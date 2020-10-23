Какая будет погода в субботу, 24 октября?

Погода в Алтайском крае 24 октября 2020

В ночь с пятницы на субботу температура опустится до -1...-6 градусов. В отдельных районах пройдут умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами в Алтайском крае даже установится временный снежный покров. А днем 24 октября столбики термометров покажут +0...+5 градусов. Пройдет дождь с мокрым снегом. Ветер будет дуть юго-западный, 7-12 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.

Погода в Барнауле 24 октября 2020

Ночью будет -1...-3 градусов, осадков не предвидится. Днем в субботу потеплеет до +3...+5 градусов, к вечеру пойдет мокрый снег с дождем. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.