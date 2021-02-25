Живая "запрещёнка": каких экзотических животных в России незаконно держать дома?

В России вновь стало модным заводить в качестве питомцев необычных животных и выкладывать в соцсети истории об их жизни. Пожалуй, мода на экзотов вернулась именно из-за соцсетей. Особой популярностью пользуются лисы, совы, рептилии, пауки, свиньи и сервалы (дикие коты). Между тем в России далеко не всех экзотических животных разрешено держать дома. Рассказываем, какие питомцы под запретом в России и есть ли исключения из этого правила.

1 Каких животных запретили держать дома в России и почему? Закон, который вступил в действие в России с 1 января 2020 года, запрещает держать дома опасных животных, которые могут нанести вред своему хозяину или окружающим. В первую очередь, конечно, речь идет о крупных хищниках и ядовитых животных. Ограничения касаются и тех экзотов, привычная среда обитания которых очень сильно отличается от условий, предлагаемых хозяином. И это может неблагоприятно сказаться на их здоровье. То есть закон защищает как людей, так и животных. Отметим, что список запрещенных экзотов составляли в Минприроды с учетом мнения зоозащитников.

2 Подробнее расскажите, каких именно экзотов запрещено держать дома в России? Их много. В законе запрещенные животные сгруппированы в 33 отряда (подотряда) и объединены в восемь классов (пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые рыбы, костные рыбы, коралловые полипы). Итак, запрещено заводить и держать дома: – ядовитых змей (например, королевскую кобру), ящериц (комодских варанов), крокодилов и черепах (запрещены гигантские каймановые черепахи);

– ядовитых лягушек, паукообразных, в том числе и скорпионов;

– китообразных, сирен, хищных млекопитающих;

– слонов и других хоботообразных, сумчатых, непарнокопытных (носороги, дикие лошади), парнокопытных (жирафы, бегемоты и др.),

– многие разновидности приматов;

– из грызунов запрещен американский дикообраз;

– некоторые виды птиц: киви, африканский страус, фламингообразные, пингвины, журавли, соколы, совы;

– хрящевых рыб (например, электрический скат), костных рыб, морских дракончиков, угреобразных, коралловых полипов. Хотите знать больше? Читайте полный список в постановлении правительства.

3 А может быть, есть исключения и кому-то разрешено содержать таких животных? Запрет на содержание экзотов не распространяется на зоопарки, цирки, дельфинарии, океанариумы и подобные организации. Кроме того, есть перечень "особых случаев", разрешающих содержание живой "запрещёнки".



К таким случаям относят:

– временную передержку пострадавших или травмированных зверей;

– содержание в полувольных условиях, приближенных к естественной среде обитания животного на время лечения и реабилитации, включая искусственное выкармливание особей сотрудниками зоопарков и подобных организаций;

– содержание животных в структурах, цель которых – разведение видов для сохранения их генетического фонда.



Важно: исключительные разрешения получают только те, кто уведомил о ситуации Росприроднадзор в течение трех дней с момента появления животного.

И есть еще такой важный момент: если животное попало к владельцу до 1 января 2020 года, то избавляться от него не нужно: закон о запрете на него не распространяется.

4 Каких экзотических животных все-таки можно держать дома в России? Тех, которые не опасны. Это:

– практически все черепахи, ящерицы, гекконы, хамелеоны;

– можно завести саламандру или ее личинку (аксолотля);

– некрупные обезьяны;

– грызуны (капибары, опоссумы, вомбаты, шиншиллы, белки);

– птицы – попугаи, канарейки и прочие;

– насекомые (птицееды, тараканы, богомолы и другие);

– из необычных рыб можно приобрести пираний и даже маленьких акул;

– из млекопитающих экзотов дома могут жить еноты, лемуры, ежи, лисы, ослики, бенгальский кот (каракал), ленивцы, скунсы;

– можно держать дома и не ядовитых змей.

5 А нужна какая-то лицензия, чтобы содержать экзотических зверей? Нужна только зоопаркам, зоосадам, циркам, зоотеатрам, дельфинариям, океанариумам. Ее выдает Россельхознадзор. Для получения лицензии организация должна иметь оборудованные помещения, наличие технических средств и оборудования для содержания животных, квалифицированных сотрудников.



Для частного содержания оформлять документы на экзота не требуется.

6 А можно ли провезти дикое животное в Россию из другой страны? Таможенная служба в России практически всегда запрещает ввоз и вывоз диких животных. Неофициальный ввоз считается контрабандой и преследуется Уголовным кодексом РФ.

Кроме того, любые перемещения животных строго контролируются во всем мире, требуют наличия множества документов и разрешений, ветеринарных заключений. Если человек хочет привезти то или иное животное домой, он должен делать это только законным способом, покупать его в спецпитомнике, вакцинировать, получать разрешение на транспортировку и многое другое. Это дорогой, длительный и щепетильный процесс, целесообразность которого стоит оценить задолго до покупки питомца мечты с другого континента.