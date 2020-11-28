Как правильно питаться в Рождественский пост?

Согласно Типикону (церковный устав), с 28 ноября по 19 декабря по понедельникам можно есть горячую пищу без масла, в среду и пятницу следует соблюдать сухоядение (сырые овощи, фрукты). В остальные дни недели разрешены горячие блюда с растительным маслом.

В церковные праздники можно подавать на стол рыбу. В Рождественский пост выпадают следующие праздники:

4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы, а 19 декабря – День святителя Николая Чудотворца.

После 19 декабря и до 2 января рыбу можно есть только в выходные, а в будни ее в рационе быть не должно. А вот с 2 по 6 января наступает строгая неделя поста – рыбу нельзя есть во все дни, а добавлять в еду масло можно только в субботу и воскресенье.

6 января – самый строгий день Рождественского поста. Существует даже традиция ничего не есть, пока на небе не появится первая звезда. Этот обычай связан с легендой о явлении на небе звезды, которая известила волхвов о рождении Иисуса Христа. После появления звезд принято есть сочиво – вареные в меду зерна пшеницы или отварной рис с изюмом.

Но помните, что строгие правила питания во время Рождественского поста соблюдают только церковные служители. А вот у обычных людей (мирян) пост обычно мягче. Сухоядение соблюдают только во время строгой недели поста, а рыбу можно есть практически в каждый день поста. Поэтому сначала поговорите со своим духовником о том, как правильно соблюдать пост. А если есть проблемы со здоровьем, то обратитесь и за консультацией к врачу.