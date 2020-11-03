Бил рекорды и мечтал о кругосветке. Кем был мотоциклист, умерший в ковидном госпитале

Мотопутешественник Александр Нарушевич умер 31 октября в одном из ковидных госпиталей Барнаула. Позднее в Сети появилась последняя переписка Александра с друзьями, которая шокировала пользователей. Мужчина рассказал, что рядом с ним умерли три человека, а сам Нарушевич чувствовал, что он – следующий. Рассказываем, что известно о смерти Нарушевича, какие моторекорды он успел установить и что о его кончине говорят в Сети.
Последние недели мужчина боролся с коронавирусом. По информации "Дальняк.РФ", мотопутешественник скончался в реанимации в 6:00 от ковидных осложнений. Также сообщество опубликовало последнее сообщение Александра в чате с друзьями. Мужчина рассказал, что чувствует скорую смерть и попрощался с товарищами.
"Ребята, у меня все плохо и серьезно. Я в реанимации и не могу ни говорить, ни есть, ни пить. Уже трое человек умерло рядом со мной. Я, скорее всего, следующий. Мне не помогает ничего. Легкие не работают. Связи тут нет. Выпросил у знакомой телефон. Не поминайте лихом. Ваш терминатор, мои любимые друзья", – написал Нарушевич 29 октября.
На скриншотах видно, что друзья путешественника до последнего поддерживали и подбадривали его. "Мы с тобой, и, несмотря ни на что, верим, что ты выкарабкаешься. Саня, не сдавайся! Все будет огонь!" – написал один из товарищей.
Но на связь мотоциклист больше не выходил. Позднее информацию о смерти Александра amic.ru подтвердил его отец.
Широкой публике Нарушевич известен не был, но в мотосообществе его знали как Сашу Терминатора. Он был большим любителем мотопутешествий и совершал дальние поездки в другие города России. В 2019 году о Нарушевиче сняли сюжет "Вести Алтай". Журналистам мужчина рассказал, что мотоциклы полюбил еще в детстве. А когда впервые увидел Байкал из окна поезда – твердо решил, что доедет до него из Барнаула на "железном коне". Так он и влюбился в дальние мотопутешествия. За свою жизнь Александр исколесил десятки тысяч километров дорог.
В 2016 году он совершил мотопробег Cross Russia по маршруту Барнаул – Омск – Волгоград – Тамань – Сочи – Крым, а затем вернулся на мотоцикле в Барнаул. Во время путешествия Терминатор установил популярный в мотосообществе рекорд с неприличным названием "Грязная железная ж***". Всего за 48 часов он проехал 4110 километров.
Нарушевич осторожно признавался, что мечтает совершить кругосветку на мотоцикле. Но эти планы он осуществить так и не успел. На момент смерти Александру было 30 лет. Известно, что работал он в энергетической отрасли.
"Не ожидал для Сани такого исхода. Всегда в нем столько силы было. И вот так нелепо закончилась его жизнь", – добавил ниже знакомый Нарушевича, Александр.
Яна, подруга мотопутешественника, опубликовала в сообществе "Мотоциклисты и байкеры Барнаула" памятный видеоролик о Терминаторе.
Комментарии
"Всего за 48 часов он проехал 4110 километров."
Это очень опасный рекорд. Двое суток без сна. Переутомление
Жаль молодого. Земля пухом...
Странно, человек зная что кругом зараза и лучше переждать все дома, катался, путешествовал. В результате чего заразился и умер. Что он кому пытался доказать, показать. Единственное что доказал, что лучше и безопаснее данную ситуацию переждать дома и поменьше шарабонькаться по миру. Факт и ни куда от него не уйти.
3.11.2020 12:27
гость
Странно приписывать чужому человеку свои собственные куцые мыслишки.
3.11.2020 12:33
АБОРИГЕН
А в чем "3.11.2020 12:27 гость" не прав?
Прав во всем. Лучше умереть стоя, чем всю жизнь ползать на коленях.
Где в статье вы увидели, что человек путешествовал в последние месяцы?! Читают по диагонали, увидели, что путешественник и делаете глупые выводы.
безопаснее данную ситуацию переждать дома
Что переждать? Вы ещё не знаете, что ковидом люди заражаются повторно? Ковид не уйдёт! Переждать не получиться!
скорее всего, не смогли оказать помощь вовремя, на начальной стадии
Жил, как считал нужным. 30 лет, совсем молодой. Так страшно представить, задыхался, знал, что умирает, прощался.
Соболезнования близким.
3.11.2020 12:45
- гость -
Есть категория людей, которая вообще не болеет ковидом.
К слову, знал человека, только уже не помню, где с ним познакомился.
3.11.2020 12:27
гость
Странно, человек зная что кругом зараза и лучше переждать все дома, катался, путешествовал. В результате чего заразился и умер.
Горький " Песня о буревестнике" - Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах... Только гордый Буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем!
Хотя... не понять тебе...
Светлая память
Где факты повторного заражения, зачем ложь повторяешь???
угробили медицину, фарминдустрия наживается на горе людей, никто не позаботился о профилактике, Катюшу создали за несколько месяцев, можно было все лето ученым что-то думать. власть вообще бездействовала
3.11.2020 12:35
гость
Да во всём. С какого перепоя он решил что парень кому-то что-то доказывал? Что остался жив если бы не путешествовал? В голову этого любителя думать задним умом за других почему то не приходит мысль о том, что человек способен брать ответственность за свои поступки, понимая при этом все риски.