Не только COVID. Чем опасен энтеровирус, вспышку которого ждут в Алтайском крае

Алтайскому краю в сентябре грозит вспышка еще одного вируса, предупредили в краевом Роспотребнадзоре. Энтеровирус – очень заразная инфекция, которая приходит с началом холодов, сопровождается повышением температуры тела до 40 градусов и вызывает сразу несколько тяжелых заболеваний, рассказала amic.ru главный эпидемиолог края Ирина Переладова. Она объяснила, что это за инфекция, есть ли от нее прививка и как себя защитить.
Нет. Это довольно большая группа кишечных вирусов, которая хорошо известна медикам. Инфекция носит сезонный характер: медики регистрируют рост заболеваемости осенью. Заражаются энтеровирусом в основном дети до 10 лет в школах и детских садах. В 90% процентах случаев пациенты переносят энтеровирус в слабой форме или вовсе бессимптомно. По своим проявлениям он очень похож на другие инфекции, а потому диагностировать его без лабораторного анализа очень трудно.
Все из-за трудной диагностики и опасных осложнений. Начинаясь как обычная простуда, инфекция может не вызвать у пациента каких-то серьезных опасений. Но штаммов вируса очень много, и некоторые из них могут поражать совершенно разные органы и системы, включая сердце и мозг, предупреждает Ирина Переладова. Кроме того, у инфекции очень высокая контагиозность (заразность) и скорость распространения. Если в коллективе заразился кто-то один, то вирусу хватит двух недель, чтобы распространиться почти на всех.
В отличие от многих других инфекций, энтеровирус передается не только воздушно-капельным, но также контактно-бытовым и водно-пищевым путями.
Нет. Хотя инфекции очень похожи: дети заражаются ими гораздо чаще взрослых, а первые симптомы напоминают грипп. Но при энтеровирусе температура тела повышается волнообразно: 2-3 дня она может быть высокой, потом на пару дней приходить в норму, а затем снова подниматься до 40 градусов. В отличие от ротавируса, энтеровирус размножается не только в кишечнике, но и в лимфоузлах на шее и под челюстью, а потому они воспаляются и увеличиваются.
И если ротавирус поражает только ЖКТ, энтеровирус может проявляться по-разному, сказываясь на работе множества органов.
Первичные симптомы энтеровируса, как мы уже говорили, мало чем отличаются от других инфекционных заболеваний. К ним относятся:
- резкое и сильное повышение температуры, вплоть до 40 градусов;
- общая слабость;
- головная боль;
- ломота в мышцах;
- тошнота и рвота;
- расстройство ЖКТ.
А вот осложнения могут быть самыми разными: в зависимости от того, что это за штамм энтеровируса и как он попал в организм.
Например, нередко инфекция приводит к развитию герпетической ангины, когда миндалины и задняя стенка глотки покрываются мелкими болезненными пузырьками. Другие штаммы вируса могут вызывать экзантему – сыпь по всему телу, похожую на краснуху.
Еще одна форма энтеровируса – плевродиния, при которой у больного в мышцах груди и живота возникают сильные судорожные боли. Такие приступы могут длиться по 20 минут и вызывать сильную одышку у больного. Инфекция также может привести к воспалению сердечной мышцы. Это одно из самых опасных осложнений, которое может перерасти в сердечную недостаточность, если вовремя не обратиться к медикам.
Проявлением энтеровируса может быть и обычный конъюнктивит, который сопровождается болью в глазах, светобоязнью и гнойными выделениями.
Одно из самых страшных осложнений – асептический менингоэнцефалит, при котором у пациента воспаляются клетки мозга. Такая форма заболевания без лечения может привести к параличу конечностей и дыхательных мышц и закончиться смертью.
Дети – основная группа риска, поскольку в школах и детсадах наиболее благоприятная среда для распространения инфекции. Но взрослые точно так же подвержены заражению, подчеркивает Переладова. При появлении первых симптомов (даже обычной простуды) эпидемиолог советует сразу обращаться к врачу.
Специальной вакцины от энтеровируса нет. Поскольку это большая группа штаммов, прививки пришлось бы ставить от каждого по отдельности. Энтеровирус передается через плохо обработанные овощи и фрукты, игрушки, грязные руки, сырую воду (и сделанный из нее лед), а также любые другие поверхности, которых касался зараженный.
Поэтому лучший способ защититься – соблюдать личную гигиену, тщательно обрабатывать пищу и дезинфицировать все поверхности.
Вспышку прогнозируют, учитывая опыт прошлых лет: во второй декаде сентября энтеровирусом традиционно заболевает много детей. Но в этом году, полагает главный эпидемиолог края, ситуация может и не быть такой серьезной. Дезинфекция и профилактика COVID-19, которую сейчас активно проводят в школах и детсадах, убивает и энтеровирус в том числе. А потому больных может быть меньше, чем в прошлые годы, предположила Переладова.
Комментарии
Дык вроде отечественная вакцина ковид на основе энтеровируса и сделана..
Ковид, ротавирус, грипп, энтеровирус... Такое чувство, что у Роспотребнадзора компания по "размызыванию" состояния дел на всё, что можно...Хорошо было в СССР, когда "кроме галош ничего делать не могли, но зато умели бороться с эпидемиями! И никто , кроме медиков в защитных масках не ходил!