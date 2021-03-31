Для каких машин и на какой период в Алтайском крае ограничат движение по трассам?

На кого ограничения не распространяются?

По дорогам по-прежнему будут ездить легковые автомобили. Свободным останется проезд для транспортных средств, где нагрузка на ось не превышает шести тонн.

Продолжат курсировать и автобусы, задействованные на международных и пассажирских перевозках.

Не распространяется ограничение на большегрузы, задействованные в перевозке международных грузов, продуктов, семян, удобрений, лекарств, топлива, почты. Проезд открыт также для техники, которая может потребоваться для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Тут можно ознакомиться с полным перечнем перевозимых грузов, на которые запрет не распространяется.