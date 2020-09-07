Летим отдыхать. Какие страны открыты для российских туристов и что нужно для отдыха?

Все больше стран открывают свои границы для туристов из России. Российские путешественники теперь могут улететь не только в Великобританию (и сидеть там две недели на карантине), но и в Турцию, Абхазию, Египет и другие страны. Куда можно улететь российским туристам прямо сейчас и что нужно для въезда в эти страны – в материале amic.ru.
Фото: travelata.ru
Рейсы на Мальдивы открыты с 3 сентября. Из России есть прямые перелеты в Мале.
Условия въезда
Туристы должны предъявить отрицательный результат теста на COVID-19. Сделать его нужно не позднее, чем за 72 часа до прилета. Можно сделать тест в аэропорту Мале, его стоимость составит около 100 долларов.
По прилете все туристы пройдут термометрию. Тем, у кого будут симптомы ОРВИ, сделают ПЦР-тест за свой счет. При положительном результате теста, туристы будут помещены на карантин в медучреждение с оплатой за свой счет.
Туристам нужно будет заполнить анкету о состоянии здоровья. Это можно сделать в аэропорту после прилета на Мальдивы, но для экономии времени лучше позаботиться заранее (но не позднее 24 часов до вылета). Заполнить форму в онлайн-режиме можно здесь. Также при себе нужно иметь бронь отеля, зарегистрированного в Минтуризма Мальдив.
А виза нужна?
Нет, виза для посещения Мальдив не нужна.
Фото: funart.pro
Объединенные Арабские Эмираты и Россия открыли границы с 2 сентября. Рейсы из России разрешены только в Дубай.
Условия въезда
За 96 часов до въезда в Эмираты путешественники должны сдать ПЦР-тест на коронавирус. Срок в 96 часов отсчитывают от даты забора материала, а не от даты получения результата. Справка должна быть выдана на английском языке. Принимается она в печатном виде.
И несмотря на то, что россияне должны сдать тест дома, по прилете в Дубай им нужно повторить эту процедуру. И пока путешественники ждут результатов анализа (он придет в течение 48 часов), они должны будут находиться в отеле на самоизоляции.
Также в аэропорту нужно будет установить приложение на телефон для отслеживания местонахождения и состояния здоровья (Google Play или App Store).
А виза нужна?
Да. Оформляют ее бесплатно в аэропорту Дубай.
Фото: pixabay.com
Россиянам разрешили летать в Египет с 3 сентября. Прямые рейсы открыты только пока в Каир. Авиасообщение с курортами Шарм-эль-Шейх, Хургада и другими Россией не открывалось. Попасть туда будет можно только из Каира, наземным сообщением или внутренним перелетом по Египту.
Условия въезда
У туристов потребуют справку об отсутствии COVID-19 на английском или арабском языке. Сдать тест нужно за 72 часа до прилета в страну. Срок отсчитывается не от времени получения справки, а именно от времени и даты забора биоматериала. Ее можно загрузить в смартфон в электронном виде.
При себе нужно иметь ксерокопию справки, ее турист должен сдать в аэропорту. В Каире сделать ПЦР-тест на отсутствие коронавируса нельзя. Детям до 6 лет сдавать тест на "корону" не нужно.
А виза нужна?
Да. Ее необходимо оформить по прибытию в страну, стоимость – 25 долларов.
Фото: pixabay.com
Хорватия открыла границы для россиян с 15 июля. Но полететь туда можно только с пересадками в Стамбуле.
Условия въезда
На границе туристы должны будут предъявить ваучер на проживание в отеле или другом жилье. Также необходим отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Сделать его нужно не более чем за двое суток до прибытия. Если справки нет, путешественников ждет двухнедельный карантин. Но при этом туристы могут выходить в продуктовый магазин или аптеку. Но в маске и на дистанции с другими людьми.
А виза нужна?
Да. Нужна шенгенская виза. Посетить Хорватию можно с действующей визой, выдача новых виз пока приостановлена.
Фото: pixabay.com
Черногория открыла границы для россиян с 7 августа. Но прямое авиасообщение с этой страной пока не запустили, поэтому лететь можно только с пересадкой. А прямые рейсы планируют возобновить с середины сентября.
Условия въезда
Никаких особых условий для посещения Черногории нет. Справка не нужна, карантин проходить тоже не нужно.
А виза нужна?
Нет, виза не нужна. Если только вы не собираетесь находиться в Черногории более 30 дней.
Фото: pixabay.com
Россия и Швейцария запустили прямые рейсы с 15 августа. Рейсы из Москвы будут выполняться в Цюрих и Женеву, из Петербурга – только в Цюрих.
Условия въезда
С туристической целью посещать Швейцарию пока нельзя. Могут прилететь в страну только граждане с видом на жительство и те, у кого есть разрешение на обучение или лечение. А так для посещения Швейцарии особых требований нет. Ранее прибывающие туда россияне должны были проходить 10-дневный карантин, но позднее это условие отменили.
А виза нужна?
Да. Нужна шенгенская виза.
Фото: pixabay.com
Авиасообщение с Грецией открывается с 7 сентября. Россияне смогут улететь в Афины, Салоники и на Крит.
Условия въезда
Въезжать в страну должно не более 500 россиян в неделю. Правда, кто будет вести подсчет и что будет с 501 туристом, непонятно.
При себе нужно иметь отрицательный результат теста на коронавирус на английском языке (он должен быть сдан не позднее 72 часов до прилета). Также необходимо подтверждение брони отеля и заполнение электронной формы на сайте travel.gov.gr.
А виза нужна?
Да, для посещения Греции нужна шенгенская виза.
Фото: pixabay.com
С 15 июля Куба открыла границы для российских туристов. Но регулярное авиасообщение с Россией будет восстановлено только с 17 сентября.
Условия въезда
При въезде у наших соотечественников не потребуют справок на отсутствие коронавируса. Тем не менее контроль за здоровьем иностранных гостей будет: всех прибывающих по прилете ждет термометрия и бесплатный ПЦР-тест.
А виза нужна?
Нет. Для россиян сохранен безвизовый режим.
Фото: pixabay.com
Доминикана открыта для въезда в том числе российских туристов с 1 июля. Пока что прямого авиасообщения с Россией нет, но можно добраться туда с пересадками.
Условия въезда
Туристы должны иметь справку об отрицательном результате теста на коронавирус. В конце сентября и это ограничение отменят. Но по прибытии в страну будут проводить экспресс-тесты. Но не всем. Отбирать туристов будут методом случайной выборки. Социальное дистанцирование и использование масок будет обязательным в период пребывания посетителя в стране.
А виза нужна?
Виза не требуется, если вы путешествуете сроком до 60 дней.
Фото: pixabay.com
Кипр с 28 августа включил Россию в список стран, откуда c 28 августа разрешен въезд на остров. Но не спешите радоваться. Прямого авиасообщения между Россией и Кипром сейчас нет.
Условия въезда
Въезжать можно не всем. А только тем россиянам, кто обладает видом на жительство, членам семей граждан Кипра и дипломатам. По прилете надо будет предъявить отрицательный результат анализа на коронавирус, сделанного максимум за 72 часа до вылета, или сдать ПЦР-тест на месте. Обязателен 14-дневный карантин, и за двое суток до его окончания – повторный анализ.
А виза нужна?
Да, вам нужна въездная либо шенгенская виза.
Фото: pixabay.com
Абхазию открыли для российских туристов с 1 августа. Приехать в страну можно через границу с Сочи. Ну а рейсы в Сочи выполняют практически все авиакомпании России.
Условия въезда
Никаких особых требований для посещения Абхазии нет. На границе у туриста могут измерить температуру.
А виза нужна?Виза в Абхазию не нужна. На границе у вас потребуют лишь российский паспорт.
Фото: pixabay.com
С 1 августа прямым рейсом можно улететь в Анкару и Стамбул. А с 10 августа доступны прямые рейсы в Анталью, Аланию, Бодрум и Даламан.
Условия въезда в Турцию
Справку об отсутствии коронавируса в Турции не потребуют. Но на въезде, до прохождения паспортного контроля, у каждого пассажира измерят температуру. Туристы, у которых нет симптомов заболевания и температуры, могут продолжить путешествие. Если же температура выше 38 градусов, то их попросят сделать бесплатный тест на коронавирус. Результат обещают отдать уже через час. Если результат теста на COVID-19 окажется положительным, их направят в госпиталь для обследования и лечения.
Во время полета россияне должны будут заполнить анкету (нужно вписать личные и контактные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции, а также сведения о самочувствии).
А виза нужна?
Виза не нужна, если вы не собираетесь находиться в Турции больше 60 дней.
Фото: pixabay.com
С 1 августа открыты прямые рейсы в Лондон.
Условия въезда в Великобританию
За 48 часов до прилета в Великобританию нужно заполнить онлайн-анкету, где необходимо указать свои данные, цель и детали поездки.
Справка об отрицательном результате теста на COVID-19 в Великобританию не требуется. Но россиянам придется посидеть на 14-дневном карантине после прилета. Уже передумали лететь? Мы вас прекрасно понимаем. А вообще на карантин будут отправлять не всех туристов. Граждан стран из специального списка эта мера минует.
А виза нужна?
Да. Ее можно оформить в визовых центрах Великобритании в России.
Фото: onedollartrips.ru
С 1 августа из России можно улететь только на остров Занзибар.
Условия въезда в Танзанию
На борту самолета россияне должны будут заполнить специальную анкету, в которой нужно указать свои личные данные, название отеля, туристической компании, телефон и сведения о самочувствии. Все прибывающие в Танзанию туристы должны иметь при себе справку об отрицательных результатах теста на COVID-19. Сделать ее нужно за 72 часа до въезда в страну.
По прилете в страну у туриста измерят температуру. Если она повышена или выявят какие-либо симптомы COVID-19, придется сдать экспресс-тест на коронавирус. При положительном результате туриста отправят в госпиталь.
А виза нужна?
Да. Ее можно оформить в аэропорту Танзании за 50 евро или в посольстве Танзании в Москве.
Международное сообщение на данный момент открыли только шесть аэропортов. С 1 августа, когда международное сообщение возобновили, рейсы выполнялись из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. 20 августа Росавиация пополнила этот список, открыв зарубежные рейсы в аэропортах Новосибирска, Казани и Калининграда.
Комментарии
Можно сделать тест в аэропорту Мале, его стоимость составит около 100 долларов.
По прилете все туристы пройдут термометрию. Тем, у кого будут симптомы ОРВИ, сделают ПЦР-тест за свой счет
А без симптомов сделают бесплатно?
Ее можно загрузить в смартфон в электронном виде.
При себе нужно иметь ксерокопию справки, ее турист должен сдать в аэропорту.
Зачем загружать? Если нужна распечатанная.
в дубай в дубай))