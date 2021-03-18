Разбил в ДТП машину, планшет и бабушкин сервиз: что возместят по полису ОСАГО?

Ущерб за какое имущество, кроме автомобиля, после ДТП может компенсировать ОСАГО?

Конкретного перечня нет. Это может быть ноутбук, телефон, телевизор, картина, дорогие часы и даже бабушкин старинный сервиз. Важно знать, что полис ОСАГО покрывает ущерб размером до 400 тыс. рублей, который в ДТП получили автомобили, участники аварии, а также перевозимое имущество.

То есть если произошла авария и ваши ценные вещи пострадали, вы вправе требовать компенсацию в размере до 400 тысяч рублей. Главное при этом, чтобы протокол был оформлен с участием инспекторов ГИБДД. До их приезда ничего не трогайте. Сообщите сотрудникам, какие вещи пострадали, подробно опишите их техническое состояние на момент происшествия. Инспекторы должны будут зафиксировать все нюансы на фото и возьмут с вас объяснения.

Обратите внимание: если пострадавшая вещь принадлежит не водителю, а другому человеку, то именно это лицо должно обращаться к страховщикам за компенсацией. Есть ещё один способ: оформить нотариальную доверенность на водителя.