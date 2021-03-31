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Для каких машин и на какой период в Алтайском крае ограничат движение по трассам?

, ИА "Амител"
Что делать, если грузовик задержали на пункте весового контроля и какой придётся заплатить штраф за перегруз
Фото: Вячеслав Мельников / ИА 'Амител'

Фото: Вячеслав Мельников / ИА "Амител"

С 1 апреля в Алтайском крае ограничат движение большегрузов. Запрет коснётся машин с нагрузкой на ось более шести тонн. Власти рассчитывают, что эти меры помогут сберечь дороги региона в условиях паводка. Рассказываем, как связаны большегрузы, паводок и дороги, какое наказание ждёт нарушителей и что делать, если груз всё-таки нужно провезти по территории Алтайского края.

1
Почему ограничивают проезд грузовиков по дорогам?

Чтобы сберечь дороги, на ремонт которых уходит очень много средств. Дело в том, что весной из-за большого количества влаги (снег тает, дожди идут, реки из берегов выходят) грунт переувлажняется и теряет прочность. И если в этих условиях по ним катятся многотонные грузовики, дорожное покрытие разрушается. Поэтому движение машин с нагрузкой более шести тонн на ось ограничивают. Такие ограничения вводят по всей стране. Только в каждом регионе – свои сроки. В Алтайском крае запрет на движение грузовиков будет действовать с 1 по 30 апреля.

2
На кого ограничения не распространяются?

По дорогам по-прежнему будут ездить легковые автомобили. Свободным останется проезд для транспортных средств, где нагрузка на ось не превышает шести тонн.

Продолжат курсировать и автобусы, задействованные на международных и пассажирских перевозках.

Не распространяется ограничение на большегрузы, задействованные в перевозке международных грузов, продуктов, семян, удобрений, лекарств, топлива, почты. Проезд открыт также для техники, которая может потребоваться для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Тут можно ознакомиться с полным перечнем перевозимых грузов, на которые запрет не распространяется.

3
А кто вообще может определить, что вес большегруза больше разрешённого?
Определить перегружен автомобиль или нет можно только на пунктах весового контроля. На въезде в город Барнаул установлены два таких стационарных комплекса.
Если во время взвешивания выявляется перегруз, в специальной программе производят точный расчёт, чтобы определить ущерб дорогам. Придётся заплатить штраф по статье 12.21.1 КоАП "Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства. Будет учтён каждый километр, пройденный с нарушением по весу.
Машину до момента устранения нарушений задерживают.
4
Машину задержали, что дальше?
Штрафа уже не избежать в любом случае. А движение фура может продолжить теперь только после устранения нарушения.

Если груз делимый, например, это могут быть паллеты, их следует частично перегрузить на другую грузовую машину. После устранения нарушения проводят повторное взвешивание. И только потом автомобиль может продолжить путь.

Если груз неделимый, например трактор, необходимо получить пропуск в "Алтайавтодоре". Без него продолжить поездку не получится.

5
Какой штраф придётся заплатить?
Размер штрафа зависит от величины перегруза, чем он больше, тем, соответственно, выше штраф. Максимально водителю могут выписать штраф от 1 до 10 тысяч рублей или даже лишить права управления транспортным средством на срок до шести месяцев. Для должностных лиц, ответственных за перевозку, – от 10 до 50 тысяч рублей. Самые большие штрафные санкции предусмотрены для юрлиц – от 100 до 500 тысяч рублей.

Также большие штрафы предусмотрены за предоставление грузоотправителем недостоверных сведений о массе или габаритах груза в документах. Все средства идут в региональный бюджет.

6
Дороговато. Что делать, если мне надо перевезти груз и я не могу отложить поездку?
Тогда вам придётся оформлять специальное разрешение на перевозку. Подать документы для оформления пропуска нужно на сайте "Госуслуги". Выдаёт документ "Алтайавтодор".
Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

31.03.2021 16:59
krash

а штрафы куда идут? Просто ям почему то все больше

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