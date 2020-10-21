Выходные в ноябре. Как отдыхаем в 2020 году?

Из-за празднования Дня народного единства россиян ждет сокращенная рабочая неделя. Сколько дней продлятся ноябрьские праздники и что мы отмечаем 4 ноября – читайте в материале amic.ru.
В эту дату мы отмечаем День народного единства. Праздник связан с событиями 1612 года. Тогда в ноябре народное ополчение под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и новгородского князя Дмитрия Пожарского выдворило из Москвы польских интервентов. Желание одолеть врага объединило 10 тысяч людей разных сословий и вероисповедания. И это событие стало символом единения народов России.
День народного единства – один из самых молодых государственных праздников. В России он существует 15 лет – впервые его отпраздновали в 2005 году. Хотя считается, что это, скорее, не новый, а возрожденный старый праздник. Ведь в 1613 году царь Михаил Федорович учредил День очищения Москвы от польских интервентов – его отмечали 4 ноября. А в 1649-м по его указу он стал церковно-государственным праздником Казанской иконы Божией Матери (ее считают покровительницей народного ополчения). Однако после революции 1917 года отмечать этот день перестали.
День народного единства относится к нерабочим праздничным дням в Российской Федерации, согласно Федеральному закону от 29 декабря 2004 № 201-ФЗ. Поэтому каждый год 4 ноября мы отдыхаем.
День народного единства в 2020 году будет в среду. Поэтому на ноябрьские праздники мы отдохнем только один день, и длинных выходных не будет. Однако за счет праздника нас ждет сокращенная рабочая неделя.
Вот как это будет:
- 2 ноября, понедельник – рабочий день;
- 3 ноября, вторник – сокращенный рабочий день;
- 4 ноября, среда – День народного единства – праздничный выходной;
- 5 ноября, четверг – рабочий день.
3 ноября – это предпраздничный день. А значит, что с работы можно уйти на час пораньше (если начальство позволит).
В 2020 году в ноябре нас ждет 20 рабочих дней и 10 выходных (вместе с государственным праздником).
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