Нельзя, но можно. Как будет работать закон о запрете мата в соцсетях и зачем он нужен

В России 1 февраля вступит в силу закон о запрете мата в соцсетях. По крайней мере, так его уже успели прозвать в обществе. На деле же нововведение запрещает гораздо больше контента. А мат, кажется, останется разрешен. По крайней мере, власти однозначного ответа пока не дали. В том, как будет работать новый закон, кто будет контролировать соцсети и можно ли будет ругаться матом в интернете, разбирался amic.ru.
Тут (почти) все понятно. По большей части это контент, который и без того давно запрещен в интернете. Просто раньше поиском и блокировкой такой информации занимался Роскомнадзор. А теперь соцсети будут делать это сами.
Так, новый закон запрещает публиковать в соцсетях:
- материалы порнографического характера с участием несовершеннолетних;
- информацию, которая склоняет детей к совершению незаконных действий;
- данные о способах изготовления и использования наркотиков;
- призывы к самоубийству и данные о том, как его можно совершить;
- интернет-казино и онлайн-продажу алкоголя;
- информацию, которая "оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам госвласти";
- призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, терроризму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.
Перечень запретов в тексте документа заканчивается пунктом "и материалов, содержащих нецензурную брань". Именно этот пункт и вызвал бурную реакцию в обществе. Стало непонятным, можно ли теперь ругаться матом в соцсетях или такие комментарии тоже будут удалять.
Роскомнадзор. Видимо, в ведомстве устали проверять каждый пост на предмет "запрещенки", а потому этим обязали заниматься владельцев соцсетей. А уж Роскомнадзор, если что, всегда выпишет штраф. И тому, кто опубликовал информацию, и тому, кто ее не удалил.
Кстати, документ будет действовать не для всех площадок. В специальный реестр Роскомнадзора попадут только соцсети, которые посещают не меньше 500 тысяч пользователей из России в день. Те сайты, которые в течение трех месяцев покажут меньшую посещаемость, будут исключать из реестра. Очевидно, что в первую очередь будут контролировать крупнейшие соцсети: Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники" и YouTube.
Штрафы в документе тоже прописаны.
- Для граждан – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.
- Для должностных лиц – от 400 тысяч до 800 тысяч.
- Для юрлиц – от 3 млн до 8 млн рублей.
За повторное нарушение карать будут жестче.
- Для граждан – от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
- Для должностных лиц – от 800 тысяч до 1 млн рублей.
- Для юрлиц – от 1/10 до 1/5 совокупного размера годовой выручки (но не меньше 8 млн рублей).
Кажется, этого до сих пор никто точно не понял. Из документа следует, что запрещено. Но и штрафы именно за нецензурную брань там не прописаны: ни для пользователя, ни для сайта. Так что написать что-то в Instagram, используя обсценную лексику, вы сможете. Но сервис должен будет удалить ваш пост. А если не удалит, то... Непонятно. Штрафа-то нет.
Собственно, из-за этих неясностей закон и успел стать скандальным. Но в декабре 2020 года, когда законопроект принимали окончательно, представители Госдумы пояснили: полностью мат никто не запрещает.
Об этом журналистам рассказал Сергей Боярский – первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также один из авторов инициативы. Правда, и его реплику каждый может понять по-своему.
"Не нужно читать буквально наше предложение как полный запрет на использование нецензурной брани. Мы лишь призываем это делать. Дальше это будет на совести социальной сети и тех решений, которые они будут применять. Никаких санкций мы не вводим за неисполнение этого требования", – цитирует Боярского ТАСС.
Такой вот "призыв", который четко прописан в законе, да еще и на совести соцсетей. Другой автор инициативы, Александр Хинштейн, вообще заявил, что ругаться матом не следует в принципе.
"Если кто-то посчитает, что то или иное исполнение, выступление, текст с использованием ненормативной лексики кого-то оскорбляет, безотносительно нашей сегодняшней обсуждаемой инициативы, это уже будет являться основанием для проверки", – объяснил Хинштейн.
В итоге так никто и не понял, можно ругаться матом в соцсетях или нет. И мы, кажется, тоже пока не поняли.
Как в обществе отреагировали на закон о запрете мата?
Известный телеведущий Иван Ургант, рассуждая в своей вечерней передаче о поправках, оказался немногословен. Вернее, дал зрителям понять, что без мата (раз уж его запретили) прокомментировать ничего не может. Шутку в Сети оценили – видео набрало полмиллиона просмотров.
А вот музыкант (и с недавних пор журналист) Сергей Шнуров у себя в Instagram высказался резко негативно. И, как всегда, в своем фирменном стиле – в стихах. Процитировать их мы не можем: мало ли, вдруг тоже под закон попадем. Лишь скажем, что последняя строчка там рифмуется со словом "сердец".
Скорее всего, да. Но как именно – узнаем только 1 февраля. Весь контент, который перечислен в документе, и так запрещен в интернете. Вспомнить хотя бы недавнюю блокировку страниц ФБК (признан в России иностранным агентом) в соцсети "ВКонтакте" за призывы к "народным гуляньям". Только теперь всю ответственность переложили на сами соцсети: они больше не должны ждать требования Роскомнадзора. И сайты игнорировать новые правила наверняка не будут: штрафы прописаны немаленькие.
А вот с матом все так и осталось неясным. Тут все покажет время.
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