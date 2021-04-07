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Выплаты детям от 3 до 7 лет: что изменилось и кому нужно делать перерасчёт?

, ИА "Амител"
При назначении пособий соцзащита посчитает все ваши машины и квартиры

С 1 апреля пособия на детей от трёх до семи лет начали рассчитывать по-другому. Теперь размер господдержки ранжируют. Итоговая сумма выплат зависит от благосостояния семьи. При расчёте учитывают зарплаты, пенсии, стипендии, автомобили и квартиры. Кто теперь может рассчитывать на пособие, кому положен перерасчёт и когда нужно успеть подать заявление – читайте на amic.ru.

1
Выплаты от 3 до 7 лет: как было до 1 апреля 2021 года?

Раньше пособие на детей от трёх до семи лет выплачивали всем семьям, в которых среднедушевой доход был меньше регионального прожиточного минимума на человека. В расчёт брали все доходы: субсидии, стипендии, пенсии и прочие пособия, которые получала семья. При этом "путинские" выплаты в размере 5 тыс. и 10 тыс. рублей в расчёт не брали.

Родители могли быть как работающими, так и безработными. Имущество, которым владела семья, тоже не учитывали.

Размер пособия был одинаков – и составлял половину от регионального прожиточного минимума, установленного на ребёнка. В Алтайском крае это 5305 руб.

2
Что изменилось с 1 апреля 2021 года при назначении выплаты от 3 до 7 лет?

Во-первых, размер выплаты стал дифференцированным: он может составлять 50%, 75% и 100% от регионального прожиточного минимума. Сумма зависит от доходов семьи и имущества, которым она владеет.

Пособие в размере 50% от регионального прожиточного минимума на ребёнка является базовым, то есть на него может рассчитывать малообеспеченная семья, в которой есть дети в возрасте от трёх до семи лет (в Алтайском крае пособие составит по 5 305 рублей на ребёнка).

Но если при начислении базового пособия среднедушевой доход семьи окажется меньше регионального прожиточного минимума, то выплату повысят до 75% (в нашем регионе это 7 958 рублей). 

Если и после этого среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума, выплату повысят до 100%. То есть в этом случае семья в Алтайском крае будет получать по 10 611 рублей на каждого ребёнка.

Кроме того,  с 1 апреля изменились и правила назначения пособия. Теперь выплата положена только тем семьям, где взрослые члены семьи имеют работу или иной доход: зарплаты, пенсии, стипендия, алименты, доход от предпринимательской деятельности, авторские гонорары и др. Безработным ничего не положено.

Помимо доходов, сотрудники соцзащиты берут во внимание и имущество. Например, если у вас три квартиры и две машины, в назначении выплаты откажут. Важно также, чтобы доход от сбережений на банковских вкладах не превышал величину прожиточного минимума. Таким образом, отсекают тех, кто только формально попадает в категорию малообеспеченных.

3
А каким имуществом может владеть семья, чтобы назначили выплату?

В федеральном законе указано, что у получателей пособия могут быть:

  • квартира или даже несколько, но при этом на одного члена семьи должно приходиться не более 24 кв.м;
  • дом или несколько, но тогда – не более 40 кв.м на человека;
  • земельный участок размером не более 0,25 га в черте города и не более 1 га в сельской местности;
  • допускается иметь: гараж, дачу, нежилое помещение, машино-место (исключения для многодетных семей и для семей с ребёнком-инвалидом. Но всё только в одном экземпляре;
  • мотоцикл, маломерное судно и автомобиль. При этом вся техника должна быть старше пяти лет, а мощность машины – менее 250 л. с. (исключения для семей, где более четырёх детей. Им можно иметь более мощные авто).

Важно: непригодное для проживания жильё и участки, полученные в качестве меры соцподдержки, во внимание не берутся.

4
А если я не работала, так как была в отпуске по уходу за ребёнком, мне тоже откажут в пособии?

Нет. Вы не работали по уважительной причине. Но если ваш муж в этот период был трудоустроен, то будет действовать "правило нулевых доходов". Выплата вам будет назначена.

К объективным уважительным причинам по закону относятся:

  • отпуск по уходу за ребёнком до трёх лет.
  • срочная служба в армии и три месяца после "дембеля";
  • отбывание наказания в тюрьме, прохождение длительного лечения (три месяца и более);
  • обучение на очной форме обучения (для лиц младше 23 лет);
  • заявитель является единственным родителем, имеющим несовершеннолетних детей (когда супруг отсутствует в свидетельстве о рождении, умер или пропал без вести);
  • официальная безработица, подтверждённая центром занятости и др. 

5

За какой период учитывают доходы семьи?

Тут выглядит всё сложно, но если разобраться, то получается просто. Итак, для расчёта нуждаемости органы соцзащиты используют сведения о доходах, которые семья получила за год, предшествующий четырём месяцам до назначения выплаты. Например, если вы обратитесь за пособием в апреле 2021 года, оцениваться будут ваши доходы в период с декабря 2019 года по ноябрь 2020 года включительно. Если заявление будет подано в мае, то будет учитываться весь 2020 год.

6
Как понять, в каком размере семье положена выплата?

Тут придётся посчитать. Инструкцию с пошаговым расчётом подготовило Министерство социальной защиты Алтайского края в Instagram.

Пример. Семья из четырёх человек, два ребёнка в возрасте 4 и 5 лет.

1-й шаг: 150000 руб. – общий доход семьи за 12 месяцев.

2-й шаг: делим на 12, получаем 12500 руб. в месяц.

3-й шаг: прибавляем 50% от регионального прожиточного минимума (базовый размер выплаты) – 5305,5 на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет:

12500 + 5305,5 * 2 (количество детей от 3 до 7 лет) = 23111 руб.

4-й шаг: 23111 / 4 (количество человек в семье) = 5777,75 руб.

5-й шаг: сравниваем с прожиточным минимумом: 5777,75 < 10665 руб.

6-й шаг: так как полученное число меньше установленного прожиточного минимума, возвращаемся к шагу 3 и прибавляем теперь 75% от базового размера выплаты:

3-й шаг: 12500 + 7958,25 * 2 (количество детей от 3 до 7 лет) = 28416,5 руб.

4-й шаг: 28416,5 / 4 (количество человек в семье) = 7104,13 руб.

5-й шаг: 7104,13 руб. < 10665 руб.

6-й шаг: предварительно будет назначена выплата в 100%-ном размере – 10611 руб. на каждого ребёнка от 3 до 7 лет.

7
Посчитали, что делать дальше?
Если вы понимаете, что вам положена повышенная выплата в размере 75% или 100% от регионального прожиточного минимума, необходимо подать заявление на перерасчёт.
А если вам положена базовая выплата и её срок ещё не истекает, вам ничего делать не нужно – вы будете получать её дальше. Напомним, пособие назначается на 12 месяцев. А потом всё придётся оформлять заново. 
8
В какие сроки и куда нужно подать заявление на перерасчёт?

Подать заявление на перерасчёт можно до 31 декабря 2021 года.

Сделать это можно на портале "Госуслуги", в МФЦ или в территориальных управлениях социальной защиты по месту жительства.

Напомним, правительство утвердило новые правила предоставления выплаты на детей от 3 до 7 лет (включительно) 31 марта. Но новый порядок расчёта действует задним числом – с 1 января 2021 года. Поэтому перерасчёт сделают за все прошедшие месяцы.

9
Подал заявление и ждёшь? Никакие документы разве предоставлять не нужно?

Да, для перерасчёта необходимо подать только одно заявление. Далее соцслужба сама запросит необходимые ей документы в ведомствах. Но в некоторых случаях вам придётся предоставить дополнительные документы в течение 10 дней. Это:

  • свидетельство о рождении (смерти) или браке, если акты гражданского состояния зарегистрированы за пределами России;
  • документы, подтверждающие длительное лечение, службу в армии и др., если необходимо подтвердить объективные причины отсутствия доходов;
  • документы, подтверждающие доходы сотрудников и пенсионеров силовых ведомств, предпринимателей, работающих в рамках специальных налоговых режимов и др., которые не подлежат получению в рамках межведомственного взаимодействия;
  • документы о наличии в собственности семьи автотранспортных и мототранспортных средств, также жилых помещений, выданных в рамках предоставления мер социальной поддержки органом социальной защиты Алтайского края.
  • Документ, подтверждающий наличие собственника непригодного жилого помещения;
  • сведения об обучении заявителей или обучении детей младше 23 лет, справку о получении стипендии;

Весь список документов можно изучить при отправке заявления через единый портал госуслуг.

10
Когда будет рассмотрено заявление?
На рассмотрение и принятие решения отводится до 30 рабочих дней.
11
Повышенные выплаты успеют прийти в апреле, если я уже подал заявление?

Нет, в апреле все выплаты придут в действующих размерах и в обычные сроки. Ранжированные выплаты начнутся с мая. За предыдущие месяцы "компенсация" придёт общей суммой.

12
Если подам на перерасчёт, но не пройду по новым условиям, выплату отменят?
Нет, лишать пособий никого не будут. Если семья уже получает пособие, она продолжит его получать до конца того периода, на который пособие было назначено.
  

 

Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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