Когда ретроградный Меркурий в 2021 году и почему его так боятся?

Стоп, а что это вообще такое?

Если вы и правда не знаете, то вы наверняка счастливый человек. Или не привыкли перекладывать на кого-то (или на что-то) ответственность за неудачи. Ретроградным называют период, когда планета движется якобы в обратном направлении. На самом деле такого не может быть: все планеты в Солнечной системе всегда движутся в одном направлении. Но с Земли в некоторые моменты действительно кажется, будто планета сначала остановилась, а потом "поползла" по небосводу в другую сторону. Это и называют ретроградностью.

По факту это всего лишь оптическая иллюзия. Орбита Меркурия короче земной. И когда планета нас обгоняет, кажется, будто она движется задом наперед. Точно такой же эффект возникает, когда одна машина обгоняет другую. В какой-то момент возникает иллюзия, что один автомобиль немного откатывается назад. На деле же обе машины постоянно едут вперед.