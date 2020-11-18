Местами до -27 градусов. Сколько дней в Алтайском крае продержатся морозы?

В ближайшие дни в Алтайском крае существенно похолодает. Местами столбики термометров опустятся до -22...-27 градусов, рассказали в региональном ЦГМС. Сколько дней простоит такая погода и когда ждать потепления – читайте в материале amic.ru.

1 Сколько дней продержится мороз в Алтайском крае? Всего три дня. В период с 18 по 20 ноября районы Алтайского края будут находиться по влиянием обширного западного антициклона, с которым как раз и установится достаточно холодная погода, рассказала amic.ru Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС.

2 И как сильно опустится температура? В этот период температура в ночные часы понизится до -15...-20 градусов, местами до -22...-27 градусов. А в дневное время столбики термометров в Алтайском крае покажут -10...-15 градусов. Хотя местами может похолодать до -18...-19 градусов, согласно трехдневному прогнозу.