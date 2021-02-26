Ночью до -37. Какая погода будет на выходных в Барнауле и Алтайском крае

Последние выходные зимы в Алтайском крае будут морозными и почти безветренными. Местами столбики термометров опустятся до -37 градусов. А уже к вечеру воскресенья в регионе начнется потепление. А вместе с ним – опять снегопады. Какую погоду ожидать 27 и 28 февраля и каким будет первый день весны – читайте в материале amic.ru.
Погода в Алтайском крае 27 февраля 2021
В субботу регион продолжить находиться под влиянием антициклона, а потому осадков не ожидается. Лишь на востоке края пройдет небольшой снег, уточнили в региональном Гидрометцентре. Ночью температура опустится до -27...-32 градусов, а местами и до -37 градусов. Дневная температура будет колебаться от -18 до -23 градусов.
На дорогах синоптики прогнозируют сильную гололедицу.
Погода в Барнауле 27 февраля 2021
В Барнауле ночью ожидаются морозы до -28...-30 градусов и небольшой снег. Днем – от -19 до -21 градуса. Осадков не будет, но, как и по всему краю, на дорогах будет сильный гололед.
Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
Погода в Алтайском крае 28 февраля 2021
Ночью в воскресенье в крае сохранится морозная погода. Столбики термометров опустятся до -29...-34 градусов. На западе чуть теплее – до -23...-28 градусов. Осадков в Гидрометцентре не прогнозируют. Зато местами будут наблюдаться изморозь и туман. А на дорогах сохранится сильная гололедица.
Но уже днем ожидается потепление до -3...-8 градусов. А также усиление ветра, который будет дуть с юга: 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
Погода в Барнауле 28 февраля 2021
В краевой столице ночью термометры покажут от -29 до -31 градус мороза. Преимущественно без осадков.
Днем в воскресенье в Барнауле потеплеет. Но не так сильно, как по краю: до -10...-12 градусов. К концу дня начнется небольшой снег.
К первому дню весны потеплеет еще больше. В ночь с 28 февраля на 1 марта температура будет идти с обратным суточным ходом, пояснили в ЦГМС. Это значит, что к ночи начнет теплеть, а не холодать, как это обычно бывает зимой.
Уже днем в понедельник воздух прогреется до 0...-5 градусов. А в южных районах края температура вообще будет плюсовой – от +1 до +6 градусов.
Правда, вместе с теплом в регион 1 марта придут сильные снегопады и метели. Над краем пройдут атмосферные фронты североатлантического циклона. На дорогах синоптики прогнозируют гололедицу, налипание мокрого снега и снежные заносы.
Ветер при этом усилится до 13-18 м/с. А местами порывы будут достигать 19-24 м/с.
Комментарии