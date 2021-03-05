Пятница, 5 Март, 10:39

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,79
€ 88,94
-2°


4290135 +0
Обь
-12см +4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Визит Мишустина на АлтайНовый корпус АлтГУКоронавирус на Алтае
Вопрос дня



Как будут работать детские лагеря в Алтайском крае и почему путевки подорожали?

, ИА "Амител"
Сколько продлятся смены и кто кому компенсирует деньги за путевку?
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

1 марта в Алтайском крае стартовала заявочная кампания в детские лагеря. Правда, нет никаких гарантий, что дети в регионе смогут отдохнуть этим летом. Например, в 2020 году из-за пандемии летний оздоровительный сезон так и не открылся. Вот и в этом году власти будут смотреть на эпидобстановку. Однако и руководители лагерей, и профильные ведомства настроены все же открыть сезон в июне, но с рядом нововведений. Рассказываем, когда планируют открыть детские лагеря, какими будут смены и почему путевки ощутимо выросли в цене.

1
Когда начнут работать детские лагеря на Алтае?

Предполагается, что с 3 июня 2021 года. Об этом рассказал министр образования Алтайского края Максим Костенко во время прямого эфира "Разговор с министром". По его словам, в министерстве готовы реализовать летнюю оздоровительную кампанию в полном объеме.

Будущим летом для алтайских детей откроется около 60 загородных лагерей, отметил министр. Конечно, при условии, что эпидобстановка в регионе не ухудшится к началу сезона.

2
Сколько будут длиться смены?
По 14 дней. Хотя обычно смена в детском лагере длится 21 день. Сократить их решили на заседании краевой межведомственной комиссии по организации детского отдыха. Специалисты профильных ведомств считают, что две недели – оптимальный срок при учете тех правил, по которым лагерям придется работать в пандемию.

Таким образом, в загородных лагерях летом 2021 года пройдет не менее четырех смен, рассказал Костенко. А там, где будут позволять условия, проведут еще и пятую смену.

Глава Минобра также добавил, что кое-где смены могут длиться как обычно – 21 день.

"Ограничений (в 14 дней) у нас нет. Поэтому там, где есть возможность организовать полноценные смены, они продлятся 21 день. К сожалению, не все лагеря у нас могут это позволить. Плюс не все родители могут это себе позволить с точки зрения выкупа путевки", – рассказал министр в прямом эфире.

3
Как в лагере моего ребенка защитят от коронавируса?

Костенко подчеркнул, что требования Роспотребнадзора действуют до конца 2021 года: по ним и будут работать летние лагеря в Алтайском крае. Главное условие – места отдыха будут заполнять не больше, чем на 50%. Кроме того:

  • Обслуживающий состав и педагогический персонал должен заехать в лагерь и выехать из него в один день с детьми.
  • При размещении детей лагерь должен обеспечить социальную дистанцию в 1,5 метра.
  • Массовые мероприятия сведут к минимуму. Их будут проводить только внутри отрядов. Большинство – на открытом воздухе.
  • На входах в столовую и в туалетах установят дозаторы с антисептиками.
  • При заезде, а также каждое утро и вечер детям и сотрудникам будут измерять температуру.
  • Помещения будут ежедневно дезинфицировать специальными средствами.
4
Можно ли будет навестить ребенка в лагере?
Нет. Это еще одно из санитарных правил. Чтобы не подвергать детей риску заражения, родительские дни в лагерях решили отменить совсем. Это, кстати, одна из причин, почему смены предложили сократить на неделю.
5
А пришкольные лагеря работать будут?

Да. Работу сети пришкольных лагерей в 2021 году планируют восстановить, подчеркнул глава алтайского Минобра. Опять же, наполняемость в таких учреждениях не должна превышать 50%.

Вместе с пришкольными лагерями в крае в общей сложности будет работать около 850 организаций отдыха, рассказал Костенко. По подсчетам ведомства, в 2021 году в летних лагерях края отдохнет около 75 тысяч детей.

6
Сколько будут стоить путевки?

Путевка в лагерь на 14 дней будет стоить 18 500 рублей. В те места отдыха, где смена будет длиться 21 день, – 27 500 рублей. Такие цены определили во время заседания межведомственной комиссии.

Напомним, в 2020 году смены вообще не проводились. А в 2019 году одна путевка обходилась в среднем в 14,4 тысячи рублей. И это за полноценную 21-дневную смену.

7
Ой, а почему так дорого?

Все из-за ковидных ограничений, объяснил Максим Костенко. Лагерям трудно работать в условиях, когда они могут принять только половину детей от максимального количества.

"Загруженность в 50%, к сожалению, никак не уменьшает стоимость мероприятий по безопасности и организации питания. Для лагеря эти затраты никак не зависят от наполняемости. И это при том, что средств в каждый лагерь поступит меньше", – объяснил министр.

По его словам, даже при таких расценках руководство некоторых детских лагерей края решило, что "не потянут" организацию оздоровительного сезона. Они самостоятельно отказались от проведения летнего отдыха.

8
Как вернуть часть стоимости за путевку в лагерь?

Нужно заполнить электронное заявление. 

Получить компенсацию, могут, кстати, все родители, которые живут в Алтайском крае и воспитывают детей от 6,5 до 15 лет. Им положено по 6300 рублей за каждого ребенка, который отправляется в летний лагерь. Таким образом, 14-дневная смена для ребенка обойдется в 12 тысяч рублей, посчитал Костенко.

А бюджетникам выгоды еще больше: краевые власти дополнительно компенсируют им 4350 рублей. 

Для многодетных семей, которые отправляют на отдых троих и более детей, предусмотрены дополнительные льготы. Стоимость путевки для третьего и каждого последующего детей полностью компенсируется государством.

В краевом бюджете на эти льготы предусмотрено 164 млн рублей в 2021 году, рассказал министр образования.

Электронное заявление на субсидию нужно заполнять на сайте заявка22.ру. На оформление заявки дается всего 40 дней. Причем заявочная кампания стартовала уже 1 марта. Так что у тех, кто еще не оформил льготу, остался месяц.

По словам Костенко, на данный момент поступило полторы тысячи заявок. Из них 500 уже обработали, а 20 путевок даже успели выкупить.

9
Куда обратиться, если остались вопросы?

Если вам нужно уточнить какую-то информацию, вы можете позвонить на горячую линию по проведению летней оздоровительной кампании по номеру 8 (3852) 206-133. Звонки там принимают по будням с 9 до 17 часов.

Информацию о путевках в детских лагерь также можно найти на сайте краевого Центра отдыха и восстановления "Каникулы". Специалисты центра консультируют родителей по всем вопросам по телефону 8 (3852) 50-05-97.

Также интересующие вас вопросы можно задать по электронной почте zayavka22@22edu.ru.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

5.03.2021 08:38
- гость -

Вы вводите в заблуждение, компенсация положена всем родителям в размере 6.3 т.р., а бюджетникам дополнительно 4.3, пункт 8 перепроверьте

5.03.2021 08:49
пока здоровая

интересно стоимость путевки увеличили а стоимость компенсацию не увеличили??
голос ослаб,,,, .. рука дрогнула...не получилось.,,,, старались как могли для вас жителей нищебродов(

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
Loading...
10:30
"Квартал замкнется". Девелоперы Барнаула рванули застраивать микрорайон рядом с элеватором 0
10:17
Стас Барецкий заявил о хищении останков Жанны Фриске 3
10:05
Семь миллионов новых слушателей: "Русская Медиагруппа" увеличит охват аудитории 0
09:57
Житель Алтайского края проделал дыру в стене магазина ради восьми бутылок вина 0
09:45
Водители сообщают о мощной метели на дороге Барнаул – Рубцовск. Видео 3
09:33
Геннадий Онищенко развеял главное заблуждение о штаммах COVID-19 0
09:19
Около 80 единиц снегоуборочной техники выведут на улицы Барнаула 5 марта 0
09:07
Упругое тело за 25 минут. Что такое ЭМС-тренировки и насколько они эффективны 0
08:58
В Бердске мужчина напал на пенсионерку из-за того, что она помешала ему пройти 9
08:45
Мэрия планирует сменить застройщика ЖК "Парковый" 11
08:30
Полеты из Барнаула в Сургут возобновят с 30 марта 1
08:18
Умные, красивые, с характером. Как живут в Барнауле спасенные от браконьеров нерпы 3
08:00
Обнаженная рефери из Сибири показала, чем красив российский футбол 5
07:43
Военные вновь перекрыли Чуйский тракт в Алтайском крае 9
07:32
Как будут работать детские лагеря в Алтайском крае и почему путевки подорожали? 2
07:19
То ли плакать, то ли смеяться: подборка знаменитых шуток товарища Сталина 175
07:05
Магнитную бурю ожидают в Алтайском крае 6 марта 0
06:47
"Классная, но маленькая". Томенко рассказал, почему просил Мишустина больше помогать краю 18
06:33
Как женщины наводили красоту в начале ХХ века 5
06:19
Как мы будем отдыхать на 8 Марта 2021 года и когда выходить на работу? 0
06:03
Алтайский край 5 марта ожидает весенняя погода 1
23:46
Такой день. Пожар в школьном автобусе и "алтайские" медали чемпионата мира 1
23:17
Торговлю на перевалах требуют запретить в Горном Алтае 3
22:45
Глава Минобрнауки предупредил родителей школьников о риске ОРВИ 0
22:11
Более 100 единиц техники будут убирать снег с дорог Барнаула в ночь на 5 марта 0
21:45
Появилось видео пожара в алтайском школьном автобусе 1
21:11
Алтайская лыжница завоевала серебро на ЧМ в составе сборной России 4
20:32
Спикер АКЗС поддержал идею увековечить память погибших медработников 1
20:03
Автобус со школьниками загорелся в Алтайском крае 0
19:48
На месте заброшенного магазина в Барнауле могут построить необычный дом 3
19:15
Мэра Кемерова госпитализировали с переломами ребер 1
18:46
Директора алтайского НИИ осудили за особо крупное мошенничество 8
18:10
Штормовой ветер и метели возвращаются в Алтайский край 0
17:54
Туристка показала алтайский элитный отель, где останавливался Михаил Мишустин 1
17:44
Психически больного жителя Алтайского края осудят за убийство престарелой матери гирей 1
17:32
ФСБ задержала террориста-смертника в Калининградской области 5
17:20
В Барнауле разогнали нелегальных торговцев омывайкой, мясом и одеждой 11
17:07
38-летний единоросс возглавил Госсобрание Республики Алтай 0
16:54
Врачи рассказали, можно ли заразиться ковидом от букета цветов 0
16:39
"Ногами не били". Директор рассказала о массовом избиении алтайского школьника 4
16:28
Моргенштерн и Егор Крид попали в шорт-лист кандидатов на Евровидение от России 5
16:15
Мэрия Барнаула заключит брутто-контракты с пассажироперевозчиками 6
16:04
"Потихоньку можно было бы втянуться". Хабиб Нурмагомедов хочет сыграть за "Спартак" 2
15:52
Выживший. Житель Алтая со сломанной ногой двое суток полз домой по снегу 11
15:40
Более 11,3 тыс. случаев коронавируса выявили в России за сутки 0
15:29
Жительница Новоалтайска утверждает, что за ее матерью никто не ухаживал в больнице 7
15:17
В Бийске на месте разваливающейся школы появится новая за 500 млн рублей 0
15:05
Четыре главных желания. Стало известно, о чем губернатор Томенко попросил премьера 7
14:54
Алекcандра Маршала госпитализировали 7
14:45
Алтайский биатлонист стал трехкратным чемпионом мира 3

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.