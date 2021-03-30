В Барнауле заминировали 16 школ. Что об этом известно на данный момент?

30 марта в 16 школ Барнаула поступили сообщения о минировании. Занятия отменили, детей отпустили по домам. Правоохранительные органы сразу же приступили к проверке зданий. Рассказываем всё, что известно о "минировании" на данный момент.
Нет. На данный момент все школы уже обследованы, взрывных устройств не обнаружено, дети смогут приступить к занятиям, сообщили в пресс-службе городской администрации.
"Получены акты обследования о том, что в школах безопасно. Дети приступят к занятиям со второй смены. Школы № 81, 60, 69 учатся с третьего урока", – говорится в сообщении мэрии.
Однако во всех 16 школах пока находятся сотрудники полиции.
Некоторые барнаульцы считают, что сообщения могли разослать учащиеся старших классов, которым 30 марта предстояло написать Всероссийскую проверочную работу. Несмотря на то, что оценка за ВПР не выставляется, дети очень переживают за результаты и страдают от повышенной нагрузки в этот период.
Да, 21 февраля 2021 года по Барнаулу также прокатилась волна школьных "минирований". Сообщения тоже приходили на электронную почту образовательных учреждений. Ни одно из них не подтвердилось. Правоохранители проводят проверку. Пока о виновных информации нет.
А в начале февраля из-за анонимных угроз о якобы заложенных взрывных устройствах уроки были сорваны в сотнях школ по всей России. Последняя массовая волна "минирований" учебных заведений прокатилась по Алтайскому краю и другим регионам в 2019 году. Тогда сразу несколько месяцев подряд – с января по май – разным школам рассылались сообщения. Каждый раз отменяли уроки, а правоохранительные органы были вынуждены экстренно реагировать на вызов и бросать все силы на проверку зданий.
В ходе расследования выяснилось, что массовая рассылка писем о "минированиях" в Алтайском крае шла из Европы. Было возбуждено сразу четыре уголовных дела по ст. 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".
Комментарии
"письма из Европы", возбуждены дела и что? Где результат? как идёт следствие?
Поразительная беспечность - никого не находят, но за этот дилетантизм никого не наказывают!
школы ж/д района. какой следующий?
Очень похоже, что хохлы опять развлекаются- цель разорить.
массовая рассылка писем о "минированиях" в Алтайском крае шла из Европы
Цивилизованные европейцы
Это было при обаме, теперь при байдене вернулось
если стало известно ночью.... надеюсь дети в школу не заходили? родители их забрали прямо с улицы?
Всем родителям написали в группу. Гiсть наверное о таком чуде коммуникации не слыхал
нам написали.... уже когда ребенка в школу мама отвела. так что вопрос снимается
но в новости читаю такое
"Письма пришли сразу в 16 школ, сообщили в пресс-службе мэрии. Сотрудники полиции сразу же выехали на объекты, здания оцепили и людей эвакуировали"
возможно, в разных школах произошло по-разному. но моя дочь в 8 часов находилась в классе
Всем родителям написали в группу
ога. написали. только часть детей уже была в классах. у нас один в классе рюкзак оставил, второй не успел теплые штаны одеть. я лично уже уехал от школы. благо жена позвонила и рассказала. пришлось возвращаться и забирать ребенка.