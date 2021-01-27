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Когда ретроградный Меркурий в 2021 году и почему его так боятся?

, ИА "Амител"
И что нужно делать, чтобы не остаться без денег и любви?
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Винить во всех бедах ретроградный Меркурий уже давно стало модным. Каждый год (даже несколько раз за год) он портит все наши планы, ссорит нас и мешает построить личную жизнь. По крайней мере, так утверждают астрологи. И если вы этому верите, берегитесь: опасный период начнется совсем скоро. Рассказываем, что такое ретроградный Меркурий, когда он будет в 2021 году и что нужно делать, чтобы спастись от влияния нехорошей планеты?

1
Когда начнется ретроградный Меркурий?
В субботу, 30 января 2021 года. И продлится период ретроградного Меркурия почти месяц – до 21 февраля 2021 года (воскресенье).
2
Стоп, а что это вообще такое?

Если вы и правда не знаете, то вы наверняка счастливый человек. Или не привыкли перекладывать на кого-то (или на что-то) ответственность за неудачи. Ретроградным называют период, когда планета движется якобы в обратном направлении. На самом деле такого не может быть: все планеты в Солнечной системе всегда движутся в одном направлении. Но с Земли в некоторые моменты действительно кажется, будто планета сначала остановилась, а потом "поползла" по небосводу в другую сторону. Это и называют ретроградностью.

По факту это всего лишь оптическая иллюзия. Орбита Меркурия короче земной. И когда планета нас обгоняет, кажется, будто она движется задом наперед. Точно такой же эффект возникает, когда одна машина обгоняет другую. В какой-то момент возникает иллюзия, что один автомобиль немного откатывается назад. На деле же обе машины постоянно едут вперед.

3
И чего же тут тогда нужно бояться?

Астрономы уверяют, что ничего. Астрологи же, наоборот, убеждены, что ретроградный Меркурий грозит нам бедами и несчастьями. По их мнению, в периоды обратного движения планета сильно на нас влияет и тормозит многие жизненные процессы. А сами мы в это время якобы становимся вялыми, неактивными и раздражительными.

Поэтому вокруг сплошные ссоры, неудачи, разочарования на работе и личной жизни, объясняют астрологи. И все из-за Меркурия, который решил попятиться назад.

Эта планета, кстати, названа в честь древнеримского бога торговли. Поэтому в первую очередь она влияет на интеллектуальную сферу: мышление, общение и работу с информацией. И задевает ретроградный Меркурий, по словам астрологов, не только людей, но и выводит из строя технику.

Правда, о глобальных бедах они не говорят: ретроградный Меркурий скорее несет с собой мелкие неурядицы. Просто в это время их якобы намного больше, чем обычно.

4
И что нельзя делать в ретроградный Меркурий?

Прежде всего астрологи не советуют браться за какие-то глобальные проекты. По их словам, ретроградный Меркурий – время, которое просто нужно пережить. Неудачи будут, но их можно уменьшить, если самому не браться за важные дела. Например, астрологи рекомендуют:

  • отложить принятие важного решения;
  • не начинать новые дела и проекты на работе;
  • не подписывать важные бумаги, иначе потом придется поплатиться за ошибки;
  • не совершать необдуманные покупки и вообще повременить с серьезными тратами, чтобы потом не пожалеть;
  • не ввязываться в серьезные отношения: астрологи уверены, что в период ретроградного Меркурия вы можете произвести ложное впечатление о себе;
  • не отправляться в командировки и дальние поездки.
5
Ой, а хоть что-то можно делать? Или просто лежать?

Хотелось бы, конечно, но нет. Во-первых, вряд ли вашего начальника устроит, что работать вам мешает ретроградный Меркурий. А во-вторых, это не катастрофа: просто сложный период нужно уметь пережить, уверены астрологи. Хотя побольше отдыхать в непростое время они тоже советуют.

Например, в работе лучше сконцентрироваться на старых делах, которые давно не получается завершить. А когда ретроградный Меркурий закончится, вы уже без лишнего груза сможете взяться за новые проекты.

Так же астрологи рекомендуют обязательно провести уборку дома и на рабочем месте. Старый хлам лучше выкинуть: это поможет избавиться от накопившихся сложностей. Кстати, порядок лучше навести и в голове. Период ретроградности Меркурия – прекрасное время, чтобы пересмотреть свои жизненные ценности и наметить новые цели, уверены астрологи.

6
А еще периоды ретроградного Меркурия будут в 2021 году?
Будут. Тот, что начнется 30 января, – только первый из трех. Второй раз нам придется с ним столкнуться 30 мая 2021 года и закончится этот период 23 июня 2021 года. Третий раз ретроградный Меркурий будет портить все наши планы с 27 сентября по 18 октября 2021 года.
7
И как же тогда вообще жить?
Кажется, самый лучший вариант – не придавать пустякам большого значения. И не пытаться объяснить какие-то неудачи поведением далекой планеты. В конце концов, мы по три ретроградных Меркурия в год проживаем. И вроде бы ничего страшного.
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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

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