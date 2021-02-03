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Берегись и не женись. Чем опасен ретроградный Меркурий и нужно ли его бояться?

, ИА "Амител"
И как жить, чтобы не попасть под его влияние
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Заметили, что в последние дни вас преследует слишком много неудач? То на автобус опоздаете, то любимая кружка разобьется. Астрологи (и те, кто им чересчур верит) напоминают: это все ретроградный Меркурий, который начался 30 января. И жить нам с ним еще больше двух недель. А значит, все плохое можно сваливать на него. О том, как еще ретроградный Меркурий на нас влияет и нужно ли его бояться, мы поговорили с барнаульским астрологом Марианой Осокиной. А еще выяснили, как жить "на высоких вибрациях": так, чтобы никакой Меркурий был не страшен.

1
Почему считают, что ретроградный Меркурий опасен?

Он затуманивает наше сознание, ломает технику и сеет кучу мелких неурядиц, уверяют астрологи. Они убеждены, что Меркурий в периоды своей ретроградности то и дело портит нам жизнь.

Кстати, ретроградным называется попятное движение планеты по небосводу. На самом деле небесные тела всегда перемещаются в одном направлении. Но из-за оптической иллюзии с Земли кажется, что они иногда "отползают" назад: это и есть ретроградность.

Пятясь назад, Меркурий и нас тянет за собой, объясняет Мариана Осокина. По ее словам, в периоды ретроградности планеты к нам всегда возвращается что-то из прошлого, будь то бывшие возлюбленные или давно позабытые (и заброшенные) заботы.

"Ретроградный Меркурий ощутимо влияет на наше сознание, затуманивает его. Часто люди в эти периоды находятся в прострации, могут что-то забывать. Считается даже, что в это время в аварии попадают чаще. У многих возникает ощущение, что все валится из рук. Кроме того, Меркурий влияет на технику: она ломается и барахлит", – объясняет Мариана.

В общем, ретроградный Меркурий в понимании астрологов – это большой фестиваль ошибок. Люди постоянно растеряны и много ошибаются.

2
Что можно и что нельзя делать?

По словам Осокиной, главное – не начинать ничего нового. Мол, ретроградный Меркурий этого очень не любит. Например, если вы задумали новый проект (каким бы бомбическим он не казался), лучше отложите идею на время.

"Самые неблагоприятные периоды ретроградного Меркурия – несколько дней в начале и несколько дней в конце. Это так называемые пики ретроградности. Но и в остальное время лучше не начинать никаких новых дел. Считается, что задумка себя не оправдает. Как говорится, как корабль назовешь, так он и поплывет. Вот так же и с делами в ретроградный Меркурий", – объяснила Мариана.

По ее словам, лучше, наоборот, завершать старые дела. Мол, для того Меркурий нам их и подкидывает: напоминает, что все нужно доводить до конца. А уже после ретроградного периода можно рваться в бой и решать новые задачи.

3
А на личную жизнь он влияет?

Конечно, влияет. Да и жениться во время ретроградности этой планеты тоже нельзя, подчеркивает астролог. По ее словам, с браком получится так же, как и с делами: грустно и печально.

"Естественно, отношения между людьми тоже обостряются. Тут, опять же, срабатывает ретроградность: часто мы вспоминаем какие-то прошлые обиды на близких. А бывшие возлюбленные, с которыми вы давно расстались, во время ретроградного Меркурия нередко напоминают о себе", – пояснила Осокина.

По словам астролога, пытаться возобновить давно потерянные отношения – очень плохая идея. Да и начать какую-то новую любовную историю тоже вряд ли выйдет: астрологи уверены, что ничего хорошего, скорее всего, не получится. Кажется, про любовь на время придется забыть. Если вы, конечно, верите в ретроградный Меркурий.

4
Значит, правильно, что его все боятся?

Нет. Даже астрологи об этом говорят. Ретроградный Меркурий, конечно, влияет на нашу жизнь, отмечает Осокина. Но не настолько, чтобы его бояться и сваливать на него все свои неудачи. По словам астролога, чаще всего не везет тем, кто сам себе внушил: "Все будет плохо".

"Человек в первую очередь должен сам нести за себя ответственность. Конечно, что-то спихнуть на ретроградный Меркурий можно. Но куда лучше будет просто быть максимально сконцентрированным и собранным. Да, неудачи могут быть. Просто не теряйте бдительности и не торопитесь в делах. Тогда даже в период ретроградного Меркурия вы сможете жить нормально", – советует астролог.

По ее словам, у ретроградного Меркурия даже есть плюс: он просто напоминает нам, что иногда нужно сначала разобраться со старым, а потом начинать новое. Если следовать этому совету, то в делах можно добиться куда большего успеха.

Кстати, по словам астролога, в жизни вообще есть периоды пострашнее. Например, опасные соединения планет. По словам Осокиной, недавние несанкционированные митинги в России – следствие соединения Сатурна с Кету (планета в ведической астрологии). И таких соединений немало: они нам угрожают куда больше, уверена астролог. А ретроградный Меркурий – это, скорее, желтый сигнал светофора, но никак не красный.

5
А что там о "высоких вибрациях"?

Это, по словам Осокиной, наилучший способ не поддаваться влиянию ни Меркурия, ни любых других планет. Секрет астролога оказался очень простым. Только не все могут с легкостью ему последовать.

"Когда человек ищет во всем позитив и сам его создает, он живет на высоких вибрациях. Не сквернословен, всегда добр к людям и помогает близким. И главное – не причиняет никому зла. Все это приводит к тому, что никакие соединения планет уже не оказывают на нас существенного влияния. Потому что на высоких вибрациях человек живет как бы немножко в другом измерении. Так что лучше жить с чистым сердцем. Тогда ретроградного Меркурия точно можно не бояться", – поделилась секретом Мариана.

6
Когда закончится ретроградный Меркурий?
Через две с лишним недели: 21 февраля 2021 года. Так что придется подождать, если на высоких вибрациях вы жить не готовы. Впрочем, совсем расслабиться после 21 февраля не получится, ведь ретроградный Меркурий нас ожидает с 30 мая по 23 июня 2021 года. И это еще не все: третий раз ретроградный Меркурий будет мешать нам жить с 27 сентября по 18 октября 2021 года.
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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

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