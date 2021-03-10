Когда у школьников Алтайского края начнутся весенние каникулы и сколько они продлятся?

Весенние каникулы могут сократить, паникуют родители школьников Алтайского края. Якобы в некоторых школах региона решились на этот шаг из-за продленных осенних каникул. И так как учителя не успевают выдать положенную учебную программу, весной вместо десяти дней дети будут отдыхать только четыре. Правда ли это и насколько это законно, разбирался amic.ru.
Но, как подчеркнули в ведомстве, каждая сама определяет точные даты начала и окончания каникул. Однако переносить их можно не дольше, чем на две недели.
В образовательных учреждениях, где обучение идет триместрами, расписание каникул могут сместить на период с 5 по 11 апреля. То есть дети выйдут на учебу 12 числа. Школы могут менять даты каникул на свое усмотрение, но в идеале они должны вписаться в рамки рекомендованного промежутка времени. Если у родителей есть свои соображения по поводу каникул, представители родительских комитетов могут обсудить это с руководством образовательного учреждения.
Полностью отменить каникулы школа не имеет права: по нормам СанПиН, нельзя оставлять школьников без отдыха после окончания четверти. Сократить их длительность – может, но они должны быть не менее семи дней (счет ведется вместе с выходными).
Если вдруг вам сказали, что дети слишком много отдыхали осенью (а мы помним, что из-за пандемии каникулы в начале учебного года были продлены), поэтому весной будут отдыхать меньше недели – смело звоните в комитет по образованию и жалуйтесь на нарушение закона. Чиновники должны разобраться с этим вопросом.
Удаленная учеба также не является причиной отмены или сокращения каникулярного времени.
В целом в течение всего учебного года школьники отдыхают на каникулах около 30 календарных дней. Летом длительность должна составлять не меньше восьми недель. Промежуток дат устанавливается Минобром ежегодно, но обычно это примерно одинаковые числа год от года. Это удобно и школам – чрезмерная гибкость каникул могла бы нарушить план обучения.
Комментарии
Имхо они вообще не нужны кроме летних.
Только ребенок сам начинает все делать за 2 часа без вопросов ... Ура каникулы (
Не нужны? Да вы вообще соображаете, какая нагрузка на детей? Очень устают от уроков, а потом ещё и дома учиться, из за этого начинают неприязнь испытывать к школе. У нас не тот менталитет. Нашим школьникам нужны каникулы. В Японии например каникул мало, да, и те короткие, но у них совершенно все по другому организованно. В России так нельзя и не получится, потому что изначально по другому устроено было.