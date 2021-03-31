Для каких машин и на какой период в Алтайском крае ограничат движение по трассам?

С 1 апреля в Алтайском крае ограничат движение большегрузов. Запрет коснётся машин с нагрузкой на ось более шести тонн. Власти рассчитывают, что эти меры помогут сберечь дороги региона в условиях паводка. Рассказываем, как связаны большегрузы, паводок и дороги, какое наказание ждёт нарушителей и что делать, если груз всё-таки нужно провезти по территории Алтайского края.
Чтобы сберечь дороги, на ремонт которых уходит очень много средств. Дело в том, что весной из-за большого количества влаги (снег тает, дожди идут, реки из берегов выходят) грунт переувлажняется и теряет прочность. И если в этих условиях по ним катятся многотонные грузовики, дорожное покрытие разрушается. Поэтому движение машин с нагрузкой более шести тонн на ось ограничивают. Такие ограничения вводят по всей стране. Только в каждом регионе – свои сроки. В Алтайском крае запрет на движение грузовиков будет действовать с 1 по 30 апреля.
По дорогам по-прежнему будут ездить легковые автомобили. Свободным останется проезд для транспортных средств, где нагрузка на ось не превышает шести тонн.
Продолжат курсировать и автобусы, задействованные на международных и пассажирских перевозках.
Не распространяется ограничение на большегрузы, задействованные в перевозке международных грузов, продуктов, семян, удобрений, лекарств, топлива, почты. Проезд открыт также для техники, которая может потребоваться для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Тут можно ознакомиться с полным перечнем перевозимых грузов, на которые запрет не распространяется.
Если груз делимый, например, это могут быть паллеты, их следует частично перегрузить на другую грузовую машину. После устранения нарушения проводят повторное взвешивание. И только потом автомобиль может продолжить путь.
Если груз неделимый, например трактор, необходимо получить пропуск в "Алтайавтодоре". Без него продолжить поездку не получится.
Также большие штрафы предусмотрены за предоставление грузоотправителем недостоверных сведений о массе или габаритах груза в документах. Все средства идут в региональный бюджет.
Комментарии
а штрафы куда идут? Просто ям почему то все больше