Налоговый вычет за фитнес: кто сможет его получить и сколько получится сэкономить

Что это за вычет и зачем его придумали?

Это точно такой же налоговый вычет, какой сейчас действует в России при покупке квартиры или затратах на лечение и обучение. Только теперь государство вернёт вам часть средств, которые вы потратили на свои подкачанные ягодицы и кубики пресса.

В Госдуме решили, что такой возврат средств поможет привлечь россиян к занятиям спортом. Об этом "Российской газете" рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Перед нами стоит амбициозная цель к 2030 году вовлечь в занятия спортом 70% населения России. И налоговый вычет – это шаг в правильном направлении", – пояснил изданию Чернышенко.

Кроме того, в правительстве рассчитывают, что новый закон поддержит фитнес-индустрию, которая сильно пострадала в пандемию коронавируса. Если просто: россияне охотнее станут заниматься спортом, а фитнес-клубы получат новых клиентов.