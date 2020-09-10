Чем известен Игорь Степаненко, который будет отвечать за социалку в Алтайском крае

Факты из биографии Игоря Степаненко

Игорь Борисович Степаненко родился 27 июля 1963 года в Норильске (Красноярский край).

В 1985 году он окончил исторический факультет факультет Красноярского государственного педагогического института по специальности "учитель истории, обществознания, государства и права".

Учитель истории

До того, как уйти в большую политику, с 1986 по 1991 год, Игорь Степаненко был учителем истории, а затем стал директором школы №11 в Кайеркане (сейчас — район Норильска, с 1982 по 2004 годы имел статус города).

"Многим известен Игорь Борисович Степаненко. Он вел уроки истории у моей дочери, позднее директорствовал в 11–й школе, ныне гимназии, а затем стал руководителем администрации Кайеркана", — цитирует бывшую жительницу Кайеркана Галину "Заполярная правда".

Глава города

В 1996 году стал главой местного самоуправления города Кайеркан Красноярского края. Произошло это через шесть лет после того, как пост руководителя Кайеркана покинула его мать.

"Когда я позвонил маме и сказал: "Поздравь меня!" — она, еще ничего не зная, полуутвердительно-полувопросительно произнесла: "Ты, наверное, глава администрации... Ну и дурак". Вот так своеобразно поздравила меня моя замечательная мама", — рассказывал Степаненко "Заполярной правде".

Степаненко рассказывал, что приняли его в новом коллективе очень настороженно. "По–моему, совершенно напрасно. Как десять лет назад, так и сегодня — я не сторонник драконовских методов. Нельзя специалисту указывать на дверь только потому, что он работал в команде прежнего главы администрации; это расточительно и нерационально. Практика показала — это правильный подход", — рассказывал Степаненко.

Позднее, начиная с 2001 года, он занимал должность замглавы по социальной политике города Норильск. Параллельно занимал пост главы администрации города Кайеркан.

Красноярский чиновник

Затем Степаненко перешел в правительство Красноярского края. За без малого 10 лет в красноярском кабмине отвечал за приоритетные национальные и краевые проекты (с 2007 по 2009 год), был начальником управления внешних связей губернатора (с 2009 года). С 2012 по 2018 год — замруководителя аппарата правительства Красноярского края.

"В части получения опыта — отмечу работу в аппарате правительства. Она была более сложной по многоплановости, приходилось заниматься всеми без исключения вопросами, это требовало значительных усилий. В это время вся жизнь проходила на работе, 10-12 часов были нормой. В последние годы это было связано с подготовкой Красноярска к XXIX Всемирной Зимней Универсиаде", — рассказывал Степаненко в интервью "Политсибру".

Муж, отец и дедушка

Супруга и дочь Игоря Степаненко живут в Красноярске. У него также есть внук, но видеть, как он растет, у Степаненко нет возможности.

"Недавно у меня родился внук, к сожалению, я не вижу, как он растет, хотя мне ежедневно присылают фотографии. Супруга работает и помогает воспитывать внука. Жена часто приезжает ко мне, но о переезде в ближайшее время речи не идет. Дочь пока сюда не добралась, но уже заочно полюбила Алтайский край. Я активно делюсь с семьей впечатлениями. В Кемерово проживает моя сестра и племянники", — рассказывал Степаненко.

Коллекционер

Я сохранил интерес к истории и прежде всего к археологии, с этой точки зрения край для меня тоже интересен. Кроме того, много лет занимаюсь коллекционированием знаков и значков – фалеристикой.