Правительство выделило 34 млрд рублей на детские выплаты. Куда они пойдут?

Регионы получат дополнительные средства на выплату ежемесячных детских пособий. Размер дотаций составил 34 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Рассказываем, на какие выплаты выделены деньги и получил ли дотации Алтайский край.
И на какие детские выплаты пойдут деньги?
Речь о выплатах на детей от 3 до 7 лет.
"Необходимость дополнительного финансирования связана с ростом количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более трех миллионов человек", – говорится в сообщении правительства.
А Алтайский край деньги получит?
Да. Алтайский край получил 1,5 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет.
Кто может получить выплату от 3 до 7 лет?
Пособие на детей от 3 до 7 лет могут получать только малоимущие семьи. Среднедушевой доход семьи не должен превышать размера прожиточного минимума в регионе (для расчета используется величина прожиточного минимума за второй квартал 2019 года). В Алтайском крае – это 10194 рубля.
Если в семье несколько детей, выплата положена каждому. На другие социальные пособия она не повлияет (выплату не будут учитывать в качестве дохода семьи при признании ее малообеспеченной), это лишь дополнительная мера поддержки для семей, которые в этом нуждаются.
И сколько денег заплатят?
Выплата на каждого ребенка равна половине прожиточного минимума для детей в регионе. В Алтайском крае она составляет 5101,5 рубля
(согласно указу
губернатора для расчета используется величина прожиточного минимума за второй квартал 2019 года, то есть 10203 рубля
на каждого члена семьи).
И как оформить выплату на ребенка от 3 до 7 лет?
В личном кабинете на портале gosuslugi.ru
в разделе "Ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет". При заполнении нужно правильно внести персональные данные на всех членов семьи и указать источники дохода. Субсидии, стипендии, пенсии и прочие пособия, которые получает семья, тоже нужно указать.
Я не подал заявление на эту выплату. Еще не поздно?
Нет, вы еще успеваете. Подать заявление на выплату от 3 до 7 лет можно до 31 декабря 2020 года. Если вы оформите выплату сейчас, вас ждет приятный бонус: вам разом придут деньги за все предыдущие месяцы. А так как начислялось пособие с 1 января 2020 года, то в сентябре семьи смогут получить около 45 тыс. рублей.
Комментарии
Амику больше рассказать нечего? Одни и те же новости по кругу мусолят. Америку открыли, блин
А так как начислялось пособие с 1 января 2020 года, то в сентябре семьи смогут получить около 45 тыс. рублей.
Среднедушевой доход семьи для назначения ежемесячной выплаты рассчитывается исходя из суммы доходов всех членов семьи за последние 12 календарных месяцев (в том числе в случае представления сведений о доходах семьи за период менее 12 календарных месяцев), предшествующих 6 календарным месяцам перед месяцем подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты, путем деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за расчетный период на число членов семьи.
то есть те кто попал под раздачу ковида идут мимо кассы, так как доход семьи считается за 2019 год...