Семьи с детьми до 16 лет уже дважды получили пособия в размере 10 тыс. рублей. В августе этих выплат не было, но еще есть надежда, что они будут в сентябре. Разбираемся, ждать ли родителям эти деньги осенью и когда.
Пока непонятно. Изначально предполагалось, что выплаты на детей до 16 лет в размере 10 тыс. рублей в июне будут единоразовыми. Но президент России Владимир Путин продлил пособие еще и на июль. А вот в августе его уже не было. И неизвестно, будут ли выплаты в сентябре. Ни глава государства, ни правительство страны официальных заявлений на этот счет не делали.
Шансы есть, считают эксперты. Если выплаты и будут, то не раньше октября, говорит доктор экономических наук, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева. По ее словам, Госдума приступит к работе только 15 сентября, следовательно, раньше этого срока вопрос о пособиях рассматривать не будут. Получается, что даже положительное решение по новым выплатам не позволит начать их раньше октября, цитирует "Московский комсомолец" Дмитриеву.
В то же время эксперты считают, что найти деньги на эти цели будет крайне проблематично. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский говорит, что выплаты уже обошлись бюджету страны в 580 млрд рублей.
"Стоимость такого решения – сотни миллиардов рублей. В условиях, когда страна по известным всем объективным причинам несет большие экономические потери, найти деньги в текущем бюджете будет сложно. Я бы не стал сильно обнадеживать наших граждан. Скорее всего, региональные власти будут оказывать помощь наиболее нуждающимся семьям при подготовке ребят к школе. Но веерных выплат по 10 тыс. рублей вряд ли следует ожидать. Затраты слишком велики", – цитирует сенатора "Московский комсомолец".
Сомневается в том, что выплаты повторятся, и доктор экономических наук Игорь Николаев.
"Думаю, что правительство не пойдет на такой шаг. <...> Деньги нужны на черный день. Исходя из этой логики, на третью волну массовых выплат правительство вряд ли пойдет. Спрос на нефть и цены на нее до желаемых уровней не восстановятся, так же как и объемы экспорта углеводородов. Поэтому бюджет будет дефицитным и властям придется экономить", – говорит экономист.
Такие предложения уже были. Некоторые депутаты активно "продвигают" этот вопрос и даже вносят в правительство законопроекты.
Так сделали депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме, а также сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов. Они направили в правительство законопроект о ежегодной выплате родителям школьников по 10 тыс. рублей. По подсчетам парламентариев, к началу учебного года на сборы первоклассника в школу может уйти до 20 тыс. рублей.
"В целях поддержки семей в процессе сбора детей в школу законопроектом предусматривается предоставление родителям (опекунам, попечителям) права на получение ежегодной денежной выплаты в связи с началом учебного года в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка", – говорится в пояснительной записке к законопроекту. К слову, депутаты также предлагают индексировать эту выплату каждый год.
Ну почему же. Выплаты семьи с детьми все-таки могут получить. Но речь только о тех, кто не оформил их раньше.
Семьи с детьми до 3 лет могут получить сразу 15 тыс. рублей; от 3 до 7 лет – около 45 тыс. рублей; от 3 до 16 лет – 20 тыс. рублей; безработные родители – по 3 тыс. рублей в месяц.
Если вы все еще не обратились за детскими пособиями, то еще успеваете подать заявление, чтобы получить их. Но лучше поторопиться, за некоторыми выплатами можно обратиться до конца сентября.
- Выплату в размере 10 тыс. рублей на детей до 16 лет можно оформить до 1 октября 2020 года. Подать заявление можно через личный кабинет на сайте gosuslugi.ru в разделе "Единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет". Или по ссылке posobie16.gosuslugi.ru. А еще можно сделать это в отделении Пенсионного фонда.
- Пособия детям до трех лет – до 1 октября. Оформить его можно в личном кабинете на портале gosuslugi.ru в разделе "Пособие на детей до 3 лет". А еще подать заявление можно на сайте es.pfrf.ru в разделе "О предоставлении выплаты на детей в возрасте до 3 лет".
- Пособия детям от 3 до 7 лет – до 31 декабря 2020 года. Подать заявление на пособие можно в личном кабинете на портале gosuslugi.ru в разделе "Ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет".
Комментарии
Блин, деньги дали перед голосованием. Или ошибаюсь? Наивно ждать ещё чего-то, спасение выживающих дело рук самих выживающих. Обидно за будущие поколения, у них забирают последнее, выкачивая все из недр, при этом ничего не давая взамен.