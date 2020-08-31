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Бесплатно накормят и обанкротят. Что изменится в жизни россиян в сентябре 2020 года

, ИА "Амител"
Сколько доплатят учителям и как вернуть страховку за кредит

Сентябрь традиционно богат на изменения в сфере образования. Вот и в этом году россиян ждет несколько приятных новшеств: школьников теперь будут кормить бесплатно, а за классное руководство учителя получат прибавку к зарплате. Но только школой новые законы не ограничатся: больше россиян смогут вернуть страховку за кредит, а стать банкротом теперь можно будет и без походов по судам. Рассказываем, сколько будут доплачивать преподавателям, кому не придется платить за школьные обеды и какие ИП теперь смогут закрыть без ведома владельца.

1
Школьников обеспечат бесплатным горячим питанием

Правда, не всех. По закону, с 1 сентября 2020 года бесплатно будут кормить только учеников начальных классов. Причем льгота полагается абсолютно всем: независимо от количества детей в семье и дохода родителей. Все, что нужно сделать, – написать заявление в школе. Финансироваться обеды будут из средств федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Но в законе оговаривается, что пока он будет применяться только к тем школам, где есть техническая возможность обеспечить горячее питание. По подсчетам премьер-министра России Михаила Мишустина, сейчас всем необходимым нормам соответствует около 75% школ страны. В числе 27 "отстающих" регионов, где не успели организовать переход, он называл и Алтайский край. Но министр образования региона Максим Костенко заверил, что бесплатным питанием в крае будут обеспечены все, кому оно полагается. По его подсчетам, это около 119 тысяч школьников.

Кстати, в законе также прописано, каким должно быть питание. Набор должен содержать как минимум одно горячее блюдо и горячий напиток. Продукты для приготовления должны быть натуральными и иметь государственную маркировку. Конкретный рацион законодатели не разрабатывали: определиться с меню и разместить его на своих сайтах должны сами школы.

2
Учителям доплатят за классное руководство

С 1 сентября в России по поручению президента вводится новая выплата для учителей. По 5 тысяч рублей каждый месяц будут доплачивать тем преподавателям, которые совмещают работу с классным руководством. А таких в стране немало: по подсчетам замминистра просвещения Виктора Басюка, 74% российских учителей – классные руководители.

Выплаты будут начисляться автоматически. Причем приходить деньги будут отдельно от зарплаты. В Минобре рассказали, что это сделано для того, чтобы педагоги видели, что все региональные надбавки при этом не уменьшились. Если же у учителя возникнут какие-то проблемы с получением выплат, решить их можно обратившись на горячую линию ведомства.

Кстати, учителям, которые умудряются руководить сразу двумя классами, будут выплачивать по 10 тысяч рублей. А вот получить третью доплату уже не получится: таковы ограничения в законе. В Алтайском крае прибавку к зарплате будут получать около 15 тысяч учителей, сообщает сайт регионального Минобра.

3
При погашении кредита вам вернут деньги за страховку

Банки и кредитные организации с сентября обяжут возвращать деньги за страховку по кредиту, если он погашен досрочно. Такие поправки в закон "О потребительском кредите (займе)" внесли еще в конце 2019 года. Раньше вернуть деньги за страховку можно было лишь в случае, если этот пункт прописан в кредитном договоре. Если это не было оговорено, банк был вправе отказать, а потому возвращать деньги приходилось через суд.

Теперь же вам нужно лишь написать заявление в банке и приложить к нему подтверждение, что кредит вы погасили досрочно. Правда, деньги вернут не полностью: из суммы вычтут часть за тот период, пока у вас были кредитные обязательства. Обязательное условие: за время действия кредитного договора страховых случаев быть не должно. Если они случались, деньги вам не вернут.

Но у некоторых заемщиков появится возможность полностью вернуть деньги. Если вы подписали страховой договор, но потом передумали, в течение 14 дней его можно расторгнуть. Тогда вам перечислят назад всю заплаченную за страховку сумму. Но есть и последствия: банк вправе поднять процентную ставку до того уровня, как если бы вы изначально брали кредит без страховки.

Но стоит помнить, что действие закона распространяется только на потребительские кредиты и займы. Вернуть деньги за страховку по ипотеке, увы, не получится.

4
Стать банкротом можно будет без суда

Бесплатно и (почти) без SMS. В июле 2020 года Владимир Путин подписал закон, по которому физлица с долгами от 50 до 500 тысяч рублей смогут добиться признания банкротом без судебного разбирательства. Для этого нужно подать заявление в МФЦ, указав в нем всех своих заемщиков и кредиторов.

Но есть важное условие: начать процедуру банкротства можно лишь в том случае, если судебные приставы завершили в отношении должника исполнительное производство. Естественно, при этом они не должны найти доходы или имущество, которое можно взыскать. Вот такой парадокс: чтобы банкротство было внесудебным, перед этим в отношении вас должны-таки провести судебное разбирательство.

Если заявление одобрят, в отношении вас начнется шестимесячная процедура банкротства. Приставы изучат все ваши кредитные договоры и снова попытаются отыскать, что с вас можно взыскать. Если их поиски не увенчаются успехом, через полгода вас признают банкротом. Кстати, с началом периода банкротства вам перестанут начислять проценты, штрафы и пени по тем кредитам, которые указаны в заявлении. Но есть и минусы: брать новые кредиты в это время нельзя.

Пройти повторную процедуру банкротства можно только через 10 лет.

5
Налоговики будут сами закрывать недействующие ИП

До сих пор налоговики могли закрывать только недействующих юрлиц. В отношении ИП закон подобной процедуры не предусматривал. Но в конце 2019 года в правительстве утвердили поправки в закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", которые убирают эти ограничения для налоговиков.

Таким образом в правительстве решили бороться со "спящими ИП", которые существуют лишь формально, не ведя никакой деятельности и накапливая долги. Часто люди не закрывают их, надеясь в дальнейшем возобновить работу.

Чтобы индивидуального предпринимателя признали недействующим, одновременно должны соблюдаться два условия. Во-первых, у ИП должна быть 15-месячная просрочка по сдаче налоговой отчетности. А во-вторых, предприниматель имеет задолженность и недоимку по налогам: чтобы "попасть в лапы" налоговиков, достаточно задолжать даже один рубль.

В случае если ИП попадает под эти пункты, ФНС имеет право признать его недействующим и исключить из единого госреестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). Если его закрыли, открыть новое вы сможете только через три года.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

31.08.2020 10:11
гость

Короче, всё та же задница, только с другой стороны.

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