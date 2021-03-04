Заботливое чудовище. Что известно о скопинском маньяке, которого выпустили на свободу

3 марта 2021 года на свободу вышел 70-летний Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк. Он провел в тюрьме 17 лет за похищение и изнасилование двух девушек. Почти четыре года Мохов удерживал пленниц в подземном бункере, который тщательно и кропотливо несколько лет перед этим обустраивал под своим гаражом. Только чудом девушки смогли выбраться из долгого и мучительного секс-рабства. Рассказываем, почему Мохову удавалось долго оставаться безнаказанным, как на него вышла полиция и что об освобождении маньяка говорят его жертвы.
30 сентября 2000 года в небольшом городке Скопине Рязанской области пропали 14-летняя Катя Мартынова и 17-летняя Лена Самохина. Девушки отправились на день рождения, и больше их никто не видел.
Принимая заявление, в милиции родителям Кати сказали прямо: "Ждите, по весне всплывут". Оперативники отработали несколько версий, вплоть до продажи в рабство за рубеж. Было среди них и похищение с целью изнасилования. Но никакой зацепки правоохранители так и не обнаружили.
Девушек нашли лишь почти четыре года спустя. Оказалось, в тот вечер, в сентябре 2000 года, они попались 50-летнему Виктору Мохову. В десятом часу Катя и Лена возвращались с дня рождения, но до остановки так и не дошли. По дороге их встретил Мохов на своем автомобиле. Он был не один – в похищении ему помогала приятельница, ранее судимая Елена Бадукина. Женщина носила короткую стрижку, и в момент преступления притворялась парнем. Девочкам она представилась "Лешей".
Преступники предложили девушкам подвезти их до дома. После недолгих уговоров Катя и Лена согласились. По дороге Мохов и Бадукина предложили своим пассажиркам выпить. И достали из бардачка заранее подготовленную бутылку водки со снотворным. Алкоголь девочкам не понравился, тогда им дали воду. В ней тоже было снотворное. Девочки отключились и очнулись уже за городом, дома у Мохова.
Угрожая 14-летней Кате, Мохов изнасиловал ее. "Согласишься – отвезем домой, откажешься – спустим собак", – давила на девочку "Леша" Бадукина. Но домой девчонок никто не отпустил. Как и в ближайшие три года и семь месяцев.
Маньяк держал девочек в специальном бункере. К преступлению Мохов готовился заранее, подземелье копал долго: с 1995 по 1999 год. По специальности скопинский маньяк – металлообработчик. Во время учебы мужчина часто спускался в шахты, рассказывал РИА Новости Дмитрий Плоткин, в нулевые работавший следователем по особо важным делам в рязанской прокуратуре.
За свою работу Мохов даже получил звание "Ударник труда". Соседи всегда знали его как хорошего, доброго и отзывчивого человека. Даже когда в подвале у него уже сидели две невинные жертвы. А профессиональные навыки помогли маньяку соорудить подземелье.
"Эти знания, а также полученное в техникуме образование он применил при сооружении тайного подземного бункера. Строил его три года", – объяснял РИА Новости Плоткин.
В итоге из простого подвала получилась настоящая подземная крепость с несколькими уровнями. Один был предназначен для пленниц – даже самый пронзительный крик до поверхности не доносился. Еще одну комнату Мохов построил специально для изнасилований: там на полу было расстелено одеяло.
Скопинский маньяк провел в свой бункер электричество и сделал там простейшую систему вентиляции.
Чтобы построить эту тюрьму, мужчина умудрился тайком вывезти со своего участка несколько тонн земли. Соседям он говорил, что делает погреб.
Вход Мохов тщательно замаскировал. Один из железных листов гаража был на магнитах. Чтобы пробраться в подземелье, "дверь" нужно было поддеть отверткой. Бункер был настолько продуман, что сотрудники милиции не смогли его найти сразу, даже когда пришли к маньяку по прямой наводке.
– Что вообще толкнуло на такое преступление?
– Безответная любовь. Девки не любили, вот взял этих и посадил туда.
– Какой-то конкретно опыт негативный был?
– Нет, не было такого. Встречался с разными, но, знаете, ухаживаешь-ухаживаешь, а отдачи нет – односторонняя любовь.
И журналистам, и полицейским о своих деяниях Мохов рассказывал с удивительной и пугающей простотой. Например, так он объяснил, почему не стал убивать девочек:
"Чисто случайно получилось, другие убивают своих жертв, а я вот их оставил себе".
В бункере Катя Мартынова и Лена Самохина провели долгих три года и семь месяцев. Мохов требовал от них непререкаемого подчинения. За любое неповиновение выключал свет и обещал перекрыть вентиляцию. Однажды он вернулся в подземелье с ножом, вспоминает Катя в своей книге "Исповедь узницы подземелья".
"Лена загородила меня собой. Он ударил ее шлангом в область плеча и груди. Она попыталась вырвать его из рук, но наткнулась на нож, из указательного пальца левой руки хлынула кровь. Увидев замешательство Лены, наш мучитель схватил меня за шиворот, быстро влез назад в предбанник, втащив меня за собой", – цитирует отрывок из книги "Лента.ру".
Лена Самохина трижды была беременна за все время рабства. И ни разу не получила помощи врача. Он бросил младшей Кате старый учебник по акушерству и приказал принимать роды. Выжили только двое младенцев – мальчики. Девочка, которой пленница была беременна в третий раз, умерла. Новорожденных Мохов подкидывал в подъезды жилых домов.
При этом сам маньяк искренне уверен, что очень хорошо относился к пленницам. Он принес им телевизор и другие бытовые приборы, иногда угощал сладостями. Как будто бы не обращая внимания, какие ужасы творит почти каждый день. "Чудовище, считавшее, что заботится о нас", – охарактеризовала его одна из жертв.
И при этом жертвы постоянно молились за жизнь своего мучителя, вспоминает Катя в беседе с РИА Новости. Девушки понимали: если с Моховым что-то случится, в наглухо запечатанном бункере их никто не найдет.
Девушки даже всерьез планировали убить Мохова, когда он спустится в подземелье. Бытовых приборов внизу хватало, чтобы вскипятить масло, облить им маньяка и добить чем-нибудь тяжелым. Но на этот шаг они так и не решились.
Сам маньяк со временем стал больше доверять своим пленницам. По ночам он иногда выводил девушек на прогулку в огород. А чтобы они не убежали, привязывал к ним веревку. Позже стал иногда пускать младшую Катю к себе в дом. Однажды он попросил свою пленницу помочь похитить новую жертву – студентку.
"Скажу, что ты моя племянница, приехала на выходные. Посидим, винца красненького попьем, а потом я ей незаметно снотворное подмешаю, – он противно оскалился. – Хочу ее попробовать..." – вспоминает его идею в своей книге Катя.
Пленницы решили воспользоваться этим шансом и написали записку, где указали, что похищены в сентябре 2020 года, указали имя маньяка и место, где он их прячет. Катя смогла передать эту записку студентке, спрятав ее в подкассетник. Через две с половиной недели девушек спасли.
За страшное преступление уже тогда немолодой Мохов получил 17 лет. Первые два года он провел в СИЗО, а затем отправился по колониям. За статью на зоне его сразу причислили к "обиженным" – самой низшей касте. Но правоохранители отмечали, что Мохов умел изворачиваться и активно сотрудничал с администрацией.
А при пересылке в очередную колонию маньяк вообще смог скрыть свою статью, чтобы выбраться из низшей касты. Позднее обман вскрылся, и от разгневанных заключенных Мохова прятали в одиночной камере.
Девушки смогли оправиться от страшных издевательств. Как рассказывает Катя, ей помогло то, что она была совсем ребенком и гибко подстраивалась под ситуацию. Она написала книгу об ужасе, который пережила. А в конце месяца Мартынова собирается выпустить еще одну. Сейчас она любящая жена и мать двоих детей. О маньяке говорит много и открыто: "Виноват не тот, кого изнасиловали. Виноват тот, кто это сделал", – подчеркивает она.
А вот Елена Самохина со СМИ не общается. Ей пришлось куда тяжелее, объяснила Мартынова: в адских условиях девушка пережила три беременности. По словам Екатерины, сейчас Самохина живет хорошо, преподает английский и готовится выйти замуж. Но с участниками той истории старается не общаться.
Мохов же из заключения написал письмо Мартыновой. В нем он выразил недовольство: по мнению Виктора, девушка все наврала в своей книге и "очернила" его. Он пообещал открыть всю правду, выйдя на свободу, рассказала Екатерина в интервью РЕН ТВ. Девушка отметила, что маньяк в письме ни капельки не раскаивался в содеянном.
Следующие шесть лет ему запрещено посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района. Дважды в месяц Мохов должен отмечаться в полиции.
Журналисты Life побывали в Скопине накануне возвращения Мохова и пообщались с местными жителями. Бывшие соседи маньяка откровенно говорят, что не хотели бы видеть его рядом с собой.
"Ему здесь ноги выдернут и в том же подвале его замуруют. И будет это его последнее пристанище", – рассказал журналистам местный житель Михаил.
Екатерина Мартынова уверяет, что для нее этого человека просто не существует. Девушка рассказала "КП", что телеканалы уже предлагают ей очную ставку с маньяком.
"Нет! Не хочу ни видеться с ним, ни говорить. Не хочу смотреть в его глаза, видеть его лицо. Зачем мне эти воспоминания? Уверена, что он совершит еще одно преступление. Такие люди не меняются. Думаю, он обязательно на кого-то еще нападет, изнасилует, а, может, и убьет. Таких людей нужно изолировать от общества навсегда", – цитирует девушку издание.
Комментарии
Главное подростков побольше на митингах задерживайте - они куда опаснее, чем какой-то маньяк.
Ждём новостей о перевоспитанном.
В нашей система фсин людей не перевоспитывают, а наоборот делают их злее.
Девушки даже всерьез планировали убить Мохова, когда он спустится в подземелье. Бытовых приборов внизу хватало, чтобы вскипятить масло, облить им маньяка и добить чем-нибудь тяжелым. Но на этот шаг они так и не решились.
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Меня удивляет менталитет русского народа. Ну как же можно не попытаться замочить своего мучителя и получить свободу? Вот поэтому страну и захватили бандиты, воры и убийцы.
Меня удивляет менталитет русского народа. Ну как же можно не попытаться замочить своего мучителя и получить свободу? Вот поэтому страну и захватили бандиты, воры и убийцы.
иди опохмелись навальненок!
07:44- гость - "Меня удивляет менталитет русского народа. Ну как же можно не попытаться замочить своего мучителя и получить свободу?"
Откуда сам то будешь? Что тут делаешь на русском сайте, антирусской пропагандой промышляешь?
Им была продумана система запоров, которые нельзя было открыть без него. Убив его, навсегда остались бы в этом погребе.