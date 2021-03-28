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Вопрос дня



Налоговый вычет за фитнес: кто сможет его получить и сколько получится сэкономить

, ИА "Амител"
Власти обещают, что вернут даже затраты на детский спорт
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В России скоро появится налоговый вычет за занятия спортом. Теперь россияне смогут вернуть часть средств, которые потратили на занятия в фитнес-залах и бассейнах. 25 марта Госдума приняла соответствующий закон в третьем и окончательном чтении. Рассказываем, как это будет работать, кто сможет получить компенсацию и сколько денег удастся вернуть назад.

1
Что это за вычет и зачем его придумали?

Это точно такой же налоговый вычет, какой сейчас действует в России при покупке квартиры или затратах на лечение и обучение. Только теперь государство вернёт вам часть средств, которые вы потратили на свои подкачанные ягодицы и кубики пресса.

В Госдуме решили, что такой возврат средств поможет привлечь россиян к занятиям спортом. Об этом "Российской газете" рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. 

"Перед нами стоит амбициозная цель к 2030 году вовлечь в занятия спортом 70% населения России. И налоговый вычет – это шаг в правильном направлении", – пояснил изданию Чернышенко.

Кроме того, в правительстве рассчитывают, что новый закон поддержит фитнес-индустрию, которая сильно пострадала в пандемию коронавируса. Если просто: россияне охотнее станут заниматься спортом, а фитнес-клубы получат новых клиентов.

2
И сколько денег мне возместят?
Не больше 15,6 тысячи рублей. По закону налоговый вычет составит 13% от годовых затрат на занятия спортом. При этом максимальная сумма расходов на фитнес, за которую вам вернут деньги, – 120 тысяч рублей. Например, если вы потратили за год 25 тысяч рублей на посещение фитнес-зала, то имеете право вернуть 3250 рублей назад. 
3
Кто может рассчитывать на компенсацию?
Абсолютно все россияне. Причём даже дети. Этот пункт добавили во втором чтении: если ваш ребёнок ходит в спортивную секцию, вы тоже сможете компенсировать часть затрат. 
4
То есть за занятия в любом спортклубе мне вернут вычет?

В любом или нет, пока непонятно. В законе написано, что налоговый вычет можно будет получить за "услуги физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей". И тут всё понятно: можно будет вернуть часть денег, которые вы платите за посещение фитнес-зала, бассейна или каких-нибудь спортивных занятий.

Но точный список спортивных организаций, которые подключатся к закону, пока неизвестен. Предполагается, что этот перечень в каждом регионе составят местные краевые власти. На основе этих списков в правительстве сформируют единый реестр.

5
А если я куплю спортивный тренажёр, мне вернут за него 13%?
Нет. Власти уже объяснили, что налоговый вычет нельзя будет получить за посещение матчей и других спортивных мероприятий. Кроме того, новый закон не распространяется на покупку спортивного инвентаря, одежды и питания. 
6
Как получить налоговый вычет за фитнес?
Для этого нужно предоставить в налоговую службу договор со спортивной организацией и кассовые чеки за все фитнес-услуги, которые вы оплатили за год.

"Нужны два документа – договор и кассовый чек. С ними можно претендовать на налоговый вычет. Важно, чтобы предприятие, которое оказывает эти физкультурно-оздоровительные услуги, было в списке предприятий, на которые этот налоговый вычет распространяется. Его формирует Министерство спорта РФ", – объяснила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселёва Национальной службе новостей

Документы не обязательно нужно передавать в оригинале. Через портал "Госуслуги" можно будет отправить скан-копии договоров и чеков напрямую налоговикам. Законодатели обещают, что процедура оформления вычета займёт не больше 30 минут.

7
И когда можно идти оформлять налоговый вычет за занятия спортом?
В следующем году. В Госдуме заявили, что налоговый вычет за фитнес россиянам начнут предоставлять с 1 января 2022 года.
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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

28.03.2021 11:21
- гость -

Танцы ,хореография относятся к спорту ?

28.03.2021 14:52
Z

Не правильно ставите вопрос.
А тренер/хореограф которому вы деньги отдаёте за ребенка готов вам выдать квитанцию/чек?
Что бы их вам выдать он должен будет за полученные деньги отчитаться в налоговой.
Плюс завести онлайн кассу.
И получается чеки нужно собирать уже сейчас?
Вангую: с 01.01.2021 - посещение многих фитнесов и секций станет на 13% дешевле.

28.03.2021 15:57
Z

*01.01.2022

28.03.2021 16:01
Z

И, кстати, вот про это: "вовлечь в занятия спортом 70%".
Тут тренер в родительском чате, как то неоднозначно написал про ГТО.
Из написанного следует, что ребенок нормы ГТО должен сдать обязательно.
Вот вам и вовлечение.

29.03.2021 09:11
- гость -

да не о чем опять, 13% что это с 30 тыс. 3900, 50% вот это ощутимо, могли бы и вообще 100% сделать, тогда бы реально все в залы пошли....

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