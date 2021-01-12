"Шатко-валко". Как проходит вакцинация от коронавируса на Алтае и кто может привиться

Прививочная кампания в Алтайском крае набирает обороты. Об этом amic.ru рассказали в городской поликлинике № 1, где делают прививки. К 11 января в крае привили уже больше 1815 человек. Правда, темпы вакцинации могли бы быть и выше, уверена главный эпидемиолог края Ирина Переладова.
Запись на вакцинацию открыли еще 28 декабря 2020 года, но активно прививать людей начали только с 4 января. Медики объясняют: чтобы жители приходили на процедуру трезвыми. Рассказываем, как проходит вакцинация в Алтайском крае, сколько человек уже получили прививку, как можно записаться и хватит ли всем препарата "Спутник V".
Люди активно записываются на вакцинацию, рассказала главврач поликлиники № 1 Елена Азарова. По ее словам, ситуация, по сравнению с декабрем, другая: в конце 2020 года жители чаще просто интересовались по телефону, но на прививку не решались.
"Сейчас не только интересуются, но и активно записываются. Каждый день мы прививаем порядка 20-30 человек. Сегодня мы уже записываем на 29 января и открыли расписание вакцинации на февраль", – пояснила Азарова.
Из 1815 человек, поставивших вакцину, 332 человека прошли полный комплекс (напомним, "Спутник V" ставится в два этапа с перерывом в 21 день). Еще 1483 жителя пока поставили только первую прививку и ждут вторую.
Чуть больше 300 человек из этого количества за праздники привили в первой поликлинике.
Правда, главный эпидемиолог края Ирина Переладова отметила, что привитых могло бы быть и больше, но люди еще "не проснулись".
"Люди потихонечку идут. Но пока шатко-валко. Все еще только ориентируются, как им быть и чего делать. У нас так всегда: люди тянут, тянут, а потом, как вакцина закончится, прибегут за прививкой", – высказалась Переладова.
Все желающие в возрасте от 18 до 60 лет. Вернее, те, у кого нет признаков ОРЗ или аллергии на куриный белок: это основные противопоказания для вакцинации. Перед прививкой медики также измеряют температуру, сатурацию и давление.
Тем, кто уже переболел коронавирусом, придется подождать шесть месяцев, перед тем как ставить вакцину: так прописано в инструкции к "Спутнику V".
Кстати, еще одно условие для прививки: накануне укола и несколько дней спустя нельзя употреблять алкоголь. Именно поэтому в первой городской поликлинике и начали вакцинацию с 4 января: чтобы люди успели "напраздноваться". И стоит отметить, это сработало: в состоянии алкогольного опьянения никто явиться на прививку не решился, заметила главврач медучреждения Елена Азарова.
Здесь не все гладко. По словам Переладовой, в поликлинике записавшихся проверяют по двум спискам. Первый – федеральный регистр тех, кто переболел коронавирусом. Второй – список с результатами всех обследований на ковид, который проходили жители Алтайского края. К прививке допускают только тех, кого нет в этих списках или у кого были отрицательные результаты.
Поэтому даже если человек переболел коронавирусом дома, не сдавал тест и не вызывал скорую, он без проблем сможет поставить себе "Спутник V". "Отказать человеку в данном случае мы не имеем права", – пояснила Переладова.
Правда, такая хитрость может быть опасна. Вакцина мало изучена, а поэтому трудно сказать, как она повлияет на переболевшего человека. Например, иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказывал "КП", что это может привести к более тяжелому течению болезни. А в лучшем случае, по его мнению, вакцина просто не сработает.
Можно, но пока нельзя (мы серьезно). Действительно, федеральные эксперты уже подтвердили, что "Спутник V" можно ставить людям старше 60 лет. И соответствующие инструкции, по словам Переладовой, уже подготовлены. Но официальный документ до Алтайского края пока не дошел, подчеркнула специалист. А потому пожилых к вакцинации пока не допускают.
"Этот момент не позволяет нам проводить вакцинацию в полном объеме. Инструкции на руках у нас пока нет. Но мы знаем, что она на стадии подготовки, если уже не публикации. Можно сказать, что это документ, который мы ждали "еще вчера". Надеемся, в ближайшие дни он будет. Тогда сможем прививать и пожилых", – уточнила эпидемиолог.
Правда, людям старше 60 лет для вакцинации понадобится справка от терапевта, уточнила Азарова. По ее словам, если пожилой человек решит поставить прививку от коронавируса, сначала ему нужно будет обратиться в поликлинику по месту жительства. Там его должны обследовать и выдать документ, что медучреждение дает добро на вакцинацию. В общем, вакцинации для пожилых можно ждать со дня на день.
Очень немного, пояснила Переладова. По ее словам, среди побочных эффектов от прививки, на которые жалуются пациенты алтайских поликлиник, – слабость и кратковременное повышение температуры. Но и это наблюдается лишь в единичных случаях. Например, Ирина Переладова, по ее словам, вообще не почувствовала никаких ухудшений, когда поставила прививку.
В первой поликлинике amic.ru рассказали, что с начала вакцинации с жалобами к ним обратились только четыре человека (более чем из 300 привившихся).
"Побочных эффектов минимальное количество. У этих четырех пациентов "что-то было". То есть незначительное повышение температуры. Они выпили жаропонижающее и забыли об этом побочном эффекте. Для наших объемов вакцинации такое количество – это ни о чем. Тем более что никому медицинская помощь не понадобилась", – объяснила Елена Азарова.
Записаться на прививку все еще можно?
Да. На данный момент жители Алтайского края могут привиться от коронавируса в Барнауле (в поликлиниках № 1 и № 9), Бийске (в горбольнице № 4) и Рубцовске (в горбольнице № 1). Приписанным к этим медучреждениям быть не обязательно: достаточно просто позвонить и записаться на удобное время.
По словам Азаровой, в первой поликлинике уже прививались жители из Новоалтайска, Первомайского района, Чарыша, Табунов, Смоленского и других мест региона.
Телефоны контакт-центров поликлиник, где можно привиться от COVID-19:
Поликлиника № 1 в Барнауле: (3852) 560-876;
Поликлиника № 9 в Барнауле: (3852) 56-00-09;
Горбольница № 4 в Бийске: (3854) 25-51-78;
Горбольница № 1 в Рубцовске: (38557) 6-29-98.
Кстати, тем, кто приписан к этим медучреждениям, звонить не обязательно. Достаточно просто записаться через "Госуслуги".
Говорили в краевом Минздраве и о том, что прививать всех желающих скоро будут в мобильных передвижных комплексах. Сначала это планировали сделать в декабре, а затем – на новогодние праздники. Но жуткие морозы, охватившие Алтай, этим планам помешали. Переладова объяснила, что прививать в мобильных комплексах будут, но пока неясно, когда. Все будет зависеть от погоды.
Комментарии
Как так? 28 декабря начали прививать, а к 11 января уже 332 чел. прошли полный комплекс. При том, что вторая прививка ставится через 21 день?????? Они к 18 января только должны вторую вколоть. Какие-то не срастушки опять у нашей статистики
Вот что Ты за человек !? Взял своей математикой всё испортил )))
Зачем же пить жаропонижающее при небольшом повышении температуры? Чтобы мешать иммунной системе работать? И это говорит врач... Мдя...
Ахтунг! выше 2 либераста.
Мед. персонал прививать стали задолго до 28 декабря, отсюда и 332 человека.
Есть желающие стать подопытными кроликами? Лично я против
12.01.2021 08:09
Гость
Есть желающие стать подопытными кроликами? Лично я против
Да всем накласть на твое против и на тебя. За уши тебя никто не потащит.
12.01.2021 08:09
Гость
Есть желающие стать подопытными кроликами? Лично я против
Вы уже им стали, не заметив этого. На вас природа провела эксперименты, причём не совсем удачные.
такая хитрость может быть опасна. Вакцина мало изучена, а поэтому трудно сказать, как она повлияет на переболевшего человека
Многим болевшим просто не брали тест на коронавирус. Им-то не опасно ставить?Или они должны сами решить, ЧЕМ все- таки они болели?
12.01.2021 08:09
Гость
Кролики подопытные уже оскалились на Ваш комментарий!
Они за морковку любому глотку перегрызут!