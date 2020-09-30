Поддержали и хватит. Что изменится в жизни россиян с 1 октября 2020 года?

Все соцвыплаты переведут на "Мир"

В России завершается переход на карты "Мир". С октября еще больше пособий будут начислять только с помощью национальной платежной системы. Если раньше льготникам предлагали перейти на "Мир" добровольно, то теперь переводить будут принудительно. Изначально перевести всех на "Мир" планировалось с 1 июля, но из-за пандемии сроки перенесли. Теперь получить соцвыплату на карту другой платежной системы не получится. На "Мир" будут переводить:

пособие по безработице;

выплаты пострадавшим от радиации;

пособие по беременности и родам;

единовременное пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности;

единовременное пособие при рождении ребенка;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет;

пособие на детей с 3 до 7 лет;

выплаты на детей до 3 лет из многодетных семей.

Планировалось, что и пенсии теперь тоже в обязательном порядке будут перечислять на "Мир". Но для них сроки вновь продлили, теперь уже до конца года. Об этом 28 сентября рассказали в Центробанке.

А без "Мира" совсем никак?

Если вы по каким-то причинам не хотите пользоваться национальной платежной системой, пособия будут приходить вам на банковский счет. При условии, что он вообще не будет привязан ни к какой карте. А это значит, что за деньгами придется идти в банк. Кроме того, деньги можно будет получить почтовым переводом.