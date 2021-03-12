Что за ранжирование выплат на детей от трех до семи лет и кому от этого хорошо?

Пособия для детей от 3 до 7 лет в России теперь будут выплачивать по-новому. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о ранжировании выплат. Что это такое и будет ли от этого хорошо семьям с детьми, рассказывает amic.ru.
Согласно документу, выплаты могут быть назначены в размере 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума ребенка по региону. В Алтайском крае величина прожиточного минимума на ребенка с 1 января 2021 года составляет 10 611 рублей.
Пособие в размере 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка является базовым, то есть на него может рассчитывать любая семья, в которой есть дети в возрасте от трех до семи лет. В Алтайском крае в этом случае родители будут получать по 5 305 рублей на ребенка.
Но если при получении этого пособия среднедушевой доход семьи окажется меньше величины регионального прожиточного минимума, то выплату повысят до 75%. То есть таким семьям в нашем регионе будут выплачивать по 7 958 рублей на ребенка.
Если и после этого среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума, выплату повысят до 100%. То есть в этом случае семья в Алтайском крае будет получать по 10 611 рублей на каждого ребенка.
Сейчас размер выплаты для всех семей составляет половину регионального прожиточного минимума на ребенка. Так как величина прожиточного минимума для детей с 1 января 2021 года в Алтайском крае составляет 10 611 рублей, то семьи с детьми от трех до семи лет получают в среднем 5 305 рублей на ребенка.
Родители, воспитывающие детей в возрасте от 3 до 7 лет. Главное, чтобы ребенок был гражданином России. Если в семье несколько детей указанного возраста, выплата положена на каждого из них.
Пособие выплачивают до тех пор, пока ребенок не достигнет возраста восьми лет. Напомним, это так называемые "путинские" пособия для поддержки семей с детьми, которые в России начали начислять с 1 января 2020 года. Но так как указ президента начал действовать с июня 2020, семьи выплаты получили тоже сразу за несколько месяцев с начала года.
Подробнее о выплатах на детей смотрите в постановлении правительства от 31.03.2020 № 384.
Комментарии
А детям от 1,5 до трех лет не будут получается платить детские, так как получать выплаты могут лишь те у кого есть мат.кап (потому как именно из него платится до трёх????и выходит - потратил мвткап и нет детского сада, мама должна думать на что кормить и содержать малыша сама?
мама должна думать далеко ДО рождения ребенка и не надеяться на ни накого
Дал бог зайку, даст и полянку.
Ситуация похожа на цырк, семьи где родители Пашут и еще подрабатывают ---не получат, а те кто тупо сидит на попе и не шевелится -получат и пропьют, где логика, вывод один готовят почву на выборы
Логика вообще не наблюдается и очень давно.