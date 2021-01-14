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Готовь портфель с апреля. Как записать ребенка в первый класс в 2021 году?

, ИА "Амител"
В Минпросвещения немного изменили правила приема детей в школу

В России изменили правила приема первоклассников в школы. Если вы готовились уже с февраля бежать на портал "Госуслуги" и записывать ребенка в понравившуюся школу, придется подождать. Всю эту суету власти решили отложить до апреля. А о том, зачислили ваше чадо или нет, вы узнаете только летом. Рассказываем, что изменилось в правилах приема и что нужно сделать в 2021 году, чтобы записать ребенка в школу.

1
Что изменилось в правилах приема первоклассников в школы?

В первую очередь – сроки приема документов. Как и прежде, заявления на поступление в школу будут принимать в два этапа. Сначала от тех, кто прикреплен к школе по прописке, а затем от всех остальных.

Первые теперь могут подавать заявления с 1 апреля 2021 года по 30 июня 2021 года. А у тех, кто решил учиться не по месту жительства, документы будут принимать с 6 июля 2021 года по 5 сентября 2021 года.

Напомним, предыдущие годы прием заявлений обычно начинали с 1 февраля.

2
Как узнать, к какой школе прикреплен ребенок?
Список школ и адресов, которые за ними закреплены, публикует у себя на сайте комитет по образованию Барнаула. Правда, сейчас документ актуален именно для 2020/2021 учебного года. Иногда власти меняют территории, которые приписаны к той или иной школе. Это делают для того, чтобы в каждой школе хватило мест для первоклассников на будущий учебный год.

Поэтому может случиться так, что школа, к которой, как вы думали, приписан ваш ребенок, в следующем году уже будет "не ваша". В любом случае, к 1 апреля комитет опубликует актуальный список на 2021/2022 учебный год. Кроме того, вы можете уточнить информацию по телефону горячей линии (3852) 20-64-44. Служба работает с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:00.

3
Как записать ребенка в первый класс?
Ничего сложного в этой процедуре нет. Подать заявление в Алтайском крае можно тремя способами. Но сделать это могут только родители или законные представители ребенка.

1. Через портал образовательных услуг Алтайского края. Для этого у вас должна быть учетная запись на портале "Госуслуги". Это, пожалуй, самый простой, удобный и самый популярный в последние годы способ.

2. Прийти в школу самому. Написать заявление можно и лично. Конечно, если это позволит сделать эпидситуация весной 2021 года.

3. Отправить письмом. Если на "Госуслугах" вас нет, то заявление можно отослать по электронной почте на адрес вашей школы. Самый сложный, но тоже рабочий вариант: отправить документы в образовательное учреждение заказным письмом с уведомлением о вручении.

4
Какие документы нужны, чтобы записать ребенка в школу?

Кроме заявления, в школу также необходимо предоставить:

  • паспорт;
  • оригинал свидетельства о рождении ребенка;
  • свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории.

Иностранным гражданам при поступлении в школу дополнительно понадобится документ, который подтверждает право на пребывание в России.

Если у ребенка есть проблемы со здоровьем или физические ограничения, которые требуют адаптированной образовательной программы, родители также должны предоставить рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и свое согласие на обучение по представленной образовательной программе.

5
Как узнать, зачислили ребенка в школу или нет?

А вот тут – еще одно изменение. Раньше школа должна была уведомить родителей через семь рабочих дней после приема заявления и документов, зачислили ребенка в школу или нет. О решении сообщали через портал "Госуслуги", по телефону или электронной почте.

В новом приказе от Минпросвещения указано, что теперь списки зачисленных будут публиковать после окончания срока подачи заявлений. После 30 июня у директоров школ будет три рабочих дня, чтобы издать распорядительный акт о приеме.

Кстати, узнать о том, приняли ли вашего ребенка, можно и на портале образовательных услуг Алтайского края. Для этого необходимо через поиск найти свое заявление и посмотреть результаты его рассмотрения.

Затем в школы начинают принимать детей, которые не прописаны на закрепленной за учреждением территории. Их зачисляют до тех пор, пока в школе не закончатся свободные места.

6
Что делать, если в школе не хватит места для ребенка?

Это особенно актуально для тех, кто собирается отдать детей в школу не по месту жительства. В первую очередь в первые классы зачисляют тех, кто проживает в закрепленных за школой домах. Затем – льготников: детей полицейских и военнослужащих, а также дошкольников из многодетных семей.

Кроме того, преимущество при зачислении имеют дети, чьи братья или сестры уже учатся в этой школе.

И только потом на оставшиеся свободные места в первых классах начинают принимать всех остальных. Если места вашему ребенку не хватило, школа должна уведомить вас об отказе в письменной форме.

С этим документом нужно обратиться в комитет по образованию Барнаула: там вам обязаны помочь найти свободное место в одной из близлежащих школ.

Так что если вы решили отдать ребенка в какую-то конкретную школу, к которой не прикреплены, – все может обернуться провалом. Но в любом случае без образования ребенок не останется. В Алтайском крае достаточно свободных мест для всех будущих первоклассников, подчеркнула начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур краевого профильного ведомства Наталья Полосина.

7
А в 6 лет ребенка можно отправить в школу?
Да. Здесь правила оставили без изменений: в первые классы зачисляют детей, которым на 1 сентября 2020 года будет не меньше 6 лет 6 месяцев. Правда, в приказе прописано, что с разрешения комитета по образованию в образовательное учреждение могут зачислять детей и младше.
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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

14.01.2021 08:47
- гость -

опять проблему создали на ровном месте

сидеть ждать до 30 июня, потом если откажут переца не пойми в какую школу?
да мамаши безумные разнесут все.
та же 42 школа по спискам на три дома рассчитана, однако там все выселки учатся.

14.01.2021 08:48
- гость -

у меня лично школа у дома, однако по прописке надо идти через красноармейский.
кто эти списки составлял??

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