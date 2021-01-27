Когда ретроградный Меркурий в 2021 году и почему его так боятся?

Винить во всех бедах ретроградный Меркурий уже давно стало модным. Каждый год (даже несколько раз за год) он портит все наши планы, ссорит нас и мешает построить личную жизнь. По крайней мере, так утверждают астрологи. И если вы этому верите, берегитесь: опасный период начнется совсем скоро. Рассказываем, что такое ретроградный Меркурий, когда он будет в 2021 году и что нужно делать, чтобы спастись от влияния нехорошей планеты?
Если вы и правда не знаете, то вы наверняка счастливый человек. Или не привыкли перекладывать на кого-то (или на что-то) ответственность за неудачи. Ретроградным называют период, когда планета движется якобы в обратном направлении. На самом деле такого не может быть: все планеты в Солнечной системе всегда движутся в одном направлении. Но с Земли в некоторые моменты действительно кажется, будто планета сначала остановилась, а потом "поползла" по небосводу в другую сторону. Это и называют ретроградностью.
По факту это всего лишь оптическая иллюзия. Орбита Меркурия короче земной. И когда планета нас обгоняет, кажется, будто она движется задом наперед. Точно такой же эффект возникает, когда одна машина обгоняет другую. В какой-то момент возникает иллюзия, что один автомобиль немного откатывается назад. На деле же обе машины постоянно едут вперед.
Астрономы уверяют, что ничего. Астрологи же, наоборот, убеждены, что ретроградный Меркурий грозит нам бедами и несчастьями. По их мнению, в периоды обратного движения планета сильно на нас влияет и тормозит многие жизненные процессы. А сами мы в это время якобы становимся вялыми, неактивными и раздражительными.
Поэтому вокруг сплошные ссоры, неудачи, разочарования на работе и личной жизни, объясняют астрологи. И все из-за Меркурия, который решил попятиться назад.
Эта планета, кстати, названа в честь древнеримского бога торговли. Поэтому в первую очередь она влияет на интеллектуальную сферу: мышление, общение и работу с информацией. И задевает ретроградный Меркурий, по словам астрологов, не только людей, но и выводит из строя технику.
Правда, о глобальных бедах они не говорят: ретроградный Меркурий скорее несет с собой мелкие неурядицы. Просто в это время их якобы намного больше, чем обычно.
Прежде всего астрологи не советуют браться за какие-то глобальные проекты. По их словам, ретроградный Меркурий – время, которое просто нужно пережить. Неудачи будут, но их можно уменьшить, если самому не браться за важные дела. Например, астрологи рекомендуют:
- отложить принятие важного решения;
- не начинать новые дела и проекты на работе;
- не подписывать важные бумаги, иначе потом придется поплатиться за ошибки;
- не совершать необдуманные покупки и вообще повременить с серьезными тратами, чтобы потом не пожалеть;
- не ввязываться в серьезные отношения: астрологи уверены, что в период ретроградного Меркурия вы можете произвести ложное впечатление о себе;
- не отправляться в командировки и дальние поездки.
Хотелось бы, конечно, но нет. Во-первых, вряд ли вашего начальника устроит, что работать вам мешает ретроградный Меркурий. А во-вторых, это не катастрофа: просто сложный период нужно уметь пережить, уверены астрологи. Хотя побольше отдыхать в непростое время они тоже советуют.
Например, в работе лучше сконцентрироваться на старых делах, которые давно не получается завершить. А когда ретроградный Меркурий закончится, вы уже без лишнего груза сможете взяться за новые проекты.
Так же астрологи рекомендуют обязательно провести уборку дома и на рабочем месте. Старый хлам лучше выкинуть: это поможет избавиться от накопившихся сложностей. Кстати, порядок лучше навести и в голове. Период ретроградности Меркурия – прекрасное время, чтобы пересмотреть свои жизненные ценности и наметить новые цели, уверены астрологи.
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