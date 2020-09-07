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Вопрос дня



Выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка в сентябре. Будут ли они и кому достанутся?

, ИА "Амител"
Кто может получить "путинские" выплаты в сентябре?
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Семьи с детьми до 16 лет уже дважды получили пособия в размере 10 тыс. рублей. В августе этих выплат не было, но еще есть надежда, что они будут в сентябре. Разбираемся, ждать ли родителям эти деньги осенью и когда.

1
Будут ли выплаты по 10 тыс. рублей на детей в сентябре?

Пока непонятно. Изначально предполагалось, что выплаты на детей до 16 лет в размере 10 тыс. рублей в июне будут единоразовыми. Но президент России Владимир Путин продлил пособие еще и на июль. А вот в августе его уже не было. И неизвестно, будут ли выплаты в сентябре. Ни глава государства, ни правительство страны официальных заявлений на этот счет не делали.

2
Каков шанс, что выплаты все-таки продлят?

Шансы есть, считают эксперты. Если выплаты и будут, то не раньше октября, говорит доктор экономических наук, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева. По ее словам, Госдума приступит к работе только 15 сентября, следовательно, раньше этого срока вопрос о пособиях рассматривать не будут. Получается, что даже положительное решение по новым выплатам не позволит начать их раньше октября, цитирует "Московский комсомолец" Дмитриеву.

В то же время эксперты считают, что найти деньги на эти цели будет крайне проблематично. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский говорит, что выплаты уже обошлись бюджету страны в 580 млрд рублей. 

"Стоимость такого решения – сотни миллиардов рублей. В условиях, когда страна по известным всем объективным причинам несет большие экономические потери, найти деньги в текущем бюджете будет сложно. Я бы не стал сильно обнадеживать наших граждан. Скорее всего, региональные власти будут оказывать помощь наиболее нуждающимся семьям при подготовке ребят к школе. Но веерных выплат по 10 тыс. рублей вряд ли следует ожидать. Затраты слишком велики", – цитирует сенатора "Московский комсомолец".

Сомневается в том, что выплаты повторятся, и доктор экономических наук Игорь Николаев.

"Думаю, что правительство не пойдет на такой шаг. <...> Деньги нужны на черный день. Исходя из этой логики, на третью волну массовых выплат правительство вряд ли пойдет. Спрос на нефть и цены на нее до желаемых уровней не восстановятся, так же как и объемы экспорта углеводородов. Поэтому бюджет будет дефицитным и властям придется экономить", – говорит экономист.

3
А может выплаты будут хотя бы раз в году? Перед школой...

Такие предложения уже были. Некоторые депутаты активно "продвигают" этот вопрос и даже вносят в правительство законопроекты.

Так сделали депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме, а также сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов. Они направили в правительство законопроект о ежегодной выплате родителям школьников по 10 тыс. рублей. По подсчетам парламентариев, к началу учебного года на сборы первоклассника в школу может уйти до 20 тыс. рублей.

"В целях поддержки семей в процессе сбора детей в школу законопроектом предусматривается предоставление родителям (опекунам, попечителям) права на получение ежегодной денежной выплаты в связи с началом учебного года в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка", – говорится в пояснительной записке к законопроекту. К слову, депутаты также предлагают индексировать эту выплату каждый год.

4
И что, в сентябре вообще никаких выплат не будет?

Ну почему же. Выплаты семьи с детьми все-таки могут получить. Но речь только о тех, кто не оформил их раньше.

Семьи с детьми до 3 лет могут получить сразу 15 тыс. рублей; от 3 до 7 лет – около 45 тыс. рублей; от 3 до 16 лет – 20 тыс. рублей; безработные родители – по 3 тыс. рублей в месяц.

5
Я еще не оформил "путинские" выплаты на детей. Что мне делать?

Если вы все еще не обратились за детскими пособиями, то еще успеваете подать заявление, чтобы получить их. Но лучше поторопиться, за некоторыми выплатами можно обратиться до конца сентября.

  • Выплату в размере 10 тыс. рублей на детей до 16 лет можно оформить до 1 октября 2020 года. Подать заявление можно через личный кабинет на сайте gosuslugi.ru в разделе "Единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет". Или по ссылке posobie16.gosuslugi.ru. А еще можно сделать это в отделении Пенсионного фонда.
  • Пособия детям до трех лет – до 1 октября. Оформить его можно в личном кабинете на портале gosuslugi.ru в разделе "Пособие на детей до 3 лет". А еще подать заявление можно на сайте es.pfrf.ru в разделе "О предоставлении выплаты на детей в возрасте до 3 лет".
  • Пособия детям от 3 до 7 лет – до 31 декабря 2020 года. Подать заявление на пособие можно в личном кабинете на портале gosuslugi.ru в разделе "Ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет".
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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

7.09.2020 14:41
- гость -

Блин, деньги дали перед голосованием. Или ошибаюсь? Наивно ждать ещё чего-то, спасение выживающих дело рук самих выживающих. Обидно за будущие поколения, у них забирают последнее, выкачивая все из недр, при этом ничего не давая взамен.

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