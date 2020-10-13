С какими событиями связан Покров Пресвятой Богородицы?

В основе праздника лежит событие, которое случилось в Константинополе в начале X века. В те времена город часто подвергался набегам разных вражеских племен. И вот однажды столица Византии оказалась в осаде. Тогда местные жители пришли помолиться во Влахернский храм. В нем как раз хранились риза Богоматери и Ее головной покров.

Согласно преданию, в ночь на 14 октября произошло чудо – во время таинства в храм явилась Пресвятая Богородица. Сияя солнечным светом, она прошла по воздуху, в окружении ангелов, пророка Иоанна Предтечи и апостола Иоанна Богослова.

Богородица начала молиться вместе с отчаявшимися люди, а после сняла с головы омофор (покров) и распростерла его над людьми, которые были в церкви.

"По окончании молитвы, сняла с Себя блиставшее наподобие молнии великое и страшное покрывало, которое носила на Пречистой главе Своей и, держа его с великою торжественностью Своими Пречистыми руками, распростерла над всем стоящим народом. Чудные сии мужи довольное время смотрели на сие распростертое над народом покрывало и блиставшую наподобие молнии славу Господню; и доколе была там Пресвятая Богородица, видимо, было и покрывало. По отшествии же Ее сделалось и оно невидимо. Но взяв его с собою, Она оставила благодать бывшим там", – описывает происходящее Димитрий Ростовский в произведении "Жития святых".

После произошедшего горожане услышали, что враги отступили. Так Богородица уберегла Константинополь. В память о чудесном спасении жители столицы установили праздник.