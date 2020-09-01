Роскошь не для всех. Кому разрешили внесудебное банкротство и как оно будет работать

В России с 1 сентября вступил в силу закон о внесудебном банкротстве. Изменение должно упростить жизнь россиянам, которым нечем выплачивать долги. Ведь теперь можно не бегать по судам, а просто обратиться в МФЦ. Но на деле воспользоваться новой услугой смогут далеко не все, уверена директор барнаульского филиала компании "Банкрот-Профи" Галина Дорохова. Рассказываем, как будет работать процедура внесудебного банкротства, кто сможет ее пройти и почему эксперты не верят, что должникам от этого станет легче.
Новый закон расширяет возможности для физлиц, у которых нечем платить по кредитам и займам. Раньше стать банкротом можно было только через арбитражный суд. И стоит это десятки тысяч рублей: расходы на работу финансовых консультантов и экспертов должник должен оплачивать сам.
Внесудебное же банкротство абсолютно бесплатно для должников. Но воспользоваться им смогут лишь физлица с долгами от 50 до 500 тысяч рублей. Если задолженность больше, то, как и прежде, придется обращаться в суд.
Нужно подать заявление в МФЦ и указать в нем всех известных вам кредиторов и сумму задолженности. Эксперты предупреждают, что часто должники просто не знают, какая сумма у них "набежала" с учетом процентов, пеней и штрафов. А потому перед тем как обращаться в МФЦ, лучше выяснить у своих банков и кредитных организаций, сколько именно денег вы должны.
Важное условие: в отношении должника должно быть завершено исполнительное производство. То есть приставы не должны найти у вас имущества, которое можно забрать за долги, и вернуть исполнительный лист в суд. Если производство продолжается или еще даже не начато, заявление у вас не примут. При соблюдении всех условий в МФЦ в течение одного рабочего дня рассмотрят обращение и включат вас в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Ровно полгода. За это время банки и кредитные организации, которые вы указали в заявлении, смогут еще раз проверить по реестрам, нет ли у вас доходов или имущества, которые можно взыскать за долги. Если никаких активов у вас не найдут, то через шесть месяцев вам спишут ваши долги. Но только те, что вы указывали в заявлении. И жизнь (по крайней мере, кредитная) начнется с чистого листа.
Кстати, как только человека внесут в реестр, долг расти перестанет: должнику перестанут начислять проценты, пени и штрафы. Но есть и ограничения: нельзя брать новые кредиты и займы, пока идет процедура банкротства. Правда, это не новшество: точно такие же правила и ограничения действуют, если человека "банкротит" арбитражный суд.
"Допустим, взяв кредит в банке, человек не платит. Тогда банк обращается в районный суд, где выносят решение о взыскании. Исполнительный лист передают приставам, а те возбуждают исполнительное производство. Другими словами, ищут активы, которые можно взыскать с должника. Если ничего нет, производство прекращается, а на портале Федеральной службы судебных приставов делается соответствующая запись. МФЦ проверит должника по базе и не начнет процедуру, пока в отношении него продолжается производство. То есть чтобы начать внесудебную процедуру банкротства, через суд пройти все равно придется", – объяснила Дорохова.
Сложность, по словам эксперта, в том, что когда производство завершается, банки часто вновь подают в суд на того же должника, а приставы начинают искать имущество заново. Случается и так, что кредитные организации вообще передают долг коллекторам. Те, в свою очередь, в суд не обращаются, до последнего пытаясь взыскать задолженность своими силами. А потому пройти процедуру банкротства через МФЦ сможет лишь малая часть российских должников, уверена Дорохова. Большинству просто откажут, поскольку в отношении них все еще ведется исполнительное производство, или еще не начато вообще.
Начнем с хорошего: если вас признают банкротом, то перечисленные в вашем заявлении долги спишут. Но после этого на (уже бывшего) должника накладывается целый ряд ограничений. Например, в течение трех лет банкрот не может занимать должность руководителя любой организации. Пять лет с момента окончания процедуры у физлица не будет возможности возглавлять МФО и негосударственные пенсионные фонды. Наконец, на десять лет банкроту запрещено руководить банками. Причем речь идет только о высшей должности в организации: работать на другом посту не запрещается.
Кроме того, если в течение пяти лет после процедуры вы снова решите взять кредит или заем, вы должны будете обязательно сообщить банку, что вас признавали банкротом.
Кстати, пройти повторную процедуру внесудебного банкротства можно лишь через 10 лет.
Комментарии
с незакрытым исп производством делает это нововведение абсолютно бессмысленным