Как будут работать детские лагеря в Алтайском крае и почему путевки подорожали?

Сколько будут длиться смены?

По. Хотя обычно смена в детском лагере длится 21 день. Сократить их решили на заседании краевой межведомственной комиссии по организации детского отдыха. Специалисты профильных ведомств считают, что две недели – оптимальный срок при учете тех правил, по которым лагерям придется работать в пандемию.

Таким образом, в загородных лагерях летом 2021 года пройдет не менее четырех смен, рассказал Костенко. А там, где будут позволять условия, проведут еще и пятую смену.

Глава Минобра также добавил, что кое-где смены могут длиться как обычно – 21 день.

"Ограничений (в 14 дней) у нас нет. Поэтому там, где есть возможность организовать полноценные смены, они продлятся 21 день. К сожалению, не все лагеря у нас могут это позволить. Плюс не все родители могут это себе позволить с точки зрения выкупа путевки", – рассказал министр в прямом эфире.