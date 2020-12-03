Четверг, 3 Декабрь, 17:29

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,62
€ 91,31
-12°


2375546 +28145
Обь
51см -4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2021Коронавирус на АлтаеПолезный город
Вопрос дня



Чубайс покидает пост главы "Роснано". Что случилось и куда он теперь пойдет?

, ИА "Амител"
Вспоминаем, чем прославился Анатолий Чубайс
Встреча Путина и Чубайса в 2016 году / Фото: kremlin.ru

Встреча Путина и Чубайса в 2016 году / Фото: kremlin.ru

Анатолий Чубайс уходит с поста главы госкорпорации "Роснано". Это известие для многих стало неожиданным. Даже сообщения в СМИ появились только после того, как президент Владимир Путин предложил эту должность другому человеку. Что произошло и чем теперь займется Чубайс? Amic.ru собрал всю имеющуюся информацию к этому часу.  

1
Что произошло?

2 декабря в режиме видеоконференции президент Владимир Путин предложил возглавить "Роснано" Сергею Куликову, первому заместителю председателя коллегии Военно-промышленной комиссии. Куликов согласился, отметив, что это "чрезвычайно важное дело, мечта любого технологического инвестора и уж тем более управленца".

Такое решение главы государства стало для многих неожиданным, так как пост председателя правления с 2011 года занимает Анатолий Чубайс, а официальных сообщений о том, что он сложил полномочия, не было. Только 3 декабря на сайте кабмина появилась информация о том, что правительство России предписало досрочно снять Анатолия Чубайса с поста главы "Роснано" и назначить вместо него на пять лет Сергея Куликова.

2
Но почему уволили Чубайса?

Причины неизвестны. До сих пор официальных заявлений о причинах увольнения ни со стороны президента, ни со стороны Анатолия Чубайса не было.

Хотя первые слухи о том, что он может покинуть пост, появились еще в октябре 2020 года, когда стало известно о реформе институтов развития (затронула и "Роснано"). На тот момент, как писало РБК, в правительстве РФ только обсуждали варианты переорганизации и анализировали работу институтов. А источник "Медузы" заявил, что по распоряжению первого вице-премьера Андрея Белоусова до конца ноября 2020 года будет оценена эффективность работы институтов развития. И уже на основании этой оценки "будет принято решение по руководителям", в том числе "Роснано". Но связано ли это с решением о снятии с должности Чубайса, остается непонятным. 

3
И куда теперь пойдет Чубайс? Ему уже предложили работу?

Пока неизвестно. Опять же – официальной информации по этому поводу нет. Однако в СМИ появилось несколько предположений. 

Место в ООН

По предположению издания "Коммерсантъ", Анатолий Чубайс, покинув пост главы "Роснано", может получить некую должность в ООН. Один из источников издания заявил о возможном назначении Чубайса в постоянное представительство России в ООН. Но в МИДе "Коммерсанту" сказали, что ничего подобного не слышали.

Уедет в Арктику

В октябре собеседники РБК утверждали, что Чубайс получил предложение "заняться Арктикой". Впрочем, это заявление в шутливой форме опроверг сам на тот момент еще глава "Роснано": на свой странице в Facebook он написал: "Я, конечно, очень люблю Русский Север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью, вовсе не повод назначать меня начальником Арктики".

Уйдет на пенсию

The Bell со ссылкой на источник "из числа крупных бизнесменов" заявило, что якобы Чубайс сам просил у Владимира Путина "отпустить его на пенсию".

 4
Чем прославился Анатолий Чубайс?

Анатолий Чубайс – известный государственный деятель. Он один из идеологов экономических реформ 90-х и реформы российской электроэнергетической системы в "нулевых". 

В 1991 году он возглавил Госкомимущество. Бывший премьер-министр Егор Гайдар вспоминал, что когда он предложил Чубайсу этот пост, то тот тяжело вздохнул и спросил: понимает ли он (Гайдар), что в итоге он (Чубайс) "станет человеком, которого всю жизнь будут обвинять в распродаже России". И некоторые его реформы действительно подверглись негативу и критике. В стране даже появилась фраза "Чубайс во всем виноват". Она  впервые прозвучала в передаче "Куклы", которая выходила в эфир на телеканале НТВ.

Чубайс – сторонник радикальных реформ, под его руководством была разработана масштабная программа приватизации, в результате которой сотни тысяч госпредприятий перешли в руки частных владельцев. А простым россиянам раздали ваучеры номиналом 10 000 рублей каждый. Тогда идеолог обещал, что через несколько лет один ваучер будет равен стоимости двух автомобилей "Волга". Но когда многие люди так и не смогли их получить, то фразу стали воспринимать как пример обмана.

Вскоре после отставки с поста вице-премьера Чубайс возглавил избирательный штаб Бориса Ельцина. Он создал фонд "Гражданское общество", на основе которого начала работу аналитическая группа предвыборного штаба. Благодаря ее деятельности рейтинг Ельцина стал расти, и во втором туре президентских выборов 1996 года он набрал 53,82%.

После победы Бориса Ельцина Анатолий Чубайс по просьбе президента возглавил его администрацию. И в 1997 году стал первым заместителем председателя правительства РФ и одновременно министром финансов РФ.

В 1998 году Чубайса назначили председателем правления РАО "ЕЭС России". Когда он возглавил энергетическую компанию, то состояние отрасли было тяжелым. Чубайс отменил оплату электроэнергии путем взаимозачетов: теперь за долги электричество просто отключали. Но при этом были запрещены веерные отключения, когда вырубали один район за другим. Но самым запоминающимся достижением Чубайса стала реформа электроэнергетики, которая завершилась в 2008 году. В результате РАО было разделено на 23 независимые компании, среди которых две государственные и 21 частная. Как отмечают "Ведомости", благодаря изменениям отрасль начала превращаться в рыночную, основанную на конкуренции и частной собственности. 
"Роснано" Анатолий Чубайс возглавил в 2008 году. Тогда компания еще была Российской корпорацией нанотехнологий. Он сначала был гендиректором, а затем стал председателем правления реформированной в открытое акционерное общество корпорации. В 2015 году, по подсчетам Forbes, операции с ценными акциями принесли Чубайсу более 1 млрд рублей.

Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

3.12.2020 16:53
Мимопроходящий

А народ-то его не любит... Интересно - за что?

3.12.2020 17:16
Гость

Какой бы праздник был, если бы на нары рыжую крысу...

3.12.2020 17:28
- гость -

Вся страна его дружно ненавидит, и есть за что, а он все на тепленьких местах. По РБК сегодня тоже озвучили про Арктику. Место может и не тепленькое , но денежное. Все поразвалил, где отметился, теперь за Русский Север возьмется? Хана белым медведям.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
Loading...
17:28
Выпь Клавдию могут привезти в Барнаул 0
17:15
Очередных нарушителей антиковидных норм нашли в кафе и торговых центрах Барнаула 1
17:03
Эксперты о больном. Необходимо ли страховать жизнь при оформлении ОСАГО 0
16:54
Жителям Алтайского края пообещали морозы до -40 1
16:42
Чубайс покидает пост главы "Роснано". Что случилось и куда он теперь пойдет? 3
16:30
Власти Барнаула решили перенести снежный городок в Октябрьском районе на новое место 0
16:16
39-летняя сотрудница полиции скончалась в Барнауле 5
16:05
Билайн обновит свое приложение до сервисного интернет-магазина 0
15:56
Автомобиль выловили со дна озера в Алтайском крае. Видео 0
15:46
Раскрыт способ облегчить течение коронавируса 2
15:31
Тело младенца нашли в мусорном баке в Чите 0
15:20
Более 28 тысяч. Россия обновила антирекорд по суточному приросту больных COVID-19 5
15:08
Срочное вскрытие замков: кто поможет, когда захлопнулась дверь или пропали ключи 1
14:57
Власти Барнаула ищут способы удержать молодежь в городе 39
14:43
На Алтае будут судить сельчанина за рубку 27 сосен 4
14:29
Директора барнаульского лицея оштрафовали за родительское собрание в разгар пандемии 15
14:16
ГИБДД Барнаула призвала водителей быть внимательнее из-за морозов 1
14:05
Студенты колледжа АлтГТУ приняли участие в чемпионате WorldSkills 2
13:53
В Алтайском крае подскочило количество выданных ипотечных кредитов 0
13:40
Житель Алтайского края пытался отпилить голову возлюбленной, которая отказала ему в сексе 14
13:28
"Единая Россия" проводит декаду приема граждан в Алтайском крае 9
13:15
В Роспотребнадзоре оценили эффективность шарфа вместо защитной маски 18
13:03
"Динамо-Алтай" выиграло в Набережных Челнах 2
12:49
Перевозчики вновь просят поднять тариф на проезд в общественном транспорте Барнаула 39
12:38
103 новых случая COVID-19 выявили в Горном Алтае за прошедшие сутки 0
12:23
В Алтайском крае осудили участкового, который хотел повысить показатели раскрываемости 5
12:08
14 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 14
12:06
Стала известна причина смерти актрисы Нины Ивановой 0
11:55
БК "Барнаул" прервал свою победную серию 0
11:42
Ученые обнаружили наиболее распространенный источник заражения COVID-19 19
11:31
Охранника барнаульской гимназии осудят за конфликт со школьником 25
11:17
Алтайские власти объяснили, что такое новогодние корпоративы, которые попали под запрет 10
11:04
Кремль: регионы сами смогут решать, будет ли 31 декабря выходным 2
10:54
Обязательную клятву могут ввести для алтайских учителей 29
10:43
В Алтайском крае задержали подозреваемых в разбойном нападении на торгового представителя 2
10:30
Барнаульская прокуратура признала незаконным приказ о продлении каникул из-за COVID-19 42
10:17
"Называем их человейники". Деринг об архитектуре и зачем Барнаулу "crazy-заказчик" 28
10:05
Едины и непобедимы. Как работают кластеры и какую пользу приносят Алтайскому краю 0
09:56
Названы гонорары российских звезд в новогоднюю ночь 9
09:46
Эксперт объяснил, как узнать о скорой "смерти" смартфона 3
09:35
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил юристов с профессиональным праздником 1
09:27
Более 460 жителей Алтайского края заработали свыше 5 млн рублей в год 6
09:14
Умерла звезда "Весны на Заречной улице" Нина Иванова 1
08:59
Врач раскрыла способы быстрого избавления от простуды 0
08:45
Жительницу Барнаула наказали за листовку против "Единой России" 42
08:28
Где купить настоящую елку в Барнауле в декабре 2020 года? Карта 2
08:15
Тоже сгорит? Что происходит с домом Лесневского, который считают архитектурным шедевром 10
08:02
Любуйся и загадывай. Когда барнаульцы смогут увидеть последний яркий звездопад года? 1
07:51
Успех с детства. Чему учат в школе скорочтения и как это повышает результаты ребенка 1
07:38
Какие дороги перекроют в Барнауле в декабре? Карта 3
07:22
"Кино о сильных людях". В Барнауле показали фильм об алтайских ветеранах войны 4
07:03
Дизайнеров и художников Барнаула приглашают на конкурс креативных арт-объектов 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.