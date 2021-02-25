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Живая "запрещёнка": каких экзотических животных в России незаконно держать дома?

, ИА "Амител" , Полина Жданова
А если привезти животное из другой страны?
Фото: doseng.org

Фото: doseng.org

В России вновь стало модным заводить в качестве питомцев необычных животных и выкладывать в соцсети истории об их жизни. Пожалуй, мода на экзотов вернулась именно из-за соцсетей. Особой популярностью пользуются лисы, совы, рептилии, пауки, свиньи и сервалы (дикие коты). Между тем в России далеко не всех экзотических животных разрешено держать дома. Рассказываем, какие питомцы под запретом в России и есть ли исключения из этого правила.

1
Каких животных запретили держать дома в России и почему?
Закон, который вступил в действие в России с 1 января 2020 года, запрещает держать дома опасных животных, которые могут нанести вред своему хозяину или окружающим. В первую очередь, конечно, речь идет о крупных хищниках и ядовитых животных. Ограничения касаются и тех экзотов, привычная среда обитания которых очень сильно отличается от условий, предлагаемых хозяином. И это может неблагоприятно сказаться на их здоровье. То есть закон защищает как людей, так и животных. Отметим, что список запрещенных экзотов составляли в Минприроды с учетом мнения зоозащитников.
2
Подробнее расскажите, каких именно экзотов запрещено держать дома в России?

Их много. В законе запрещенные животные сгруппированы в 33 отряда (подотряда) и объединены в восемь классов (пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые рыбы, костные рыбы, коралловые полипы). Итак, запрещено заводить и держать дома:

– ядовитых змей (например, королевскую кобру), ящериц (комодских варанов), крокодилов и черепах (запрещены гигантские каймановые черепахи);
– ядовитых лягушек, паукообразных, в том числе и скорпионов;
– китообразных, сирен, хищных млекопитающих;
– слонов и других хоботообразных, сумчатых, непарнокопытных (носороги, дикие лошади), парнокопытных (жирафы, бегемоты и др.),
– многие разновидности приматов;
– из грызунов запрещен американский дикообраз;
– некоторые виды птиц: киви, африканский страус, фламингообразные, пингвины, журавли, соколы, совы;
– хрящевых рыб (например, электрический скат), костных рыб, морских дракончиков, угреобразных, коралловых полипов.

Хотите знать больше? Читайте полный список в постановлении правительства.

3
А может быть, есть исключения и кому-то разрешено содержать таких животных?
Запрет на содержание экзотов не распространяется на зоопарки, цирки, дельфинарии, океанариумы и подобные организации. Кроме того, есть перечень "особых случаев", разрешающих содержание живой "запрещёнки".

К таким случаям относят:
– временную передержку пострадавших или травмированных зверей;
– содержание в полувольных условиях, приближенных к естественной среде обитания животного на время лечения и реабилитации, включая искусственное выкармливание особей сотрудниками зоопарков и подобных организаций;
– содержание животных в структурах, цель которых – разведение видов для сохранения их генетического фонда.

Важно: исключительные разрешения получают только те, кто уведомил о ситуации Росприроднадзор в течение трех дней с момента появления животного.
И есть еще такой важный момент: если животное попало к владельцу до 1 января 2020 года, то избавляться от него не нужно: закон о запрете на него не распространяется.
4
Каких экзотических животных все-таки можно держать дома в России?
Тех, которые не опасны. Это:
– практически все черепахи, ящерицы, гекконы, хамелеоны;
– можно завести саламандру или ее личинку (аксолотля);
– некрупные обезьяны;
– грызуны (капибары, опоссумы, вомбаты, шиншиллы, белки);
– птицы – попугаи, канарейки и прочие;
– насекомые (птицееды, тараканы, богомолы и другие);
– из необычных рыб можно приобрести пираний и даже маленьких акул;
– из млекопитающих экзотов дома могут жить еноты, лемуры, ежи, лисы, ослики, бенгальский кот (каракал), ленивцы, скунсы;
– можно держать дома и не ядовитых змей.
5
А нужна какая-то лицензия, чтобы содержать экзотических зверей?
Нужна только зоопаркам, зоосадам, циркам, зоотеатрам, дельфинариям, океанариумам. Ее выдает Россельхознадзор. Для получения лицензии организация должна иметь оборудованные помещения, наличие технических средств и оборудования для содержания животных, квалифицированных сотрудников.

Для частного содержания оформлять документы на экзота не требуется.
6
А можно ли провезти дикое животное в Россию из другой страны?
Таможенная служба в России практически всегда запрещает ввоз и вывоз диких животных. Неофициальный ввоз считается контрабандой и преследуется Уголовным кодексом РФ.
Кроме того, любые перемещения животных строго контролируются во всем мире, требуют наличия множества документов и разрешений, ветеринарных заключений. Если человек хочет привезти то или иное животное домой, он должен делать это только законным способом, покупать его в спецпитомнике, вакцинировать, получать разрешение на транспортировку и многое другое. Это дорогой, длительный и щепетильный процесс, целесообразность которого стоит оценить задолго до покупки питомца мечты с другого континента.
7
Как оценивает запрет на содержание экзотов дома владелец барнаульского зоопарка?

Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев полностью поддерживает запреты и ограничения по содержанию экзотических животных в домашних условиях. Особенно если речь идет о крупных хищниках, таких как львы и тигры, и другие опасные для человека, агрессивные или ядовитые звери. Кроме того, он считает, что не только "злые экзоты" нуждаются в контроле со стороны государства.

"Тенденция заводить необычных питомцев у нас сохраняется. Это скоротечная мода. А потом мы часто получаем звонки с просьбами забрать этих животных к нам в зоопарк. К сожалению, люди недооценивают сложность содержания нетипичных домашних питомцев и не справляются с ними. Так у нас в появились лисы и еноты отказники", – рассказал amic.ru Сергей Писарев.

В барнаульском зоопарке напоминают о повышенной ответственности, связанной с содержанием экзотических питомцев и об обязанности создавать для них особые условия содержания, кормления, ухода, лечения. Сто раз стоит подумать, говорят профессионалы, прежде чем завести необычного зверька в квартире или небольшом доме, взвесить все за и против, потому что желание иметь необычного друга при недостатке ответственности может привести даже к гибели животного.
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Автор:
Полина Жданова Редактор-журналист 89836019359

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