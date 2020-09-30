Поддержали и хватит. Что изменится в жизни россиян с 1 октября 2020 года?

Пока все говорят (и не без причины) о второй волне коронавируса, октябрьские изменения, напротив, ознаменуют уверенную победу над пандемией. Ведь заканчиваются сроки сразу нескольких важных "ковидных" послаблений, которыми власти поддерживали население. Так, оформлять пенсии и пособия снова придется по-старому, а взять кредитные каникулы или отсрочку по аренде больше вообще не получится. Кроме того, снова придется проходить техосмотр, чтобы оформить ОСАГО. О том, как изменится жизнь россиян в октябре, – в нашем материале.
В России завершается переход на карты "Мир". С октября еще больше пособий будут начислять только с помощью национальной платежной системы. Если раньше льготникам предлагали перейти на "Мир" добровольно, то теперь переводить будут принудительно. Изначально перевести всех на "Мир" планировалось с 1 июля, но из-за пандемии сроки перенесли. Теперь получить соцвыплату на карту другой платежной системы не получится. На "Мир" будут переводить:
- пособие по безработице;
- выплаты пострадавшим от радиации;
- пособие по беременности и родам;
- единовременное пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности;
- единовременное пособие при рождении ребенка;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет;
- пособие на детей с 3 до 7 лет;
- выплаты на детей до 3 лет из многодетных семей.
Планировалось, что и пенсии теперь тоже в обязательном порядке будут перечислять на "Мир". Но для них сроки вновь продлили, теперь уже до конца года. Об этом 28 сентября рассказали в Центробанке.
А без "Мира" совсем никак?
Если вы по каким-то причинам не хотите пользоваться национальной платежной системой, пособия будут приходить вам на банковский счет. При условии, что он вообще не будет привязан ни к какой карте. А это значит, что за деньгами придется идти в банк. Кроме того, деньги можно будет получить почтовым переводом.
Правда, ненамного и далеко не у всех. Повышение коснется работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, сотрудников федеральных госорганов, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти.
Если коротко, то зарплата вырастет у федеральных чиновников (как же без них), гражданского персонала воинских частей и органов ФСИН, судей. Повышение, кстати, составит всего 3% – это прошлогодний уровень инфляции.
На те же 3% повысят и денежное довольствие российских военнослужащих. Кроме того, с 1 октября проиндексируют пенсии военнослужащих и бывших силовиков.
Упрощенный порядок – всё. Напомним, из-за пандемии власти ввели для россиян послабления: многие пособия можно было оформить не выходя из дома. Например, выплаты при рождении и усыновлении детей назначались автоматически. С 1 октября, как и прежде, россиянам снова придется самим подавать заявления.
Пенсии по инвалидности с марта по октябрь автоматически продлевали на полгода без какой-либо медико-социальной экспертизы. Теперь же, как и прежде, для продления льготы нужно будет самому подавать заявление и проходить комиссию. То же самое касается и субсидий на оплату ЖКХ: с октября, как и прежде, нужно будет предоставлять все необходимые документы. В противном случае льготу вам не продлят.
На время пандемии власти также ввели повышенные пособия по безработице для индивидуальных предпринимателей, которые прекратили свою деятельность после 1 марта 2020 года. Им полагались 12 130 рублей в месяц (правда, всего сроком на три месяца). С 1 октября этой мерой поддержки воспользоваться будет уже нельзя.
А как же выплаты на детей?
Ну а "путинские" выплаты на детей со следующего месяца вообще оформить не получится. Речь идет о пособиях на детей от 3 до 7 лет (по 5 тысяч рублей в месяц) и единовременных выплатах на детей до 16 лет в июне и июле (по 10 тысяч рублей). Если вы эти деньги еще не получили, то 30 сентября – последний день, когда можно подать заявление. Ну а потом – всё.
Отсрочки, которые власти предоставляли россиянам из-за пандемии, – тоже всё. Напомним, в марте правительство утвердило порядок оформления кредитных каникул. Обратившись в банк, кредит можно было "поставить на паузу" на полгода. После 30 сентября воспользоваться этим правом будет уже нельзя. По крайней мере, повсеместно: у некоторых банков есть собственные программы кредитных каникул.
Заканчивается и срок, когда предприниматели могли получить отсрочку по арендной плате. Закон подразумевал, что до 1 октября за аренду помещения можно было не платить. Но воспользоваться им могли только работники отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Причем отсрочка распространялась не только на государственную и муниципальную, но и на частную собственность. Владельцам же помещений взамен на предоставление отсрочки власти предложили сниженные налоги на имущество. Оплатить же всю задолженность нужно с 1 января 2021 года до 1 января 2023 года. Ну, а с 1 октября никаких рассрочек вам никто предоставлять вообще не обязан.
Для водителей, кстати, пандемия тоже всё. Вернее, послабления из-за нее. Напомним, весной им разрешили ездить без диагностических карт. Пункты техосмотра в большинстве регионов не работали, а потому автолюбителям позволяли оформлять ОСАГО и без него. Как и другие "ковидные послабления", мера действовала до 1 октября. Теперь диагностическая карта, как и прежде, обязательна.
Но предоставлять документ страховщику не нужно. Компании сами найдут вашу диагностическую карту в базе данных и добавят информацию в ваш полис. На то, чтобы пройти техосмотр, водителям дается месяц.
А если и дальше ездить без техосмотра?
А это уже на свой страх и риск. ОСАГО даже без техосмотра останется действительным. Только вот в случае аварии у страховщика будет полное право взыскать с вас компенсацию пострадавшему в полном объеме.
Еще больше товаров появится в национальной системе "Честный знак". Теперь "помечать" будут парфюмерию и фототехнику. При производстве на товар наносится специальная маркировка (с QR-кодом), по которой можно отследить весь его путь до покупателя. Так в правительстве борются с контрафактом.
Скачав приложение "Честный знак", вы можете отсканировать QR-код и узнать, где и когда товар был сделан, его состав и другую информацию. Там даже появится запись, если фотоаппарат до вас уже кто-то купил, а затем вернул в магазин.
Напомним, обязательная маркировка в России уже действует для обуви, лекарств, табачных изделий и шуб.
Комментарии
А тем временем бананы которые в цирк завозят за год подорожали в среднем на 20%
А меня вот интересует вопрос!! Когда составляются
сочиняютсяподобные статьи, чем руководствуется автор??? Законодательство вообще смотрят или нет?? зачем представлять недостоверную информацию??? Ежемесячную выплату от 3 до 7 лет включительно (5к ежемесячно) можно оформить в любое время.. сроком 30 сентября подача документов не ограничивается!!!! Либо исправляется.. либо удаляйте данный пункт в статье!!