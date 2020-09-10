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Чем известен Игорь Степаненко, который будет отвечать за социалку в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Степаненко назначили на эту должность после ухода Ирины Долговой
Фото: Екатерина Смолихина/ amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина/ amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в четверг, 10 сентября, назначил Игоря Степаненко на должность зампреда правительства региона по здравоохранению, образованию и соцзащите. Ранее эту должность занимала Ирина Долгова, уволившаяся по собственному желанию 21 августа. Рассказываем, что известно о новом социальном вице-премьере, кто он такой и чем занимался до назначения.

1
Кто такой Игорь Степаненко?

57-летний Игорь Степаненко еще вчера, 09.09.2020 занимал должность заместителя председателя правительства Алтайского края. Назначен на нее он был в 2018 году по предложению губернатора Алтайского края Виктора Томенко, с которым вместе работал долгое время в Красноярском крае. На тот момент Игорь Степаненко работал заместителем руководителя аппарата правительства Красноярского края. Позже Степаненко признавался, что получив предложение Томенко приехать на Алтай, "не раздумывал вообще". При правительстве Алтайского края он занял совершенно новую должность в структуре кабмина — зам, отвечающий за ЧС. Степаненко курировал работу органов власти для предупреждения чрезвычайных ситуаций и во время них.

"Наиболее часто мне приходится взаимодействовать с Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю", — рассказывал в интервью "Политсибру" Степаненко.

Игорь Степаненко "прославился" своей непубличностью. Интересно, что после введения должности "зама, отвечающего за ЧС" в Алтайском крае ЧС стали происходить удивительно часто. Например, осенью пришлось вводить режим ЧС в городе Яровое из-за срыва отопительного сезона (режим так и не снят до сих пор), зимой из-за обильных снегопадов на несколько дней, а иногда и на недели, были отрезаны от мира ряд населенных пунктов, страдали и города региона. А летом в край пришла засуха, из-за которой режим ЧС ввели в 59 муниципальных районах и двух городских округах.

2
Что входит в обязанности Степаненко на новой должности?

В правительстве Алтайского края Игорь Степаненко теперь будет курировать социальный блок: здравоохранение, образование и социальную защиту. По сути, те сегменты, где всегда с избытком проблем и вечно не хватает финансов. Не зря, по мнению многих экспертов, должность социального вице-губернатора — "расстрельная". И такого скорого назначения на нее мало кто ожидал.

3
А кто теперь будет отвечать за ЧС?
Все он же. Согласно распоряжению губернатора, Игорь Степаненко  продолжит исполнять обязанности зама по ЧС.

"За Игорем Степаненко оставлен и его прежний функционал — организация деятельности органов исполнительной власти края в области гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций", — сообщает пресс-центр краевого правительства.
4
Почему Томенко назначил на эту должность именно Степаненко?
Губернатор Алтайского края заявил, что Игорь Степаненко — очень опытный руководитель, который разбирается в социальных вопросах. Виктор Томенко подчеркнул, что назначение его кандидатуры было обдуманным и взвешенным.

"Изучив ситуацию, все проанализировав и взвесив, проведя различные консультации, я принял решение наделить обязанностями по координации деятельности всего блока социальной сферы Игоря Борисовича Степаненко. Мы с вами уже два года работаем вместе, вы Игоря Борисовича как заместителя председателя правительства хорошо знаете. У него профильное педагогическое образование, около 30 лет стажа муниципального и государственного управления, в правительстве Красноярского края он возглавлял управление, которое занималось реализацией национальных проектов, работу образования, здравоохранения и социальной защиты понимает неплохо", — заявил Виктор Томенко во время совещания в правительстве.
5
Чем владеет и сколько зарабатывает Игорь Степаненко?
Согласно декларации о доходах, в 2019 году Игорь Степаненко заработал 3,176 млн рублей.
В индивидуальной собственности у него числится земельный участок (1,392 тыс. кв. м) и легковой автомобиль ГАЗ М-21-Р.
Его жена заработала 631,1 тыс. рублей.
В собственности супруги — два земельных участка (1300 и 930 кв. м), квартира (154,1 кв. м). Также ей принадлежит машина Skoda Kodiaq.
6
Факты из биографии Игоря Степаненко

Игорь Борисович Степаненко родился 27 июля 1963 года в Норильске (Красноярский край).

В 1985 году он окончил исторический факультет факультет Красноярского государственного педагогического института по специальности "учитель истории, обществознания, государства и права".

Учитель истории

До того, как уйти в большую политику, с 1986 по 1991 год, Игорь Степаненко был учителем истории, а затем стал директором школы №11 в Кайеркане (сейчас — район Норильска, с 1982 по 2004 годы имел статус города).

"Многим известен Игорь Борисович Степаненко. Он вел уроки истории у моей дочери, позднее директорствовал в 11–й школе, ныне гимназии, а затем стал руководителем администрации Кайеркана", — цитирует бывшую жительницу Кайеркана Галину "Заполярная правда".

Глава города

В 1996 году стал главой местного самоуправления города Кайеркан Красноярского края. Произошло это через шесть лет после того, как пост руководителя Кайеркана покинула его мать.

"Когда я позвонил маме и сказал: "Поздравь меня!" — она, еще ничего не зная, полуутвердительно-полувопросительно произнесла: "Ты, наверное, глава администрации... Ну и дурак". Вот так своеобразно поздравила меня моя замечательная мама", — рассказывал Степаненко "Заполярной правде".

Степаненко рассказывал, что приняли его в новом коллективе очень настороженно. "По–моему, совершенно напрасно. Как десять лет назад, так и сегодня — я не сторонник драконовских методов. Нельзя специалисту указывать на дверь только потому, что он работал в команде прежнего главы администрации; это расточительно и нерационально. Практика показала — это правильный подход", — рассказывал Степаненко.

Позднее, начиная с 2001 года, он занимал должность замглавы по социальной политике города Норильск. Параллельно занимал пост главы администрации города Кайеркан.

Красноярский чиновник

Затем Степаненко перешел в правительство Красноярского края. За без малого 10 лет в красноярском кабмине отвечал за приоритетные национальные и краевые проекты (с 2007 по 2009 год), был начальником управления внешних связей губернатора (с 2009 года). С 2012 по 2018 год — замруководителя аппарата правительства Красноярского края.

"В части получения опыта — отмечу работу в аппарате правительства. Она была более сложной по многоплановости, приходилось заниматься всеми без исключения вопросами, это требовало значительных усилий. В это время вся жизнь проходила на работе, 10-12 часов были нормой. В последние годы это было связано с подготовкой Красноярска к XXIX Всемирной Зимней Универсиаде", — рассказывал Степаненко в интервью "Политсибру".

Муж, отец и дедушка

Супруга и дочь Игоря Степаненко живут в Красноярске. У него также есть внук, но видеть, как он растет, у Степаненко нет возможности.

"Недавно у меня родился внук, к сожалению, я не вижу, как он растет, хотя мне ежедневно присылают фотографии. Супруга работает и помогает воспитывать внука. Жена часто приезжает ко мне, но о переезде в ближайшее время речи не идет. Дочь пока сюда не добралась, но уже заочно полюбила Алтайский край. Я активно делюсь с семьей впечатлениями. В Кемерово проживает моя сестра и племянники", — рассказывал Степаненко.

Коллекционер

Я сохранил интерес к истории и прежде всего к археологии, с этой точки зрения край для меня тоже интересен. Кроме того, много лет занимаюсь коллекционированием знаков и значков – фалеристикой.

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

10.09.2020 16:09
- гость -

Будни лепрозория.

10.09.2020 16:09
- гость -

"Отвечать" - в корне не правильная формулировка!!!
Рулить, решать, пилить и т.д.
Отвечать он будет только если не фартанет и придут люди в масках

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