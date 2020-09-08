Почему российские ученые сомневаются в отравлении Навального?

Леонид Ринк и Владимир Углев – ученые, которые участвовали в разработке "Новичка", указывают на то, что в случае отравления политика этим ядом последствия были бы гораздо плачевнее. И пострадал бы не только Навальный, но и рядом находившиеся люди.

"Считаю, что применение боевых отравляющих фосфорорганических веществ – зарин, зоман и "Новичок" (А-234) – можно исключить из списка, так как из-за высокого давления паров при температуре более +20 градусов Цельсия и высокой ингаляционной токсичности, кроме Навального, получили бы поражения в той или иной форме окружающие его люди", – цитирует "Интерфакс" Углева.

Леонид Ринк заявил, что использование "Новичка" убило бы блогера. Ученый считает, что настоящий диагноз оппозиционера – панкреатит.

"Мое мнение такое – обычный приступ панкреатита после небольшого подтравления поджелудочной железы и реакция на залповое выделение инсулина. Вся его картинка один в один получается. Если у этого орла даже врачи установили хронический панкреатит, то о чем речь", – рассказал Ринк РИА "Новости".

Свидетельствует о том, что Навальный не был отравлен "Новичком", и его состояние при выходе из комы. "Я исключаю его отравление, потому что симптоматики нет. Но даже если бы использовалась концентрация в 400 раз меньше смертельной дозы, он бы вышел из комы, но миоз (сужение зрачка, – прим. ред.) был бы все равно. Здесь таких симптомов не было", – рассказал РИА "Новости" Ринк.

Омский токсиколог Александр Сабаев также подчеркнул, что врачи не нашли у Навального повреждений внутренних органов (почек, легких и печени), которые отвечают за вывод токсичных веществ. Это означает, что токсикантов в его организм не было.

"Во время нахождения пациента в нашей больнице мы видели, что формат нарушения метаболического статуса превалировал над углеводным обменом. Это высокий уровень сахара в крови, высокий уровень диастазы в моче, высокий уровень амилазы в сыворотке крови, высокий уровень молочной кислоты. Особо отмечу, что все эти параметры никаким образом с "Новичком" не связаны и ничего общего с ним не имеют. Как мы могли наблюдать, главные "фильтры" – почки, легкие и печень пациента не были повреждены, что еще раз подтверждало, что отравления у пациента не было и каких-либо токсикантов в его организме не содержалось", – цитирует Александра Сабаева пресс-служба Минздрава Омской области.