Синоптики прогнозируют на выходные в Алтайском крае прохладную погоду. Столбики термометров местами в ночные часы опустятся до -13 градусов. Какой будет погода 14 и 15 ноября в регионе и Барнауле и ждать ли похолодания в понедельник – читайте в материале amic.ru.
Погода в Алтайском крае 14 ноября 2020
В ночь на субботу столбики термометров опустятся до -3...-8 градусов, местами до -13°С. В отдельных районах пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Утром 14 ноября местами ожидается изморозь. Температура воздуха поднимется до -1... -6 градусов, местами в предгорьях до +4. Снега не предвидится, на дорогах будет скользко. Ветер южный, 2-7 м/с.
Погода в Барнауле 14 ноября 2020
В городе ночью будет -5...-7 градусов, без осадков. А днем потеплеет до -1...-3 градусов. Синоптики осадков не прогнозируют. На дорогах будет скользко, ветер южный, 2-7 м/с.
Погода в Алтайском крае 15 ноября 2020
Ночью с субботы на воскресенье температура воздуха опустится до -3...-8 градусов, местами до -13°С. В отдельных районах пройдет небольшой снег. Утром будут изморозь и туман. В дневные часы столбики термометров поднимутся до 0...-5 градусов, местами в предгорьях потеплеет до +5°С. Снег пройдет только в отдельных районах, на дорогах гололед. Ветер сначала будет южный, а потом – восточный, 3-8 м/с.
Погода в Барнауле 15 ноября 2020
Снега в этот день не предвидится. Ночью похолодает до -6...-8 градусов, а днем потеплеет несущественно: столбики термометров поднимутся до -1...-3°С. На дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на восточный, 3-8 м/с.
В регионе в ночь на понедельник температура воздуха опустится до -2...-7 градусов, местами до -12°С. В отдельных районах пройдет умеренный снег, на дорогах гололедица. Утром возможна изморозь. Днем столбики термометров покажут -1...-6 градусов, по югу – до +4°С, а вот к вечеру похолодает. Синоптики прогнозируют снег, гололедные явления. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами с порывами до 14 м/с.
В Барнауле ночью будет -4...-6 градусов. Во второй половине ночи стоит ждать небольшого снега. А вот днем столбики термометров покажут -1...-3°С, пойдет снег. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, порывы до 12 м/с.
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