Жителей Алтайского края ждут снежные выходные. По прогнозу синоптиков, в ночные часы температура воздуха может упасть до -13 градусов. Какой будет погода 24 и 25 октября в регионе и Барнауле и ожидаются ли осадки в понедельник – читайте в материале amic.ru.
Погода в Алтайском крае 24 октября 2020
В ночь с пятницы на субботу температура опустится до -1...-6 градусов. В отдельных районах пройдут умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами в Алтайском крае даже установится временный снежный покров. А днем 24 октября столбики термометров покажут +0...+5 градусов. Пройдет дождь с мокрым снегом. Ветер будет дуть юго-западный, 7-12 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.
Погода в Барнауле 24 октября 2020
Ночью будет -1...-3 градусов, осадков не предвидится. Днем в субботу потеплеет до +3...+5 градусов, к вечеру пойдет мокрый снег с дождем. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Погода в Алтайском крае 25 октября 2020
В ночь на воскресенье температура воздуха упадет до -3...-8 градусов, местами до -13°С. По востоку региона пройдет мокрый снег, образуется временный покров. А днем жителей региона ожидает +3...+8 градусов, по западным районам снег. Ветер 10-15 м/с, местами порывы достигнут 18-23 м/с.
Погода в Барнауле 25 октября 2020
Ночью осадков не будет, столбики термометров покажут -6...-8 градусов. Днем в воскресенье потеплеет до +3...+5, дождей и снега не будет, ветер ожидается юго-западный, 10-15 м/с.
В ночь на 26 октября в регионе похолодает до +4...-1 градус, местами до -7°С. На большей территории края пройдут умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, будет дуть сильный ветер. Днем в понедельник столбики термометров покажут +7...+12 градусов, ожидается дождь, ветер юго-западный, 8-13 м/с, местами порывы до 20 м/с.
Ночью в краевой столице пройдет дождь с мокрым снегом, температура воздуха – от -1°С до +1°С. Днем в понедельник, 26 октября, барнаульцев ждет +8...+10 градусов. Временами будет лить дождь, ветер юго-западный, 8-13 м/с. Можно промокнуть, одевайтесь по погоде.
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