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Рождественский пост 2020-2021. Что можно и нельзя в этот период?

, ИА "Амител"
28 ноября начинается последний долгий пост 2020 года
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

28 ноября 2020 года начинается Рождественский пост. Он, конечно, не такой строгий, как Великий пост. Но постящимся придется соблюсти несколько важных правил и запретов. Зачем нужен Рождественский пост, как его стоит провести и что нельзя делать в этот период – читайте в материале amic.ru.

1
Сколько продлится Рождественский пост?

Рождественский пост продлится ровно 40 дней. Начинается он ежегодно в одну и ту же дату – 28 ноября. А завершается 6 января, в Рождественский сочельник. 

Хотя сорокодневным пост был не всегда. До XII века он длился всего неделю. Но в 1166 году на одном из Соборов при константинопольском патриархе Луке и византийском императоре Мануиле участники решили увеличить Рождественский пост до 40 дней. Ведь именно столько постился пророк Моисей перед тем, как получил от Бога заповеди.

2
В чем суть Рождественского поста?

Все долгие посты подготавливают верующих к радостным великим праздникам. Великий пост – к Пасхе, а Рождественский – к Рождеству Христову.

Рождественский пост – это не предновогодняя диета. Он помогает верующим очиститься душой и телом, чтобы с чистыми помыслами и светлой радостью встретить рождение Иисуса Христа. Священники говорят, что достичь внутренних изменений можно только через молитву, покаяние и пост. На 40 дней люди добровольно отказываются от пищи животного происхождения и развлечений, и тем самым помогают своей душе. Ведь освобождая себя от просмотра пустых телепередач, праздного общения в Сети и прочего, человек концентрируется на размышлениях о Христе и Его заповедях, учится бороться со своими страстями.

3
Какие продукты запрещены в Рождественский пост?

Во время Рождественского поста верующие отказываются от молочных продуктов, мяса, птицы, яиц, сливочного масла и переходят на постную пищу. В течение 40 дней постящимся разрешается есть хлеб, кашу, фрукты, овощи, грибы, сухофрукты. А вот в праздничные дни и в некоторые выходные позволяется добавлять в пишу растительное масло (подсолнечное, оливковое), есть рыбу, морепродукты и выпивать немного вина.

4
Как правильно питаться в Рождественский пост?

Согласно Типикону (церковный устав), с 28 ноября по 19 декабря по понедельникам можно есть горячую пищу без масла, в среду и пятницу следует соблюдать сухоядение (сырые овощи, фрукты). В остальные дни недели разрешены горячие блюда с растительным маслом.

В церковные праздники можно подавать на стол рыбу.  В Рождественский пост выпадают следующие праздники:
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы, а 19 декабря – День святителя Николая Чудотворца.

После 19 декабря и до 2 января рыбу можно есть только в выходные, а в будни ее в рационе быть не должно. А вот с 2 по 6 января наступает строгая неделя поста – рыбу нельзя есть во все дни, а добавлять в еду масло можно только в субботу и воскресенье. 

6 января – самый строгий день Рождественского поста. Существует даже традиция ничего не есть, пока на небе не появится первая звезда. Этот обычай связан с легендой о явлении на небе звезды, которая известила волхвов о рождении Иисуса Христа. После появления звезд принято есть сочиво – вареные в меду зерна пшеницы или отварной рис с изюмом.

Но помните, что строгие правила питания во время Рождественского поста соблюдают только церковные служители. А вот у обычных людей (мирян) пост обычно мягче. Сухоядение соблюдают только во время строгой недели поста, а рыбу можно есть практически в каждый день поста. Поэтому сначала поговорите со своим духовником о том, как правильно соблюдать пост. А если есть проблемы со здоровьем, то обратитесь и за консультацией к врачу.

5
Что нельзя делать в Рождественский пост?

Во время Рождественского поста нельзя сквернословить, ссориться, гневаться. Не стоит и совершать дурные поступки. Так что если начальник в очередной раз отчитает вас на работе, не вступайте в перепалку. Отпустите эту ситуацию и продолжайте жить дальше. Священники считают, что Рождественский пост – это удачное время, чтобы стать лучше и добрее, забыть про гнев, нетерпимость и свои пороки. 

Согласно церковному уставу в дни поста не стоит веселиться, устраивать гулянки и развлекаться. Свободное время нужно потратить на помощь нуждающимся, благотворительность и молитву.

6
А жениться в Рождественский пост можно?
Нет. Церковь считает, что Рождественский пост – не подходящее время для свадьбы-женитьбы и венчания. Так что перенесите свой праздник. Ведь время поста отведено для покаяния. Кстати, на Руси этому правилу следовали жестко: последние свадьбы отыгрывали 27 ноября, на Филиппов день. А вот следующая свадебная пора начиналась уже после Рождества. 
7
А алкоголь в Рождественский пост разрешен?
Только вино, и не во все дни. В Рождественский пост разрешается выпить вина по воскресеньям и большим церковным праздникам, которые выпадают с 28 ноября по 6 января. Но злоупотреблять алкогольными напитками и в эти дни не стоит. И в Новый год тоже лучше воздержаться. У постящихся в эту ночь должна быть скромная еда и никаких развлечений.
8
Крестить ребенка в Рождественский пост можно?
Конечно. Крещение можно проводить в любой день Рождественского поста. Однако к этому таинству следует подготовиться. Как пишет "Фома", в церквях существует правило: подростки и взрослые, которые собираются стать крестными или окреститься, должны пройти обязательную катехизацию – изучить основы христианской религии. Поэтому уточните в храме, как именно пройдет подготовка к крещению.
9
А все ли должны соблюдать пост?

Конечно, нет. Пост – это добровольное решение человека. Строгий пост по монастырскому уставу соблюдают только монахи. А вот обычным людям совсем не обязательно придерживаться всех правил. Кроме того, не поститься могут маленькие дети, беременные, военнослужащие. Но только эти ограничения касаются еды, а вот от духовной части поста уклоняться не стоит никому.

Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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