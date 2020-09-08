Немецкие врачи вывели из искусственной комы известного российского оппозиционера Алексея Навального. При этом они по-прежнему утверждают, что политика отравили в России. Российская же сторона отрицает обвинения в покушении. Рассказываем, как себя чувствует сейчас Навальный, как произошедшее может отразиться на его здоровье и о чем спорят немецкие и российские ученые.
Состояние Алексея Навального, который проходит лечение в Берлине, значительно улучшилось. Об этом в понедельник, 7 сентября, сообщила берлинская клиника Charite, в которой находится политик. Врачи сочли возможным вывести его из искусственной комы.
"Искусственную кому, которая поддерживалась медикаментами, можно было завершить. Пациента постепенно отключают от аппарата искусственной вентиляции легких. Он реагирует на обращения", – говорится в сообщении клиники.
Немецкие врачи также подчеркивают, что "не исключаются долговременные последствия" для здоровья политика. О каких именно последствиях идет речь, не указывается.
Немецкие врачи продолжают настаивать, что нашли в организме политика следы отравляющего вещества типа "Новичок". Власти ФРГ утверждают, что результаты тестов не вызывают никаких сомнений.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Навальный "стал жертвой нападения" с использованием отравляющего вещества из группы "Новичок". "Этот яд, без каких-либо сомнений, присутствует в пробах. Поэтому ясно, что Алексей Навальный стал жертвой преступления. Его должны были заставить замолчать, и я это осуждаю, в том числе от имени всего федерального правительства, самым резким образом", – считает она.
А вот российские врачи и ученые отрицают отравление. По их словам, когда Алексей Навальный поступил в больницу, у него не наблюдалось проявление клинической картины, характерной для отравления веществом "Новичок".
Главный токсиколог Омской области Александр Сабаев отмечает, что состояние Навального могло быть вызвано стрессом или алкоголем. "Данная ситуация могла быть спровоцирована не только диетами, она могла быть спровоцирована какими-то алкогольными, может быть, эксцессами, о которых мы не знаем. Могла быть спровоцирована стрессовым состоянием, переутомлением", – цитирует РИА "Новости" Сабаева.
Леонид Ринк и Владимир Углев – ученые, которые участвовали в разработке "Новичка", указывают на то, что в случае отравления политика этим ядом последствия были бы гораздо плачевнее. И пострадал бы не только Навальный, но и рядом находившиеся люди.
"Считаю, что применение боевых отравляющих фосфорорганических веществ – зарин, зоман и "Новичок" (А-234) – можно исключить из списка, так как из-за высокого давления паров при температуре более +20 градусов Цельсия и высокой ингаляционной токсичности, кроме Навального, получили бы поражения в той или иной форме окружающие его люди", – цитирует "Интерфакс" Углева.
Леонид Ринк заявил, что использование "Новичка" убило бы блогера. Ученый считает, что настоящий диагноз оппозиционера – панкреатит.
"Мое мнение такое – обычный приступ панкреатита после небольшого подтравления поджелудочной железы и реакция на залповое выделение инсулина. Вся его картинка один в один получается. Если у этого орла даже врачи установили хронический панкреатит, то о чем речь", – рассказал Ринк РИА "Новости".
Свидетельствует о том, что Навальный не был отравлен "Новичком", и его состояние при выходе из комы. "Я исключаю его отравление, потому что симптоматики нет. Но даже если бы использовалась концентрация в 400 раз меньше смертельной дозы, он бы вышел из комы, но миоз (сужение зрачка, – прим. ред.) был бы все равно. Здесь таких симптомов не было", – рассказал РИА "Новости" Ринк.
Омский токсиколог Александр Сабаев также подчеркнул, что врачи не нашли у Навального повреждений внутренних органов (почек, легких и печени), которые отвечают за вывод токсичных веществ. Это означает, что токсикантов в его организм не было.
"Во время нахождения пациента в нашей больнице мы видели, что формат нарушения метаболического статуса превалировал над углеводным обменом. Это высокий уровень сахара в крови, высокий уровень диастазы в моче, высокий уровень амилазы в сыворотке крови, высокий уровень молочной кислоты. Особо отмечу, что все эти параметры никаким образом с "Новичком" не связаны и ничего общего с ним не имеют. Как мы могли наблюдать, главные "фильтры" – почки, легкие и печень пациента не были повреждены, что еще раз подтверждало, что отравления у пациента не было и каких-либо токсикантов в его организме не содержалось", – цитирует Александра Сабаева пресс-служба Минздрава Омской области.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские врачи взяли целый комплекс анализов у Алексея Навального. Никаких следов отравляющих веществ в его организме обнаружено не было. Песков также сообщил, что Кремль пока не получал информацию от Германии с выводами об отравлении Навального веществом из группы "Новичок". Все данные по блогеру они планируют получить в ближайшие дни.
Генпрокуратура РФ направила в Германию запрос о правовой помощи по делу Навального. Власти ФРГ дали добро на удовлетворение этого запроса. Берлин не видит препятствий для обмена информацией, сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас в эфире телеканала ARD.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, задается вопросом, почему Германия делает политические заявления, если обследование навального еще не завершено. "Почему в принципе на тему расследования и диагнозов начали говорить политики, а не представители правоохранительных и медицинских учреждений Германии?" – написала Захарова в своем Facebook.
Национальная медицинская палата РФ обратилась к Врачебной палате Германии, чтобы создать совместную экспертную группу для оценки причин состояния Алексея Навального. Об этом заявил журналистам доктор Леонид Рошаль.
"Судьба Навального волнует многих, и Национальная медицинская палата сейчас обратилась к немецкой врачебной палате, для того чтобы вместе с ними создать экспертную группу, чтобы посмотреть основную причину состояния Навального", – цитирует ТАСС Рошаля.
Россияне же "встречают" оппозиционера мемами и шутками.
https://t.co/Z53Xm1lARl pic.twitter.com/OEMeaFsYiM— штейн (@shteyni) September 7, 2020
От такой новости, рождаемость должа повысится, не то что рубль https://t.co/ZzMoKIOs8O— Чай Навального (@OijoiC8QZqpws1e) September 7, 2020
В отношении России после заявлений Германии грозят ввести новые санкции. И предпосылки к этому уже есть. Призвал ввести санкции против России МИД Украины.
Министерство осуждает всю ситуацию и называет ее "бесчеловечной расправой Кремля над оппозиционным политиком". Украина считает, что "только единодушная решительная позиция и твердое осуждение цивилизованного мира, включая санкции, могут заставить власти России прекратить совершать преступления".
Заговорили о введении антироссийских санкций и в США. С предложением ввести санкции выступил американский сенатор и представитель комитета по международным делам Роберт Менендес.
Менендес говорит, что заявление немецкого кабмина "указывает на причастность российского правительства еще к одной наглой химической атаке против собственных граждан". Он призвал администрацию президента в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием "немедленно определить, была ли причастна к этому отравлению Российская Федерация, и если да, то немедленно ввести санкции".
Лидер фракции "Зеленых" в немецком парламенте Катрин Геринг-Эккардт назвала ситуацию с Навальным "покушением на убийство". По ее мнению, случившееся должно иметь реальные последствия. "Здесь нужен очень четкий ответ. Например, можно сказать: "Северный поток-2" – это не тот проект, которым мы можем заниматься совместно с Россией", – цитирует ее издание RTL.
Правительство Германии заявило, что выработает общую позицию по ситуации с Навальным с ЕС и НАТО. С призывом к российским властям расследовать случившееся с Навальным выступили НАТО, ЕС, Великобритания, Австрия, Литва, Украина.
А вот президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что никакого отравления Навального не было. Он заявил, что у него имеется перехваченный разговор о состоянии Алексея Навального между представителями Германии и Польши. Президент назвал эту запись доказательством того, что отравление блогера сфальсифицировано. Позднее польский МИД опроверг сообщения о телефонном разговоре между Варшавой и Берлином.
20 августа оппозиционер Алексей Навальный летел из Томска в Москву. В самолете ему стало плохо, лайнер пришлось экстренно посадить в Омске.
Навального госпитализировали, он впал в кому и был подключен к аппарату ИВЛ. Российские врачи заявили, что не обнаружили в организме политика следов отравления ядом. А ухудшение самочувствия Навального доктора объяснили резкими понижением сахара в крови.
22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Транспортировку организовал фонд Cinema for Peace. Власти Германии наделили его статусом "гостя канцлера", который позволяет обеспечить "лучшую" защиту.
24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.
"Новичок" – это группа химических агентов, принадлежит к классу отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Один из самых токсичных ядовитых веществ в мире. Этот яд приводит к нарушению функций нервной системы и мозга. Разработали "Новичок" для военных целей в СССР в 1970-1980 годах в государственном союзном НИИ органической химии и технологии (ГСНИИОХТ).
Первые симптомы отравления "Новичком" – сильное сужение зрачков, ухудшение зрения, ощущение давления в груди. Также возникают рвота, понос, схваткообразные боли в области живота. Последняя стадия отравления – судороги, остановка дыхания и сердца, кома. Смерть может наступить в течение ближайших минут, часов или суток. Это зависит от дозы.
Первая помощь при отравлении "Новичком" – это антидоты атропин и афин (препараты используют при воздействии токсинов).
При этом последствия отравлением "Новичком" могут проявляться еще десятки лет. Для организма главные последствия действия "Новичка" сводятся к поражению нервной системы, которые могут сделать человека инвалидом до конца жизни. Среди других долговременных последствий отравления "Новичком" – снижение иммунитета, полиневрит, постинтоксикационная пневмония.
Широко известным в мире "Новичок" стал с марта 2018 года, когда Великобритания заявила, что им были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Их удалось спасти. Скрипали находились в коме почти месяц. Но постепенно отец и дочь поправились. Но, по данным британских изданий, отравление сказалось на внешнем виде Скрипалей.
Комментарии
В любом случае, хорошая новость
Юля:
-Лёша,ну что ты молчишь?Скажи что-нибудь.
-Гитлер капут.
Скорейшего выздоровления без последствий.
А вот российские врачи и ученые отрицают отравление. По их словам, когда Алексей Навальный поступил в больницу, у него не наблюдалось проявление клинической картины, характерной для отравления веществом "Новичок".
А врачи в той больнице хоть раз видели вообще поциента под новичком? И откуда там взялись какие то учёные специализирующиеся на поциентах под новичком?!?!?!
"состояние Навального могло быть вызвано стрессом или алкоголем". Это-же как он должен был упиться? За Навальным вроде не замечено было то, что было замечено за Ефремовым. Вот тот мог ужраться до комы. Сейчас, когда Навальный успел побывать и в нашей больнице, где рядом с врачами "товарищи майоры" пробирки держали, и в Германии, где вроде, как всё путем, но тоже неизвестно кто врачами рулил, истины уже не найти. Остается лишь пожелать здоровья.
Да какие тут могут последствия,Абориген?Это же всего лишь отечественный боевой газ нервно-паралитического воздействия.В прошлый раз и скрипаль и его дочка выздоровели и чувствуют себя хорошо.
А для чего в Германию отправили?Первые самые тяжёлые полтора суток его состояние стабилизировали.Там бы и был под наблюдением.До прихода в себя и после.
8.09.2020 12:55
месный
А врачи в той больнице хоть раз видели вообще поциента под новичком? И откуда там взялись какие то учёные специализирующиеся на поциентах под новичком?!?!?!
Если его отравили боевым веществом, где трупы в самолёте, в скорой, в больнице. Пассажиров в ОЗК что то не наблюдалось. Повторите мантру бундесвера, что лёшику трусы намазали, вот никто и не пострадал.
"А врачи в той больнице хоть раз видели вообще поциента под новичком? И откуда там взялись какие то учёные специализирующиеся на поциентах под новичком?!?!?!" (с)
Исходя из вашей логики,немецкие врачи только и делают,что видят и лечат пОциентов под новичком. Немцы многих травят?
Точно! У них же опыт с первой мировой войны,когда они применили газы.
Здоровья Алексею!
До чего коррупция в России дошла. Даже нервно - паралитическое боевое вещество и то не настоящее. Как воевать с прогрессивным западом собираемся?)))
Да что ж за Новичок такой? Тоже мне, боевое отравляющее вещество. Скрипаль с дочкой выжил, Навальный выжил. Может они Новичок с каким-нибудь мелком от тараканов "Машенька" путает?))) И да, если верить британцам и немцам с их заявлениями, то тупые русские ничего не знают, кроме Новичка, и травить не умеют по определению. В ГРУ сплошные дилетанты работают.)))
Интересно, а чем бабуАнгелу так больно прищемили за яйца, что она на весь мир такую ахинею выдала? )))
Не надо было о Ринке упоминать - весьма засвеченная личность , посаженная на нары за доказанную торговлю Новичком , в частности - за косвенное соучастие в убийстве Кивелиди - российского бизнесмена и необъяснимым образом вышедшем досрочно из тюрьмы.
С тех пор активный "эксперт" на тему Скрипалей и,теперь - Навального. Любимец вечернего му.
8.09.2020 13:06
- гость -
А с чего вы взяли, что эта разновидность новичка настолько летучая?
12:51
- гость -
Юля:
-Лёша,ну что ты молчишь?Скажи что-нибудь.
-Гитлер капут.
------
Может Путлер?
Выдохлись запасы с советских загашников. думаете что-то новое производится
Немецкие специалисты в анализы смотрели и соображали, а вот откуда рaшкинские взяли : "проявление клинической картины, характерной для отравления веществом "Новичок"." - если они траванутых им неразу не видили вообще. Откуда они взяли это "характерной" - как будто у них поток их каждый день....
13:11
Guest
Я вас вспомнил, вы Гитлера любите цитировать. Давненько вас не было.
13:09
П.Морозов
Точно! У них же опыт с первой мировой войны,когда они применили газы.
------
Всякое может быть. К ним могли попасть мемуары Тухачевского, когда он крестьян газом травил.
8.09.2020 13:17
- гость -
На хлебных местах щас главное не умения и знание, а чей ты родственник. Вот и имеем, что имеем, целая вертикаль вот этого самого выстроена.
А босс то заокеанский знает?
8.09.2020 13:11
Guest
Получается и ядерная бомба не такая ядрёная?!
Бабу Анжелу "слушали" америкосы долго и ни чего,она сглотнула.
8.09.2020 12:59
- гость -
Какой же у нас все таки народ не далёкий. Вот что было с первым отравившемся этим веществом, химиком Андреем Железняковым:
Несмотря на лечение у него развился токсический гепатит, позднее переросший в цирроз печени, он начал терять способность ходить, развилась слабость рук, неспособность читать и концентрировать внимание, эпилепсия, депрессия. Через несколько месяцев его состояние улучшилось, но в целом он так и не смог восстановиться и не смог вернуться к работе. Болезнь печени, слабость, эпилептические припадки и неврит тройничного нерва продолжали его преследовать. Железнякову была назначена специальная государственная пенсия. Спустя 5 лет, в 1992 году он скончался от инсульта.
Guest 13:11
Роскосмосом командует Рогозин, это же просто анекдот! Роснефтью Сечин! Сечин, Карл! Рамзан Ахматович Кадыров у нас академик.Ну а там Баширов с Петровым трудятся. Вот и весь ответ.
8.09.2020 13:19
месный
Вы не ответили-у немцев покок целый день с новичком?
А как "российские учёные" объяснят следы "новичка" на бутылке, которая была в вещах Алексея из багажа, и которую его родственники передали немецкой стороне?
8.09.2020 13:29
АБОРИГЕН
Вот что было с первым отравившемся этим веществом, химиком Андреем Железняковым:
Это потому что его в Шарите не лечили, а немецкая медицина самая "медицинистая" медицина в мире)). Здоровья ему, хотя его смерть нужна многим. Как бы прогрессивное человечество завопило.
8.09.2020 13:39
гость
А как "российские учёные" объяснят следы "новичка" на бутылке, которая была в вещах Алексея из багажа, и которую его родственники передали немецкой стороне?
Родственники и трусы передали, с риском для жизни выкрали в больницы и перевезли на груди через границу. )))
8.09.2020 13:39
гость
Вообще-то "следы" были на труселях. Или сейчас это стыдно говорить? Что оппозиция говорит про это?
13:53
Гость
Вообще-то "следы" были на труселях
-----------
Откуда данные? Как загуглить?
8.09.2020 13:36
П.Морозов
А чё немцы разве сразу сходу прям вот так вот тока увидев про новичёк уверенно стали говорить или всётаки они какоето время исследовали и соображали, а не как наши "по фотографии" - это точно не новичёк, это бухло/кокс/препараты/оносамо и т.д. но не новичёк точно стопудов???
8.09.2020 13:53
Гость
Вообще-то "следы" были на труселях. Или сейчас это стыдно говорить? Что оппозиция говорит про это?
Есть теория заговора против Лёшика. Когда от сидел в туалете самолёта из унитаза появилась рука, сами знаете кого и мазнула крайнюю плоть оппозиционера, вот почему в бундесвере нашли следы новичка на нижнем белье. А так как "новичёк" был только на нижнем белье, окружающие Лёшика не пострадали. Это как в Англии, ходят эксперты в полной хим защите, а в метре зеваки и полицейские стоят и лыбятся. Народ сейчас аналитическим умом не блещет, в интернете написано, значит правда)))
13:53
Гость
По словам Углева, для того чтобы отравить Навального, могло хватить такой дозы отравляющего вещества, которая в 15 раз меньше объема обычной капли воды. Но Углев также сказал, что Западу никогда не удастся выяснить, какой именно яд был использован. «[Они] нанесли это вещество на его белье — трусы, носки, майки — и все, — сказал этот ученый. — Утром Алексей встал, принял душ, надел свежее белье и поехал в аэропорт. А так как вещество через кожу действует значительно медленнее, чем перорально, через органы пищеварения, внутримышечно или ингаляционно, то прошло некоторое время [прежде чем оно подействовало]».
-гость- 14:01
"пока я президент повышения пенсионного возраста не будет"- это было сказано по телевизору, как у них там с аналитическим умом?
8.09.2020 13:59
месный
Вы не ответили: у немцев поток отравленных? Или просто кому-то надо объявить,что было отравление новичком? Других ядов в аптеке не нашлось?
8.09.2020 14:07
-гость-
"пока я президент повышения пенсионного возраста не будет"- это было сказано по телевизору, как у них там с аналитическим умом?
А это не аналитический ум, а политика. Вы тоже много чего и кому обещаете, только не говорите, что все обещания выполняете.
8.09.2020 14:17
П.Морозов
Они ещё засекретили все Лёшины анализы))). Джентельменам надо верить на слово.
8.09.2020 14:07
-гость-
"пока я президент повышения пенсионного возраста не будет"- это было сказано по телевизору, как у них там с аналитическим умом?
Ранее ещё один обещал на рельсы лечь))) Политики они такие, как и депутаты, скоро выборы, будем слушать их соловьиные трели.
8.09.2020 14:21
- гость -
Ясен пень!
"Тут-то мне карта и попёрла!"
-гость- 14:17
политика? ну если он соврал здесь, почему он не может соврать по Навальному, Скрипалям? малазийскому Боингу? итд, а мы его вранье должны воспринимать за правду?
Может валюта припадёт , а то евро 90 круто
8.09.2020 14:28
-гость-
Судебное решение по Скрипалям есть,что отравил Путин "Новичком"? Равно как и по другим.
А западным и заокеанским политикам вы верите или тоже нет?
8.09.2020 14:28
-гость-
политика? ну если он соврал здесь, почему он не может соврать по Навальному, Скрипалям? малазийскому Боингу? итд, а мы его вранье должны воспринимать за правду?
А на секунду представьте себе, что врут не наши , а их политики. Как вам такое мироустройство. Нуу, там говорят только правду)))