Что за ранжирование выплат на детей от трех до семи лет и кому от этого хорошо?

И как узнать, на какой размер пособия теперь может рассчитывать моя семья?

Согласно документу, выплаты могут быть назначены в размере 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума ребенка по региону. В Алтайском крае величина прожиточного минимума на ребенка с 1 января 2021 года составляет 10 611 рублей.

Пособие в размере 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка является базовым, то есть на него может рассчитывать любая семья, в которой есть дети в возрасте от трех до семи лет. В Алтайском крае в этом случае родители будут получать по 5 305 рублей на ребенка.

Но если при получении этого пособия среднедушевой доход семьи окажется меньше величины регионального прожиточного минимума, то выплату повысят до 75%. То есть таким семьям в нашем регионе будут выплачивать по 7 958 рублей на ребенка.

Если и после этого среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума, выплату повысят до 100%. То есть в этом случае семья в Алтайском крае будет получать по 10 611 рублей на каждого ребенка.