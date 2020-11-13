Какая будет погода в субботу, 14 ноября?

Погода в Алтайском крае 14 ноября 2020

В ночь на субботу столбики термометров опустятся до -3...-8 градусов, местами до -13°С. В отдельных районах пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Утром 14 ноября местами ожидается изморозь. Температура воздуха поднимется до -1... -6 градусов, местами в предгорьях до +4. Снега не предвидится, на дорогах будет скользко. Ветер южный, 2-7 м/с.

Погода в Барнауле 14 ноября 2020

В городе ночью будет -5...-7 градусов, без осадков. А днем потеплеет до -1...-3 градусов. Синоптики осадков не прогнозируют. На дорогах будет скользко, ветер южный, 2-7 м/с.