В Барнауле заминировали 16 школ. Что об этом известно на данный момент?

Где-то нашли взрывчатку?

Нет. На данный момент все школы уже обследованы, взрывных устройств не обнаружено, дети смогут приступить к занятиям, сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Получены акты обследования о том, что в школах безопасно. Дети приступят к занятиям со второй смены. Школы № 81, 60, 69 учатся с третьего урока", – говорится в сообщении мэрии.

Однако во всех 16 школах пока находятся сотрудники полиции.