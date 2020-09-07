Каков шанс, что выплаты все-таки продлят?

Шансы есть, считают эксперты. Если выплаты и будут, то не раньше октября, говорит доктор экономических наук, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева. По ее словам, Госдума приступит к работе только 15 сентября, следовательно, раньше этого срока вопрос о пособиях рассматривать не будут. Получается, что даже положительное решение по новым выплатам не позволит начать их раньше октября, цитирует "Московский комсомолец" Дмитриеву.

В то же время эксперты считают, что найти деньги на эти цели будет крайне проблематично. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский говорит, что выплаты уже обошлись бюджету страны в 580 млрд рублей.

"Стоимость такого решения – сотни миллиардов рублей. В условиях, когда страна по известным всем объективным причинам несет большие экономические потери, найти деньги в текущем бюджете будет сложно. Я бы не стал сильно обнадеживать наших граждан. Скорее всего, региональные власти будут оказывать помощь наиболее нуждающимся семьям при подготовке ребят к школе. Но веерных выплат по 10 тыс. рублей вряд ли следует ожидать. Затраты слишком велики", – цитирует сенатора "Московский комсомолец".

Сомневается в том, что выплаты повторятся, и доктор экономических наук Игорь Николаев.

"Думаю, что правительство не пойдет на такой шаг. <...> Деньги нужны на черный день. Исходя из этой логики, на третью волну массовых выплат правительство вряд ли пойдет. Спрос на нефть и цены на нее до желаемых уровней не восстановятся, так же как и объемы экспорта углеводородов. Поэтому бюджет будет дефицитным и властям придется экономить", – говорит экономист.