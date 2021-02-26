Ночью до -37. Какая погода будет на выходных в Барнауле и Алтайском крае

Какая погода будет в воскресенье, 28 февраля?

Погода в Алтайском крае 28 февраля 2021

Ночью в воскресенье в крае сохранится морозная погода. Столбики термометров опустятся до -29...-34 градусов. На западе чуть теплее – до -23...-28 градусов. Осадков в Гидрометцентре не прогнозируют. Зато местами будут наблюдаться изморозь и туман. А на дорогах сохранится сильная гололедица.

Но уже днем ожидается потепление до -3...-8 градусов. А также усиление ветра, который будет дуть с юга: 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Погода в Барнауле 28 февраля 2021

В краевой столице ночью термометры покажут от -29 до -31 градус мороза. Преимущественно без осадков.

Днем в воскресенье в Барнауле потеплеет. Но не так сильно, как по краю: до -10...-12 градусов. К концу дня начнется небольшой снег.