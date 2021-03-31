Как отдыхаем на майские праздники в 2021 году?

Как отдыхаем на 1 Мая в 2021 году?

Те, кто работают по пятидневному графику, смогут отдохнуть в мае три дня подряд дважды. Приятным бонусом также дважды станет короткая четырёхдневная неделя.

Первомай в 2021 году выпадает на субботу. Пятница, 30 апреля, предшествующая Празднику Весны и Труда, в соответствии со статьей 95 ТК РФ, в 2021 году будет сокращённым рабочим днём. А выходной за 1 мая переносится на понедельник, поэтому 3 мая станет дополнительным выходным днём. Отдыхать россияне будут с 1 по 3 мая включительно. На работу выйдем во вторник, 4 мая.