Нельзя, но можно. Как будет работать закон о запрете мата в соцсетях и зачем он нужен

Не понял, так мне можно ругаться матом в Сети или нет?

Кажется, этого до сих пор никто точно не понял. Из документа следует, что запрещено. Но и штрафы именно за нецензурную брань там не прописаны: ни для пользователя, ни для сайта. Так что написать что-то в Instagram, используя обсценную лексику, вы сможете. Но сервис должен будет удалить ваш пост. А если не удалит, то... Непонятно. Штрафа-то нет.

Собственно, из-за этих неясностей закон и успел стать скандальным. Но в декабре 2020 года, когда законопроект принимали окончательно, представители Госдумы пояснили: полностью мат никто не запрещает.

Об этом журналистам рассказал Сергей Боярский – первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также один из авторов инициативы. Правда, и его реплику каждый может понять по-своему.

"Не нужно читать буквально наше предложение как полный запрет на использование нецензурной брани. Мы лишь призываем это делать. Дальше это будет на совести социальной сети и тех решений, которые они будут применять. Никаких санкций мы не вводим за неисполнение этого требования", – цитирует Боярского ТАСС.

Такой вот "призыв", который четко прописан в законе, да еще и на совести соцсетей. Другой автор инициативы, Александр Хинштейн, вообще заявил, что ругаться матом не следует в принципе.

"Если кто-то посчитает, что то или иное исполнение, выступление, текст с использованием ненормативной лексики кого-то оскорбляет, безотносительно нашей сегодняшней обсуждаемой инициативы, это уже будет являться основанием для проверки", – объяснил Хинштейн.

В итоге так никто и не понял, можно ругаться матом в соцсетях или нет. И мы, кажется, тоже пока не поняли.