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Что за ранжирование выплат на детей от трех до семи лет и кому от этого хорошо?

, ИА "Амител"
По указу Владимира Путина размер пособий на детей будет зависеть от доходов семьи
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Пособия для детей от 3 до 7 лет в России теперь будут выплачивать по-новому. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о ранжировании выплат. Что это такое и будет ли от этого хорошо семьям с детьми, рассказывает amic.ru.

1
Что значит ранжирование выплат?
Мудреное слово "ранжирование" всего лишь означает сортировку по определенному признаку. В данном случае – по уровню доходов. То есть по указу президента размер пособий, которые государство выплачивает на детей от трех до семи лет, будет зависеть от доходов семьи и от того, превышают они или нет величину прожиточного минимума на ребенка, установленного в регионе.
2
И как узнать, на какой размер пособия теперь может рассчитывать моя семья?

Согласно документу, выплаты могут быть назначены в размере 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума ребенка по региону. В Алтайском крае величина прожиточного минимума на ребенка с 1 января 2021 года составляет 10 611 рублей.

Пособие в размере 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка является базовым, то есть на него может рассчитывать любая семья, в которой есть дети в возрасте от трех до семи лет. В Алтайском крае в этом случае родители будут получать по 5 305 рублей на ребенка.

Но если при получении этого пособия среднедушевой доход семьи окажется меньше величины регионального прожиточного минимума, то выплату повысят до 75%. То есть таким семьям в нашем регионе будут выплачивать по 7 958 рублей на ребенка. 

Если и после этого среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума, выплату повысят до 100%. То есть в этом случае семья в Алтайском крае будет получать по 10 611 рублей на каждого ребенка.

3
И когда пособия будут выплачивать по-новому?
С 1 апреля 2021 года. Но так как, согласно указу президента, новые размеры детских выплат действуют задним числом – с 1 января 2021 года, то семьи получат обновленные выплаты сразу за все месяцы с начала года. Далее выплачивать пособие будут ежемесячно.  
4
Когда и как подавать заявление на выплату?
Подать заявление на перерасчет ежемесячной выплаты нужно после 1 апреля 2021 года. Сделать это можно в электронном виде через Единый или региональный портал государственных и муниципальных услуг либо принести заявление в МФЦ или центр социальной поддержки населения по месту жительства. 
5
А сколько сейчас составляет размер пособия?

Сейчас размер выплаты для всех семей составляет половину регионального прожиточного минимума на ребенка. Так как величина прожиточного минимума для детей с 1 января 2021 года в Алтайском крае составляет 10 611 рублей, то семьи с детьми от трех до семи лет получают в среднем 5 305 рублей на ребенка.

6
А пересчитывать размер пособий будут?
Да. Согласно указу президента, размер пособия будут пересчитывать 1 января ежегодно. При пересчете будут учитывать изменения величины прожиточного минимума для детей в регионе.
7
Кто вообще может рассчитывать на эти пособия?

Родители, воспитывающие детей в возрасте от 3 до 7 лет. Главное, чтобы ребенок был гражданином России. Если в семье несколько детей указанного возраста, выплата положена на каждого из них.

Пособие выплачивают до тех пор, пока ребенок не достигнет возраста восьми лет. Напомним, это так называемые "путинские" пособия для поддержки семей с детьми, которые в России начали начислять с 1 января 2020 года. Но так как указ президента начал действовать с июня 2020, семьи выплаты получили тоже сразу за несколько месяцев с начала года.

Подробнее о выплатах на детей смотрите в постановлении правительства от 31.03.2020 № 384.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

12.03.2021 07:42
- гость -

А детям от 1,5 до трех лет не будут получается платить детские, так как получать выплаты могут лишь те у кого есть мат.кап (потому как именно из него платится до трёх????и выходит - потратил мвткап и нет детского сада, мама должна думать на что кормить и содержать малыша сама?

12.03.2021 07:44
- гость -

мама должна думать далеко ДО рождения ребенка и не надеяться на ни накого

12.03.2021 07:45
- гость -

Дал бог зайку, даст и полянку.

12.03.2021 08:00
- гость -

Ситуация похожа на цырк, семьи где родители Пашут и еще подрабатывают ---не получат, а те кто тупо сидит на попе и не шевелится -получат и пропьют, где логика, вывод один готовят почву на выборы

12.03.2021 08:03
- гость -

Логика вообще не наблюдается и очень давно.

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