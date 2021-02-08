ЧП в Заринском районе. Что известно о трагедии в селе, где под снегом погибли 4 человека

В каком состоянии люди, и что о них известно?

По сообщениям регионального СУСК, под завалами снега в селе Смазнево погибли четверо мужчин в возрасте 23-х, 50-ти, 53-х и 60-ти лет. Еще одному потребовалась госпитализация. Трое мужчин от медицинской помощи отказались.

Известно, что все они – работники СПК имени Фрунзе. Это предприятие арендовало зернохранилище.