Заботливое чудовище. Что известно о скопинском маньяке, которого выпустили на свободу

Пропали без единого следа

30 сентября 2000 года в небольшом городке Скопине Рязанской области пропали 14-летняя Катя Мартынова и 17-летняя Лена Самохина. Девушки отправились на день рождения, и больше их никто не видел.

Принимая заявление, в милиции родителям Кати сказали прямо: "Ждите, по весне всплывут". Оперативники отработали несколько версий, вплоть до продажи в рабство за рубеж. Было среди них и похищение с целью изнасилования. Но никакой зацепки правоохранители так и не обнаружили.

Девушек нашли лишь почти четыре года спустя. Оказалось, в тот вечер, в сентябре 2000 года, они попались 50-летнему Виктору Мохову. В десятом часу Катя и Лена возвращались с дня рождения, но до остановки так и не дошли. По дороге их встретил Мохов на своем автомобиле. Он был не один – в похищении ему помогала приятельница, ранее судимая Елена Бадукина. Женщина носила короткую стрижку, и в момент преступления притворялась парнем. Девочкам она представилась "Лешей".

Преступники предложили девушкам подвезти их до дома. После недолгих уговоров Катя и Лена согласились. По дороге Мохов и Бадукина предложили своим пассажиркам выпить. И достали из бардачка заранее подготовленную бутылку водки со снотворным. Алкоголь девочкам не понравился, тогда им дали воду. В ней тоже было снотворное. Девочки отключились и очнулись уже за городом, дома у Мохова.

Угрожая 14-летней Кате, Мохов изнасиловал ее. "Согласишься – отвезем домой, откажешься – спустим собак", – давила на девочку "Леша" Бадукина. Но домой девчонок никто не отпустил. Как и в ближайшие три года и семь месяцев.