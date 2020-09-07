Летим отдыхать. Какие страны открыты для российских туристов и что нужно для отдыха?

Мальдивы

Фото: travelata.ru

Рейсы на Мальдивы открыты с 3 сентября. Из России есть прямые перелеты в Мале.

Условия въезда

Туристы должны предъявить отрицательный результат теста на COVID-19. Сделать его нужно не позднее, чем за 72 часа до прилета. Можно сделать тест в аэропорту Мале, его стоимость составит около 100 долларов.

По прилете все туристы пройдут термометрию. Тем, у кого будут симптомы ОРВИ, сделают ПЦР-тест за свой счет. При положительном результате теста, туристы будут помещены на карантин в медучреждение с оплатой за свой счет.

Туристам нужно будет заполнить анкету о состоянии здоровья. Это можно сделать в аэропорту после прилета на Мальдивы, но для экономии времени лучше позаботиться заранее (но не позднее 24 часов до вылета). Заполнить форму в онлайн-режиме можно здесь. Также при себе нужно иметь бронь отеля, зарегистрированного в Минтуризма Мальдив.

А виза нужна?

Нет, виза для посещения Мальдив не нужна.