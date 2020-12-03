Любуйся и загадывай. Когда барнаульцы смогут увидеть последний яркий звездопад года?

Метеорный поток Геминиды смогут наблюдать жители Алтайского края с 4 декабря. Звездопад считается одним из самых ярких и красивых в году. Так что совсем скоро у нас будет прекрасная возможность не только полюбоваться ночным небом, но и загадать желание на падающую звезду. Правда, просидеть в ожидании своей счастливой звезды (да еще и на холоде) можно очень долго, если не знать, когда и куда смотреть. Рассказываем, что это за метеорный поток, почему он такой яркий и как же все-таки любоваться красивым звездопадом и не замерзнуть.
Это очень красивый звездопад. Наблюдать его можно в ночном небе каждый декабрь. В этот период Земля ежегодно проходит через шлейф частиц большого астероида Фаэтон, в результате чего активизируется метеорный поток. И нет: звезды с неба при этом не падают.
Просто частицы астероида красиво вспыхивают, попадая в нашу атмосферу. Их астрономы называют метеорами – поэтому звездный дождь правильно называть именно метеорным потоком.
В 2020 году Геминиды будут активны в ночном небе с 4 по 17 декабря.
Если не самый, то, бесспорно, один из ярчайших. Кстати, яркость метеорного потока определяют зенитным часовым числом (ZHR). Это количество потоков, которое в идеале может увидеть один наблюдатель за час. Так вот, в 2020 году ожидается, что максимальное ZHR Геминид может достигнуть 150. Вот и представьте, какое это удовольствие: за час увидеть в небе 150 падающих звезд. И, конечно же, попытаться успеть загадать 150 желаний.
Для сравнения: яркость самого известного звездопада – августовских Персеид – в 2020 году достигла лишь 110 ZHR.
Кстати, ярким и красивым Геминиды делает еще одна особенность. Дело в том, что частицы астероида Фаэтон летят не навстречу Земле, а как бы "догоняют" ее. А потому сгорают в атмосфере немного дольше и ярче, чем частицы других метеорных потоков.
Утепляться и бежать за город 4 декабря не стоит: возможно, вы вообще ни одной падающей звезды не найдете. Дело в том, что все звездопады имеют свой пик. У Геминид в 2020 году он выпадает на ночь с 14 на 15 декабря. Именно в этот момент за час в небе будет пролетать больше 100 метеоров. Вот тогда и нужно устраивать ночную охоту на звездочки.
Естественно, и в соседние дни небо тоже будет пестрить падающими звездами. А вот чем дальше от пиковой ночи, тем звездопад будет слабее.
Каждый метеорный поток имеет свою радианту: это точка, из которой (как нам кажется с Земли) падающие звезды и вылетают во все стороны. У Геминид радианта находится в созвездии Близнецов. Собственно, поэтому звездопад так и назвали: Gemini – это название созвездия на латинском.
Если сходу найти на небе Близнецов вы не можете, то попробуйте найти с детства всем знакомую Большую Медведицу, а потом ищите чуть правее от "ковша". Ну а если вам и это дается с трудом, то просто глядите в восточную часть неба: не прогадаете. Тем более что на саму радианту смотреть не нужно: метеоры можно найти вокруг этой точки.
Кстати, не нужно брать с собой бинокль: звездопады лучше наблюдать невооруженным глазом. И еще обратите внимание на прогноз погоды. Пасмурной ночью ни падающих, ни любых других звезд рассмотреть вам не удастся.
Комментарии
Глупо загадывать желание на падающую звезду, она уже давно умерла.