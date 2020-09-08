Не только COVID. Чем опасен энтеровирус, вспышку которого ждут в Алтайском крае

Какие у энтеровируса симптомы и осложнения?

Первичные симптомы энтеровируса, как мы уже говорили, мало чем отличаются от других инфекционных заболеваний. К ним относятся:

резкое и сильное повышение температуры, вплоть до 40 градусов;

общая слабость;

головная боль;

ломота в мышцах;

тошнота и рвота;

расстройство ЖКТ.

А вот осложнения могут быть самыми разными: в зависимости от того, что это за штамм энтеровируса и как он попал в организм.

Например, нередко инфекция приводит к развитию герпетической ангины, когда миндалины и задняя стенка глотки покрываются мелкими болезненными пузырьками. Другие штаммы вируса могут вызывать экзантему – сыпь по всему телу, похожую на краснуху.

Еще одна форма энтеровируса – плевродиния, при которой у больного в мышцах груди и живота возникают сильные судорожные боли. Такие приступы могут длиться по 20 минут и вызывать сильную одышку у больного. Инфекция также может привести к воспалению сердечной мышцы. Это одно из самых опасных осложнений, которое может перерасти в сердечную недостаточность, если вовремя не обратиться к медикам.

Проявлением энтеровируса может быть и обычный конъюнктивит, который сопровождается болью в глазах, светобоязнью и гнойными выделениями.

Одно из самых страшных осложнений – асептический менингоэнцефалит, при котором у пациента воспаляются клетки мозга. Такая форма заболевания без лечения может привести к параличу конечностей и дыхательных мышц и закончиться смертью.