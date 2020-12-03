Чубайс покидает пост главы "Роснано". Что случилось и куда он теперь пойдет?

Чем прославился Анатолий Чубайс?

Анатолий Чубайс – известный государственный деятель. Он один из идеологов экономических реформ 90-х и реформы российской электроэнергетической системы в "нулевых".

В 1991 году он возглавил Госкомимущество. Бывший премьер-министр Егор Гайдар вспоминал, что когда он предложил Чубайсу этот пост, то тот тяжело вздохнул и спросил: понимает ли он (Гайдар), что в итоге он (Чубайс) "станет человеком, которого всю жизнь будут обвинять в распродаже России". И некоторые его реформы действительно подверглись негативу и критике. В стране даже появилась фраза "Чубайс во всем виноват". Она впервые прозвучала в передаче "Куклы", которая выходила в эфир на телеканале НТВ.

Чубайс – сторонник радикальных реформ, под его руководством была разработана масштабная программа приватизации, в результате которой сотни тысяч госпредприятий перешли в руки частных владельцев. А простым россиянам раздали ваучеры номиналом 10 000 рублей каждый. Тогда идеолог обещал, что через несколько лет один ваучер будет равен стоимости двух автомобилей "Волга". Но когда многие люди так и не смогли их получить, то фразу стали воспринимать как пример обмана.

Вскоре после отставки с поста вице-премьера Чубайс возглавил избирательный штаб Бориса Ельцина. Он создал фонд "Гражданское общество", на основе которого начала работу аналитическая группа предвыборного штаба. Благодаря ее деятельности рейтинг Ельцина стал расти, и во втором туре президентских выборов 1996 года он набрал 53,82%.

После победы Бориса Ельцина Анатолий Чубайс по просьбе президента возглавил его администрацию. И в 1997 году стал первым заместителем председателя правительства РФ и одновременно министром финансов РФ.

В 1998 году Чубайса назначили председателем правления РАО "ЕЭС России". Когда он возглавил энергетическую компанию, то состояние отрасли было тяжелым. Чубайс отменил оплату электроэнергии путем взаимозачетов: теперь за долги электричество просто отключали. Но при этом были запрещены веерные отключения, когда вырубали один район за другим. Но самым запоминающимся достижением Чубайса стала реформа электроэнергетики, которая завершилась в 2008 году. В результате РАО было разделено на 23 независимые компании, среди которых две государственные и 21 частная. Как отмечают "Ведомости", благодаря изменениям отрасль начала превращаться в рыночную, основанную на конкуренции и частной собственности.

"Роснано" Анатолий Чубайс возглавил в 2008 году. Тогда компания еще была Российской корпорацией нанотехнологий. Он сначала был гендиректором, а затем стал председателем правления реформированной в открытое акционерное общество корпорации. В 2015 году, по подсчетам Forbes, операции с ценными акциями принесли Чубайсу более 1 млрд рублей.