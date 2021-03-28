Налоговый вычет за фитнес: кто сможет его получить и сколько получится сэкономить

В России скоро появится налоговый вычет за занятия спортом. Теперь россияне смогут вернуть часть средств, которые потратили на занятия в фитнес-залах и бассейнах. 25 марта Госдума приняла соответствующий закон в третьем и окончательном чтении. Рассказываем, как это будет работать, кто сможет получить компенсацию и сколько денег удастся вернуть назад.
Это точно такой же налоговый вычет, какой сейчас действует в России при покупке квартиры или затратах на лечение и обучение. Только теперь государство вернёт вам часть средств, которые вы потратили на свои подкачанные ягодицы и кубики пресса.
В Госдуме решили, что такой возврат средств поможет привлечь россиян к занятиям спортом. Об этом "Российской газете" рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Перед нами стоит амбициозная цель к 2030 году вовлечь в занятия спортом 70% населения России. И налоговый вычет – это шаг в правильном направлении", – пояснил изданию Чернышенко.
Кроме того, в правительстве рассчитывают, что новый закон поддержит фитнес-индустрию, которая сильно пострадала в пандемию коронавируса. Если просто: россияне охотнее станут заниматься спортом, а фитнес-клубы получат новых клиентов.
В любом или нет, пока непонятно. В законе написано, что налоговый вычет можно будет получить за "услуги физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей". И тут всё понятно: можно будет вернуть часть денег, которые вы платите за посещение фитнес-зала, бассейна или каких-нибудь спортивных занятий.
Но точный список спортивных организаций, которые подключатся к закону, пока неизвестен. Предполагается, что этот перечень в каждом регионе составят местные краевые власти. На основе этих списков в правительстве сформируют единый реестр.
"Нужны два документа – договор и кассовый чек. С ними можно претендовать на налоговый вычет. Важно, чтобы предприятие, которое оказывает эти физкультурно-оздоровительные услуги, было в списке предприятий, на которые этот налоговый вычет распространяется. Его формирует Министерство спорта РФ", – объяснила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселёва Национальной службе новостей.
Документы не обязательно нужно передавать в оригинале. Через портал "Госуслуги" можно будет отправить скан-копии договоров и чеков напрямую налоговикам. Законодатели обещают, что процедура оформления вычета займёт не больше 30 минут.
Комментарии
Танцы ,хореография относятся к спорту ?
Не правильно ставите вопрос.
А тренер/хореограф которому вы деньги отдаёте за ребенка готов вам выдать квитанцию/чек?
Что бы их вам выдать он должен будет за полученные деньги отчитаться в налоговой.
Плюс завести онлайн кассу.
И получается чеки нужно собирать уже сейчас?
Вангую: с 01.01.2021 - посещение многих фитнесов и секций станет на 13% дешевле.
*01.01.2022
И, кстати, вот про это: "вовлечь в занятия спортом 70%".
Тут тренер в родительском чате, как то неоднозначно написал про ГТО.
Из написанного следует, что ребенок нормы ГТО должен сдать обязательно.
Вот вам и вовлечение.
да не о чем опять, 13% что это с 30 тыс. 3900, 50% вот это ощутимо, могли бы и вообще 100% сделать, тогда бы реально все в залы пошли....