоединятся общеобразовательные организации региона. Заявки на участие уже поступили из Павловского, Ребрихинского, Первомайского, Тюменцевского, Усть-Пристанского, Шелаболихинского и других районов края. Всего мы планируем открыть более 60 площадок и приобщить к мероприятию более 7500 человек", – рассказал депутат Барнаульской гордумы, координатор проекта "Историческая память" Сергей Завалихин.
А подготовиться к "Диктанту Победы" как-то можно?
Да. Организаторы акции предлагают воспользоваться материалами Российского исторического общества на сайте historyrussia.org. Время подготовиться еще есть!
Также можно пройти предыдущие тесты акции. Попрактиковаться и набить руку, так сказать. Сделать это можно здесь.
Да. Диплом участника в электронном виде с указанием количества набранных баллов. А победителям подарят карты Российского военно-исторического общества. Они дают право на бесплатное посещение более 50 музеев по всей стране.
Кроме того, высокие результаты "Диктанта Победы" будут засчитывать при поступлении в вузы.
Победителей определят на общенациональном и на государственном уровнях.
На сайте акции. Заходите на диктантпобеды.рф, укажите номер участника (его выдадут перед началом написания диктанта) и нажмите кнопку "Проверить".
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