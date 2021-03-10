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Когда у школьников Алтайского края начнутся весенние каникулы и сколько они продлятся?

, ИА "Амител"
Родители интересуются, когда смогут отдохнуть от уроков
Каникулы / Фото: pixabay.com

Каникулы / Фото: pixabay.com

Весенние каникулы могут сократить, паникуют родители школьников Алтайского края. Якобы в некоторых школах региона решились на этот шаг из-за продленных осенних каникул. И так как учителя не успевают выдать положенную учебную программу, весной вместо десяти дней дети будут отдыхать только четыре. Правда ли это и насколько это законно, разбирался amic.ru.

1
Когда школьники пойдут на каникулы весной 2021?
В общем-то, как и всегда: в конце марта. Министерство образования Алтайского края рекомендовало школам региона выходить на каникулы с 22 по 28 марта. (Речь идет о тех школах, где учебный процесс построен по четвертям, – прим. редакции.)

Но, как подчеркнули в ведомстве, каждая сама определяет точные даты начала и окончания каникул. Однако переносить их можно не дольше, чем на две недели.

В образовательных учреждениях, где обучение идет триместрами, расписание каникул могут сместить на период с 5 по 11 апреля. То есть дети выйдут на учебу 12 числа. Школы могут менять даты каникул на свое усмотрение, но в идеале они должны вписаться в рамки рекомендованного промежутка времени. Если у родителей есть свои соображения по поводу каникул, представители родительских комитетов могут обсудить это с руководством образовательного учреждения.
2
А может ли школа отменить или сократить каникулы?

Полностью отменить каникулы школа не имеет права: по нормам СанПиН, нельзя оставлять школьников без отдыха после окончания четверти. Сократить их длительность – может, но они должны быть не менее семи дней (счет ведется вместе с выходными).

Если вдруг вам сказали, что дети слишком много отдыхали осенью (а мы помним, что из-за пандемии каникулы в начале учебного года были продлены), поэтому весной будут отдыхать меньше недели – смело звоните в комитет по образованию и жалуйтесь на нарушение закона. Чиновники должны разобраться с этим вопросом.

Удаленная учеба также не является причиной отмены или сокращения каникулярного времени.

3
А кто вообще устанавливает правила отдыха?
Общие рекомендации по каникулам содержатся в нескольких законодательных актах: в нормах СанПиН, законе "Об образовании в Российской Федерации", а также отдельные рекомендации могут быть от местного комитета по образованию. Сроки каникул должны устраивать всех членов родительского комитета.
4
И сколько по закону должны длиться каникулы?
Каникулы должны распределяться равномерно по всему учебному году – то есть после каждой четверти дети должны отдыхать.

В целом в течение всего учебного года школьники отдыхают на каникулах около 30 календарных дней. Летом длительность должна составлять не меньше восьми недель. Промежуток дат устанавливается Минобром ежегодно, но обычно это примерно одинаковые числа год от года. Это удобно и школам – чрезмерная гибкость каникул могла бы нарушить план обучения.
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Автор:
Полина Жданова Редактор-журналист 89836019359

Комментарии

10.03.2021 07:49
- гость -

Имхо они вообще не нужны кроме летних.
Только ребенок сам начинает все делать за 2 часа без вопросов ... Ура каникулы (

10.03.2021 08:54
Гость

Не нужны? Да вы вообще соображаете, какая нагрузка на детей? Очень устают от уроков, а потом ещё и дома учиться, из за этого начинают неприязнь испытывать к школе. У нас не тот менталитет. Нашим школьникам нужны каникулы. В Японии например каникул мало, да, и те короткие, но у них совершенно все по другому организованно. В России так нельзя и не получится, потому что изначально по другому устроено было.

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