Когда у школьников Алтайского края начнутся весенние каникулы и сколько они продлятся?

А может ли школа отменить или сократить каникулы?

Полностью отменить каникулы школа не имеет права: по нормам СанПиН, нельзя оставлять школьников без отдыха после окончания четверти. Сократить их длительность – может, но они должны быть не менее семи дней (счет ведется вместе с выходными).

Если вдруг вам сказали, что дети слишком много отдыхали осенью (а мы помним, что из-за пандемии каникулы в начале учебного года были продлены), поэтому весной будут отдыхать меньше недели – смело звоните в комитет по образованию и жалуйтесь на нарушение закона. Чиновники должны разобраться с этим вопросом.

Удаленная учеба также не является причиной отмены или сокращения каникулярного времени.