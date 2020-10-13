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Покров Пресвятой Богородицы. Какого числа он в 2020 году и как отмечают?

, ИА "Амител"
Рассказываем, как подготовиться к празднику и что нельзя делать в этот день
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

14 октября Православная церковь отмечает Покров Пресвятой Богородицы. Этот великий христианский праздник верующие считают одним из главных, хоть он и не относится к числу двунадесятых (не связан с земной жизнью Божией Матери). На Руси его прозвали Покров день: с него начиналась свадебная пора, а зима вступала в свои законные права, сменяя осень. Откуда взялся этот праздник, как его отмечают и что нельзя делать 14 октября – читайте в материале amic.ru.

1
С какими событиями связан Покров Пресвятой Богородицы?

В основе праздника лежит событие, которое случилось в Константинополе в начале X века. В те времена город часто подвергался набегам разных вражеских племен. И вот однажды столица Византии оказалась в осаде. Тогда местные жители пришли помолиться во Влахернский храм. В нем как раз хранились риза Богоматери и Ее головной покров.

Согласно преданию, в ночь на 14 октября произошло чудо – во время таинства в храм явилась Пресвятая Богородица. Сияя солнечным светом, она прошла по воздуху, в окружении ангелов, пророка Иоанна Предтечи и апостола Иоанна Богослова.

Богородица начала молиться вместе с отчаявшимися люди, а после сняла с головы омофор (покров) и распростерла его над людьми, которые были в церкви.

"По окончании молитвы, сняла с Себя блиставшее наподобие молнии великое и страшное покрывало, которое носила на Пречистой главе Своей и, держа его с великою торжественностью Своими Пречистыми руками, распростерла над всем стоящим народом. Чудные сии мужи довольное время смотрели на сие распростертое над народом покрывало и блиставшую наподобие молнии славу Господню; и доколе была там Пресвятая Богородица, видимо, было и покрывало. По отшествии же Ее сделалось и оно невидимо. Но взяв его с собою, Она оставила благодать бывшим там", – описывает происходящее Димитрий Ростовский в произведении "Жития святых".

После произошедшего горожане услышали, что враги отступили. Так Богородица уберегла Константинополь. В память о чудесном спасении жители столицы установили праздник.

2
Как подготовиться к празднику?
До Покрова нужно завершить все тяжелые домашние дела. Собрать последние плоды урожая, опустить все заготовки в подпол. Также 13 октября хозяйки наводили порядок в избах: перестилали постель, мыли полы, убирали вещи. Как и другие церковные праздники, Покров Богородицы принято встречать в чистоте.
3
Как отмечают Покров Пресвятой Богородицы?

Накануне Покрова Пресвятой Богородицы в храмах проходит всенощное бдение. А днем 14 октября – торжественная литургия. Поэтому верующие с утра идут в церковь, молятся Богородице и просят ее помочь обрести крепкое здоровье и семейное благополучие. Считается, что Божия Матерь оберегает молящегося на протяжении года. 

4
Какие народные традиции есть у праздника?

На Руси этот праздник называли Покровом. В народе считали, что в этого день осень с зимой встречается, наступают холода и приходит свадебная пора.

Название праздника еще связывают с первым снегом, который обычно 14 октября покрывал землю. "Покров кроет землю то листом, то снегом", – говорили в народе. Поэтому до Покрова заканчивали все сельскохозяйственные работы, убирали последний урожай и утепляли избу. Но особое внимание уделяли растопке печи. По поверью, если на Покров истопить печь яблонею, то всю зиму в доме будет тепло.

С 14 октября начинали играть свадьбы. Девицы, которые мечтали поскорее выйти замуж, рано утром шли в церковь, ставили свечу и приговаривали: "Покров-батюшка, покрой землю снежком, а меня женишком". Крестьяне считали, что кто раньше свечу поставит, тот и замуж раньше выйдет.

Еще была традиция печь блины, которые на Руси были символом солнца. Хозяйки желали сохранить тепло в доме до весны, поэтому проводили ритуал "запекания углов". Для этого старшая женщина в семье готовила маленькие блины. Первый блин делила на четыре части и помещала в углах горницы, чтобы задобрить домового. А чтобы пережить голодную зиму, хозяйки в этот день "закармливали" и домашних животных в хлеву.

5
Что нельзя делать на Покров?

На Покров Пресвятой Богородицы нельзя заниматься большими домашними делами – убирать, шить и стирать.

Также 14 октября не стоит занимать деньги.

Существует мнение, что раз Покров относится к числу великих православных праздников, то в этот день нельзя заниматься физическим трудом. На самом деле это не совсем так. Главное, чтобы рутинная работа и повседневные бытовые заботы не помешали верующему посвятить день молитве и своей душе, сходить в храм.

6
Что могли предсказать по погоде 14 октября?
  • На Руси считали, если на Покров будет осенняя грязь, то через месяц все заметет.
  • Если 14 октября стоит сухая погода, то морозы придут позже.
  • Пошел на Покров снег – значит, будет холодная и снежная зима.
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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