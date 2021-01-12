"Шатко-валко". Как проходит вакцинация от коронавируса на Алтае и кто может привиться

Как проходит вакцинация в Алтайском крае?

Люди активно записываются на вакцинацию, рассказала главврач поликлиники № 1 Елена Азарова. По ее словам, ситуация, по сравнению с декабрем, другая: в конце 2020 года жители чаще просто интересовались по телефону, но на прививку не решались.

"Сейчас не только интересуются, но и активно записываются. Каждый день мы прививаем порядка 20-30 человек. Сегодня мы уже записываем на 29 января и открыли расписание вакцинации на февраль", – пояснила Азарова.

Из 1815 человек, поставивших вакцину, 332 человека прошли полный комплекс (напомним, "Спутник V" ставится в два этапа с перерывом в 21 день). Еще 1483 жителя пока поставили только первую прививку и ждут вторую.

Чуть больше 300 человек из этого количества за праздники привили в первой поликлинике.

Правда, главный эпидемиолог края Ирина Переладова отметила, что привитых могло бы быть и больше, но люди еще "не проснулись".

"Люди потихонечку идут. Но пока шатко-валко. Все еще только ориентируются, как им быть и чего делать. У нас так всегда: люди тянут, тянут, а потом, как вакцина закончится, прибегут за прививкой", – высказалась Переладова.