Готовь портфель с апреля. Как записать ребенка в первый класс в 2021 году?

Как записать ребенка в первый класс?

Ничего сложного в этой процедуре нет. Подать заявление в Алтайском крае можно тремя способами. Но сделать это могут только родители или законные представители ребенка.

1. Через портал образовательных услуг Алтайского края. Для этого у вас должна быть учетная запись на портале "Госуслуги". Это, пожалуй, самый простой, удобный и самый популярный в последние годы способ.

2. Прийти в школу самому. Написать заявление можно и лично. Конечно, если это позволит сделать эпидситуация весной 2021 года.

3. Отправить письмом. Если на "Госуслугах" вас нет, то заявление можно отослать по электронной почте на адрес вашей школы. Самый сложный, но тоже рабочий вариант: отправить документы в образовательное учреждение заказным письмом с уведомлением о вручении.