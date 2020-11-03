Бил рекорды и мечтал о кругосветке. Кем был мотоциклист, умерший в ковидном госпитале

Что случилось с мотоциклистом Александром Нарушевичем?

Последние недели мужчина боролся с коронавирусом. По информации "Дальняк.РФ", мотопутешественник скончался в реанимации в 6:00 от ковидных осложнений. Также сообщество опубликовало последнее сообщение Александра в чате с друзьями. Мужчина рассказал, что чувствует скорую смерть и попрощался с товарищами.

"Ребята, у меня все плохо и серьезно. Я в реанимации и не могу ни говорить, ни есть, ни пить. Уже трое человек умерло рядом со мной. Я, скорее всего, следующий. Мне не помогает ничего. Легкие не работают. Связи тут нет. Выпросил у знакомой телефон. Не поминайте лихом. Ваш терминатор, мои любимые друзья", – написал Нарушевич 29 октября.

На скриншотах видно, что друзья путешественника до последнего поддерживали и подбадривали его. "Мы с тобой, и, несмотря ни на что, верим, что ты выкарабкаешься. Саня, не сдавайся! Все будет огонь!" – написал один из товарищей.

Но на связь мотоциклист больше не выходил. Позднее информацию о смерти Александра amic.ru подтвердил его отец.