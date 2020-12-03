Любуйся и загадывай. Когда барнаульцы смогут увидеть последний яркий звездопад года?

Какие еще Геминиды? Что это вообще такое?

Это очень красивый звездопад. Наблюдать его можно в ночном небе каждый декабрь. В этот период Земля ежегодно проходит через шлейф частиц большого астероида Фаэтон, в результате чего активизируется метеорный поток. И нет: звезды с неба при этом не падают.

Просто частицы астероида красиво вспыхивают, попадая в нашу атмосферу. Их астрономы называют метеорами – поэтому звездный дождь правильно называть именно метеорным потоком.

В 2020 году Геминиды будут активны в ночном небе с 4 по 17 декабря.