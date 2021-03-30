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Вопрос дня



В Барнауле заминировали 16 школ. Что об этом известно на данный момент?

, ИА "Амител"
Сообщения о минировании поступили на электронную почту учебных заведений
Фото: Екатерина Смолихина

Фото: Екатерина Смолихина

30 марта в 16 школ Барнаула поступили сообщения о минировании. Занятия отменили, детей отпустили по домам. Правоохранительные органы сразу же приступили к проверке зданий. Рассказываем всё, что известно о "минировании" на данный момент.

1
Кто сообщил о том, что школы заминированы?
Сообщения о том, что в школах Барнаула заложены взрывные устройства, поступили по электронной почте напрямую в учреждения образования в ночь с 29 на 30 марта. Письма пришли сразу в 16 школ, сообщили в пресс-службе мэрии. Сотрудники полиции сразу же выехали на объекты, здания оцепили и людей эвакуировали. Родителей предупредили, что занятия на период проверки отменяются и дети могут идти домой.
2
Какие школы заминировали?
Пока точной информации нет: в ГУВД по Алтайскому краю комментировать ситуацию отказались. Читатели amic.ru сообщили, что в список "заминированных" попали общеобразовательные учреждения № 37, 42, 60, 64, 68, 69, 78, 80, 81, 84, 86, 88, 98, 103. Какие ещё две школы получили подобные сообщения, пока неизвестно.
3
Где-то нашли взрывчатку?

Нет. На данный момент все школы уже обследованы, взрывных устройств не обнаружено, дети смогут приступить к занятиям, сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Получены акты обследования о том, что в школах безопасно. Дети приступят к занятиям со второй смены. Школы № 81, 60, 69 учатся с третьего урока", – говорится в сообщении мэрии.

Однако во всех 16 школах пока находятся сотрудники полиции.

4
Нашли тех, кто сообщил о минировании?
Пока нет. По крайней мере, правоохранительные органы об этом ещё не информировали.

Некоторые барнаульцы считают, что сообщения могли разослать учащиеся старших классов, которым 30 марта предстояло написать Всероссийскую проверочную работу. Несмотря на то, что оценка за ВПР не выставляется, дети очень переживают за результаты и страдают от повышенной нагрузки в этот период.
5
Кажется, недавно уже школы "минировали". Виновных нашли?

Да, 21 февраля 2021 года по Барнаулу также прокатилась волна школьных "минирований". Сообщения тоже приходили на электронную почту образовательных учреждений. Ни одно из них не подтвердилось. Правоохранители проводят проверку. Пока о виновных информации нет.

А в начале февраля из-за анонимных угроз о якобы заложенных взрывных устройствах уроки были сорваны в сотнях школ по всей России. Последняя массовая волна "минирований" учебных заведений прокатилась по Алтайскому краю и другим регионам в 2019 году. Тогда сразу несколько месяцев подряд – с января по май – разным школам рассылались сообщения. Каждый раз отменяли уроки, а правоохранительные органы были вынуждены экстренно реагировать на вызов и бросать все силы на проверку зданий.

В ходе расследования выяснилось, что массовая рассылка писем о "минированиях" в Алтайском крае шла из Европы. Было возбуждено сразу четыре уголовных дела по ст. 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

30.03.2021 12:00
- гость -

"письма из Европы", возбуждены дела и что? Где результат? как идёт следствие?

30.03.2021 12:11
- гость -

Поразительная беспечность - никого не находят, но за этот дилетантизм никого не наказывают!

30.03.2021 12:31
гость 22

школы ж/д района. какой следующий?

30.03.2021 13:21
- гость -

Очень похоже, что хохлы опять развлекаются- цель разорить.

30.03.2021 13:27
гость

массовая рассылка писем о "минированиях" в Алтайском крае шла из Европы

Цивилизованные европейцы

30.03.2021 13:38
- гость -

Это было при обаме, теперь при байдене вернулось

30.03.2021 13:39
гiсть

если стало известно ночью.... надеюсь дети в школу не заходили? родители их забрали прямо с улицы?

30.03.2021 13:44
- гость -

Всем родителям написали в группу. Гiсть наверное о таком чуде коммуникации не слыхал

30.03.2021 13:46
гiсть

нам написали.... уже когда ребенка в школу мама отвела. так что вопрос снимается

30.03.2021 14:03
гiсть

но в новости читаю такое
"Письма пришли сразу в 16 школ, сообщили в пресс-службе мэрии. Сотрудники полиции сразу же выехали на объекты, здания оцепили и людей эвакуировали"

возможно, в разных школах произошло по-разному. но моя дочь в 8 часов находилась в классе

30.03.2021 14:37
- гость -

Всем родителям написали в группу

ога. написали. только часть детей уже была в классах. у нас один в классе рюкзак оставил, второй не успел теплые штаны одеть. я лично уже уехал от школы. благо жена позвонила и рассказала. пришлось возвращаться и забирать ребенка.

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