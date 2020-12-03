Чубайс покидает пост главы "Роснано". Что случилось и куда он теперь пойдет?

Анатолий Чубайс уходит с поста главы госкорпорации "Роснано". Это известие для многих стало неожиданным. Даже сообщения в СМИ появились только после того, как президент Владимир Путин предложил эту должность другому человеку. Что произошло и чем теперь займется Чубайс? Amic.ru собрал всю имеющуюся информацию к этому часу.
2 декабря в режиме видеоконференции президент Владимир Путин предложил возглавить "Роснано" Сергею Куликову, первому заместителю председателя коллегии Военно-промышленной комиссии. Куликов согласился, отметив, что это "чрезвычайно важное дело, мечта любого технологического инвестора и уж тем более управленца".
Такое решение главы государства стало для многих неожиданным, так как пост председателя правления с 2011 года занимает Анатолий Чубайс, а официальных сообщений о том, что он сложил полномочия, не было. Только 3 декабря на сайте кабмина появилась информация о том, что правительство России предписало досрочно снять Анатолия Чубайса с поста главы "Роснано" и назначить вместо него на пять лет Сергея Куликова.
Причины неизвестны. До сих пор официальных заявлений о причинах увольнения ни со стороны президента, ни со стороны Анатолия Чубайса не было.
Хотя первые слухи о том, что он может покинуть пост, появились еще в октябре 2020 года, когда стало известно о реформе институтов развития (затронула и "Роснано"). На тот момент, как писало РБК, в правительстве РФ только обсуждали варианты переорганизации и анализировали работу институтов. А источник "Медузы" заявил, что по распоряжению первого вице-премьера Андрея Белоусова до конца ноября 2020 года будет оценена эффективность работы институтов развития. И уже на основании этой оценки "будет принято решение по руководителям", в том числе "Роснано". Но связано ли это с решением о снятии с должности Чубайса, остается непонятным.
Пока неизвестно. Опять же – официальной информации по этому поводу нет. Однако в СМИ появилось несколько предположений.
Место в ООН
По предположению издания "Коммерсантъ", Анатолий Чубайс, покинув пост главы "Роснано", может получить некую должность в ООН. Один из источников издания заявил о возможном назначении Чубайса в постоянное представительство России в ООН. Но в МИДе "Коммерсанту" сказали, что ничего подобного не слышали.
Уедет в Арктику
В октябре собеседники РБК утверждали, что Чубайс получил предложение "заняться Арктикой". Впрочем, это заявление в шутливой форме опроверг сам на тот момент еще глава "Роснано": на свой странице в Facebook он написал: "Я, конечно, очень люблю Русский Север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью, вовсе не повод назначать меня начальником Арктики".
Уйдет на пенсию
The Bell со ссылкой на источник "из числа крупных бизнесменов" заявило, что якобы Чубайс сам просил у Владимира Путина "отпустить его на пенсию".
Анатолий Чубайс – известный государственный деятель. Он один из идеологов экономических реформ 90-х и реформы российской электроэнергетической системы в "нулевых".
В 1991 году он возглавил Госкомимущество. Бывший премьер-министр Егор Гайдар вспоминал, что когда он предложил Чубайсу этот пост, то тот тяжело вздохнул и спросил: понимает ли он (Гайдар), что в итоге он (Чубайс) "станет человеком, которого всю жизнь будут обвинять в распродаже России". И некоторые его реформы действительно подверглись негативу и критике. В стране даже появилась фраза "Чубайс во всем виноват". Она впервые прозвучала в передаче "Куклы", которая выходила в эфир на телеканале НТВ.
Чубайс – сторонник радикальных реформ, под его руководством была разработана масштабная программа приватизации, в результате которой сотни тысяч госпредприятий перешли в руки частных владельцев. А простым россиянам раздали ваучеры номиналом 10 000 рублей каждый. Тогда идеолог обещал, что через несколько лет один ваучер будет равен стоимости двух автомобилей "Волга". Но когда многие люди так и не смогли их получить, то фразу стали воспринимать как пример обмана.
Вскоре после отставки с поста вице-премьера Чубайс возглавил избирательный штаб Бориса Ельцина. Он создал фонд "Гражданское общество", на основе которого начала работу аналитическая группа предвыборного штаба. Благодаря ее деятельности рейтинг Ельцина стал расти, и во втором туре президентских выборов 1996 года он набрал 53,82%.
После победы Бориса Ельцина Анатолий Чубайс по просьбе президента возглавил его администрацию. И в 1997 году стал первым заместителем председателя правительства РФ и одновременно министром финансов РФ.
В 1998 году Чубайса назначили председателем правления РАО "ЕЭС России". Когда он возглавил энергетическую компанию, то состояние отрасли было тяжелым. Чубайс отменил оплату электроэнергии путем взаимозачетов: теперь за долги электричество просто отключали. Но при этом были запрещены веерные отключения, когда вырубали один район за другим. Но самым запоминающимся достижением Чубайса стала реформа электроэнергетики, которая завершилась в 2008 году. В результате РАО было разделено на 23 независимые компании, среди которых две государственные и 21 частная. Как отмечают "Ведомости", благодаря изменениям отрасль начала превращаться в рыночную, основанную на конкуренции и частной собственности.
"Роснано" Анатолий Чубайс возглавил в 2008 году. Тогда компания еще была Российской корпорацией нанотехнологий. Он сначала был гендиректором, а затем стал председателем правления реформированной в открытое акционерное общество корпорации. В 2015 году, по подсчетам Forbes, операции с ценными акциями принесли Чубайсу более 1 млрд рублей.
Комментарии
А народ-то его не любит... Интересно - за что?
Какой бы праздник был, если бы на нары рыжую крысу...
Вся страна его дружно ненавидит, и есть за что, а он все на тепленьких местах. По РБК сегодня тоже озвучили про Арктику. Место может и не тепленькое , но денежное. Все поразвалил, где отметился, теперь за Русский Север возьмется? Хана белым медведям.