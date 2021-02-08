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ЧП в Заринском районе. Что известно о трагедии в селе, где под снегом погибли 4 человека

, ИА "Амител"
По одной из версий, мужчины задохнулись под завалами снега
ЧП в Заринском районе / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

ЧП в Заринском районе / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Восемь человек оказались под завалами снега в селе Смазнево Заринского района Алтайского края. Четверо из них погибли. Что привело к трагедии и что на данный момент известно о ЧП, рассказывает amic.ru.

1
Что произошло?
Утром 8 февраля восемь мужчин стали очищать от снега крышу зерносклада в селе Смазнево. При этом семеро работников успели забраться на здание, а еще один не успел. Покрытие кровли – металлическое и оказалось слишком скользким. Вместе с подтаявшим снегом рабочие скатились вниз и оказались погребены под завалами. Их тут же начали откапывать, но четверых мужчин спасти не удалось. Как сообщил "Толку" председатель комитета по сельскому хозяйству района Андрей Светлаков, вероятнее всего, люди задохнулись в снегу.
2
В каком состоянии люди, и что о них известно?

По сообщениям регионального СУСК, под завалами снега в селе Смазнево погибли четверо мужчин в возрасте 23-х, 50-ти, 53-х и 60-ти лет. Еще одному потребовалась госпитализация. Трое мужчин от медицинской помощи отказались.

Известно, что все они – работники СПК имени Фрунзе. Это предприятие арендовало зернохранилище.

3
Разве они чистили крышу без страховки?
По предварительным данным, страховки у работников во время чистки крыши не было. Но это не точная информация. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ ("Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Сейчас следователям предстоит выяснить причины, которые привели к трагедии.
4
Что делают власти?

На место происшествия из Барнаула направили бригады Центра медицины катастроф. Как только стало известно о ЧП, утром на станцию Смазнево выехали зампред правительства Александр Лукьянов и руководитель ГУ МЧС по Алтайскому краю Александр Макаров.

На месте ЧП работают правоохранительные органы и спасатели.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко тоже отреагировал на ЧП и потребовал принять неотложные меры по предотвращению возможных происшествий в регионе.

5
А как же теперь семьи погибших?
Семьям погибших окажут помощь. Это пообещал заместитель губернатора Алтайского края Александр Лукьянов, который сейчас работает на месте ЧП. Он пообещал, что семье погибшего, у которого остались несовершеннолетние дети, выплатят 200 тысяч рублей. Остальным семьям выплатят по 100 тысяч рублей единовременной помощи. Помощь будет оказана за счет средства предприятия. Затраты по погребению также берет на себя хозяйство. Пострадавшим тоже окажут материальную помощь.
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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

8.02.2021 16:02
- гость -

Кто хозяин предприятия.

8.02.2021 16:20
- гость -

Серьезное предприятие. Соболезнования родным и близким.

8.02.2021 17:17
- гость -

"Кто хозяин предприятия."
------
Председатель колхоза Морозов Михаил Анатольевич, заместитель председателя Собрания депутатов Сосновского сельсовета Заринского района

8.02.2021 17:28
- гость -

Спасибо.

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