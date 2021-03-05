Как будут работать детские лагеря в Алтайском крае и почему путевки подорожали?

1 марта в Алтайском крае стартовала заявочная кампания в детские лагеря. Правда, нет никаких гарантий, что дети в регионе смогут отдохнуть этим летом. Например, в 2020 году из-за пандемии летний оздоровительный сезон так и не открылся. Вот и в этом году власти будут смотреть на эпидобстановку. Однако и руководители лагерей, и профильные ведомства настроены все же открыть сезон в июне, но с рядом нововведений. Рассказываем, когда планируют открыть детские лагеря, какими будут смены и почему путевки ощутимо выросли в цене.
Предполагается, что с 3 июня 2021 года. Об этом рассказал министр образования Алтайского края Максим Костенко во время прямого эфира "Разговор с министром". По его словам, в министерстве готовы реализовать летнюю оздоровительную кампанию в полном объеме.
Будущим летом для алтайских детей откроется около 60 загородных лагерей, отметил министр. Конечно, при условии, что эпидобстановка в регионе не ухудшится к началу сезона.
Таким образом, в загородных лагерях летом 2021 года пройдет не менее четырех смен, рассказал Костенко. А там, где будут позволять условия, проведут еще и пятую смену.
Глава Минобра также добавил, что кое-где смены могут длиться как обычно – 21 день.
"Ограничений (в 14 дней) у нас нет. Поэтому там, где есть возможность организовать полноценные смены, они продлятся 21 день. К сожалению, не все лагеря у нас могут это позволить. Плюс не все родители могут это себе позволить с точки зрения выкупа путевки", – рассказал министр в прямом эфире.
Костенко подчеркнул, что требования Роспотребнадзора действуют до конца 2021 года: по ним и будут работать летние лагеря в Алтайском крае. Главное условие – места отдыха будут заполнять не больше, чем на 50%. Кроме того:
- Обслуживающий состав и педагогический персонал должен заехать в лагерь и выехать из него в один день с детьми.
- При размещении детей лагерь должен обеспечить социальную дистанцию в 1,5 метра.
- Массовые мероприятия сведут к минимуму. Их будут проводить только внутри отрядов. Большинство – на открытом воздухе.
- На входах в столовую и в туалетах установят дозаторы с антисептиками.
- При заезде, а также каждое утро и вечер детям и сотрудникам будут измерять температуру.
- Помещения будут ежедневно дезинфицировать специальными средствами.
Да. Работу сети пришкольных лагерей в 2021 году планируют восстановить, подчеркнул глава алтайского Минобра. Опять же, наполняемость в таких учреждениях не должна превышать 50%.
Вместе с пришкольными лагерями в крае в общей сложности будет работать около 850 организаций отдыха, рассказал Костенко. По подсчетам ведомства, в 2021 году в летних лагерях края отдохнет около 75 тысяч детей.
Путевка в лагерь на 14 дней будет стоить 18 500 рублей. В те места отдыха, где смена будет длиться 21 день, – 27 500 рублей. Такие цены определили во время заседания межведомственной комиссии.
Напомним, в 2020 году смены вообще не проводились. А в 2019 году одна путевка обходилась в среднем в 14,4 тысячи рублей. И это за полноценную 21-дневную смену.
Все из-за ковидных ограничений, объяснил Максим Костенко. Лагерям трудно работать в условиях, когда они могут принять только половину детей от максимального количества.
"Загруженность в 50%, к сожалению, никак не уменьшает стоимость мероприятий по безопасности и организации питания. Для лагеря эти затраты никак не зависят от наполняемости. И это при том, что средств в каждый лагерь поступит меньше", – объяснил министр.
По его словам, даже при таких расценках руководство некоторых детских лагерей края решило, что "не потянут" организацию оздоровительного сезона. Они самостоятельно отказались от проведения летнего отдыха.
Нужно заполнить электронное заявление.
Получить компенсацию, могут, кстати, все родители, которые живут в Алтайском крае и воспитывают детей от 6,5 до 15 лет. Им положено по 6300 рублей за каждого ребенка, который отправляется в летний лагерь. Таким образом, 14-дневная смена для ребенка обойдется в 12 тысяч рублей, посчитал Костенко.
А бюджетникам выгоды еще больше: краевые власти дополнительно компенсируют им 4350 рублей.
Для многодетных семей, которые отправляют на отдых троих и более детей, предусмотрены дополнительные льготы. Стоимость путевки для третьего и каждого последующего детей полностью компенсируется государством.
В краевом бюджете на эти льготы предусмотрено 164 млн рублей в 2021 году, рассказал министр образования.
Электронное заявление на субсидию нужно заполнять на сайте заявка22.ру. На оформление заявки дается всего 40 дней. Причем заявочная кампания стартовала уже 1 марта. Так что у тех, кто еще не оформил льготу, остался месяц.
По словам Костенко, на данный момент поступило полторы тысячи заявок. Из них 500 уже обработали, а 20 путевок даже успели выкупить.
Если вам нужно уточнить какую-то информацию, вы можете позвонить на горячую линию по проведению летней оздоровительной кампании по номеру 8 (3852) 206-133. Звонки там принимают по будням с 9 до 17 часов.
Информацию о путевках в детских лагерь также можно найти на сайте краевого Центра отдыха и восстановления "Каникулы". Специалисты центра консультируют родителей по всем вопросам по телефону 8 (3852) 50-05-97.
Также интересующие вас вопросы можно задать по электронной почте zayavka22@22edu.ru.
Комментарии
Вы вводите в заблуждение, компенсация положена всем родителям в размере 6.3 т.р., а бюджетникам дополнительно 4.3, пункт 8 перепроверьте
интересно стоимость путевки увеличили а стоимость компенсацию не увеличили??
голос ослаб,,,, .. рука дрогнула...не получилось.,,,, старались как могли для вас жителей нищебродов(