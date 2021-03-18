Разбил в ДТП машину, планшет и бабушкин сервиз: что возместят по полису ОСАГО?

Опасность ДТП на дорогах подстерегает каждого. Поэтому практически все сознательные водители оформляют полис "автогражданки". Однако далеко не всем известно, что обязательный полис ОСАГО может компенсировать ущерб за повреждённое ценное имущество, которое во время ДТП находилось внутри автомобиля, и даже защитить от автоподстав и мошенников. А в скором времени "автогражданка" сможет материально "прикрыть" даже от падения сосулек и ям на дорогах. Об этом в рубрике "Вопрос-ответ".
Конкретного перечня нет. Это может быть ноутбук, телефон, телевизор, картина, дорогие часы и даже бабушкин старинный сервиз. Важно знать, что полис ОСАГО покрывает ущерб размером до 400 тыс. рублей, который в ДТП получили автомобили, участники аварии, а также перевозимое имущество.
То есть если произошла авария и ваши ценные вещи пострадали, вы вправе требовать компенсацию в размере до 400 тысяч рублей. Главное при этом, чтобы протокол был оформлен с участием инспекторов ГИБДД. До их приезда ничего не трогайте. Сообщите сотрудникам, какие вещи пострадали, подробно опишите их техническое состояние на момент происшествия. Инспекторы должны будут зафиксировать все нюансы на фото и возьмут с вас объяснения.
Обратите внимание: если пострадавшая вещь принадлежит не водителю, а другому человеку, то именно это лицо должно обращаться к страховщикам за компенсацией. Есть ещё один способ: оформить нотариальную доверенность на водителя.
Если страховая встанет на вашу сторону, то вам будет оплачено и возмещение по автомобилю, и по иному имуществу, информирует Autonews.ru.
Отметим, что европротокол в данном случае применять нельзя. Даже если вы подробно распишете перечень повреждённых ценностей в тексте европротокола, страховщики вправе вообще отказать в выплате по ОСАГО. В этом случае разбираться водителям придётся в суде уже в рамках гражданского иска.
Без раздумий вызывайте ГИБДД, чтобы оформить аварию. "Светиться" не в интересах вымогателей. Даже если вас и признают виновником этого ДТП, в суде у вас будет возможность доказать, что имущество аферистов было повреждено заранее. Соответствующая экспертиза расставит все точки.
Пока не знаем. В Госдуму РФ действительно внесли законопроект, который предусматривает возможность возмещать по полису ОСАГО вред, причинённый автомобилю из-за деятельности или бездеятельности коммунальных служб. Если документ будет принят, то водители смогут получить компенсацию и в случае падения сосулек, снега с крыш домов на автомобиль, а также если он получил повреждения из-за ям на проезжей части.
Согласно проекту, компенсацию по ОСАГО можно будет получить в результате "незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, отвечающих за состояние автодорог, а также организаций коммунального комплекса", – пишет РИА Новости.
Эксперты предупреждают, что если эти новшества будут приняты, то стоимость "автогражданки" может вырасти, а потому предлагают сделать их добровольными.
Комментарии