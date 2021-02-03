Берегись и не женись. Чем опасен ретроградный Меркурий и нужно ли его бояться?

Почему считают, что ретроградный Меркурий опасен?

Он затуманивает наше сознание, ломает технику и сеет кучу мелких неурядиц, уверяют астрологи. Они убеждены, что Меркурий в периоды своей ретроградности то и дело портит нам жизнь.

Кстати, ретроградным называется попятное движение планеты по небосводу. На самом деле небесные тела всегда перемещаются в одном направлении. Но из-за оптической иллюзии с Земли кажется, что они иногда "отползают" назад: это и есть ретроградность.

Пятясь назад, Меркурий и нас тянет за собой, объясняет Мариана Осокина. По ее словам, в периоды ретроградности планеты к нам всегда возвращается что-то из прошлого, будь то бывшие возлюбленные или давно позабытые (и заброшенные) заботы.

"Ретроградный Меркурий ощутимо влияет на наше сознание, затуманивает его. Часто люди в эти периоды находятся в прострации, могут что-то забывать. Считается даже, что в это время в аварии попадают чаще. У многих возникает ощущение, что все валится из рук. Кроме того, Меркурий влияет на технику: она ломается и барахлит", – объясняет Мариана.

В общем, ретроградный Меркурий в понимании астрологов – это большой фестиваль ошибок. Люди постоянно растеряны и много ошибаются.