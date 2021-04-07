Выплаты детям от 3 до 7 лет: что изменилось и кому нужно делать перерасчёт?

С 1 апреля пособия на детей от трёх до семи лет начали рассчитывать по-другому. Теперь размер господдержки ранжируют. Итоговая сумма выплат зависит от благосостояния семьи. При расчёте учитывают зарплаты, пенсии, стипендии, автомобили и квартиры. Кто теперь может рассчитывать на пособие, кому положен перерасчёт и когда нужно успеть подать заявление – читайте на amic.ru.
Раньше пособие на детей от трёх до семи лет выплачивали всем семьям, в которых среднедушевой доход был меньше регионального прожиточного минимума на человека. В расчёт брали все доходы: субсидии, стипендии, пенсии и прочие пособия, которые получала семья. При этом "путинские" выплаты в размере 5 тыс. и 10 тыс. рублей в расчёт не брали.
Родители могли быть как работающими, так и безработными. Имущество, которым владела семья, тоже не учитывали.
Размер пособия был одинаков – и составлял половину от регионального прожиточного минимума, установленного на ребёнка. В Алтайском крае это 5305 руб.
Во-первых, размер выплаты стал дифференцированным: он может составлять 50%, 75% и 100% от регионального прожиточного минимума. Сумма зависит от доходов семьи и имущества, которым она владеет.
Пособие в размере 50% от регионального прожиточного минимума на ребёнка является базовым, то есть на него может рассчитывать малообеспеченная семья, в которой есть дети в возрасте от трёх до семи лет (в Алтайском крае пособие составит по 5 305 рублей на ребёнка).
Но если при начислении базового пособия среднедушевой доход семьи окажется меньше регионального прожиточного минимума, то выплату повысят до 75% (в нашем регионе это 7 958 рублей).
Если и после этого среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума, выплату повысят до 100%. То есть в этом случае семья в Алтайском крае будет получать по 10 611 рублей на каждого ребёнка.Кроме того, с 1 апреля изменились и правила назначения пособия. Теперь выплата положена только тем семьям, где взрослые члены семьи имеют работу или иной доход: зарплаты, пенсии, стипендия, алименты, доход от предпринимательской деятельности, авторские гонорары и др. Безработным ничего не положено.
Помимо доходов, сотрудники соцзащиты берут во внимание и имущество. Например, если у вас три квартиры и две машины, в назначении выплаты откажут. Важно также, чтобы доход от сбережений на банковских вкладах не превышал величину прожиточного минимума. Таким образом, отсекают тех, кто только формально попадает в категорию малообеспеченных.
В федеральном законе указано, что у получателей пособия могут быть:
- квартира или даже несколько, но при этом на одного члена семьи должно приходиться не более 24 кв.м;
- дом или несколько, но тогда – не более 40 кв.м на человека;
- земельный участок размером не более 0,25 га в черте города и не более 1 га в сельской местности;
- допускается иметь: гараж, дачу, нежилое помещение, машино-место (исключения для многодетных семей и для семей с ребёнком-инвалидом. Но всё только в одном экземпляре;
- мотоцикл, маломерное судно и автомобиль. При этом вся техника должна быть старше пяти лет, а мощность машины – менее 250 л. с. (исключения для семей, где более четырёх детей. Им можно иметь более мощные авто).
Важно: непригодное для проживания жильё и участки, полученные в качестве меры соцподдержки, во внимание не берутся.
Нет. Вы не работали по уважительной причине. Но если ваш муж в этот период был трудоустроен, то будет действовать "правило нулевых доходов". Выплата вам будет назначена.
К объективным уважительным причинам по закону относятся:
- отпуск по уходу за ребёнком до трёх лет.
- срочная служба в армии и три месяца после "дембеля";
- отбывание наказания в тюрьме, прохождение длительного лечения (три месяца и более);
- обучение на очной форме обучения (для лиц младше 23 лет);
- заявитель является единственным родителем, имеющим несовершеннолетних детей (когда супруг отсутствует в свидетельстве о рождении, умер или пропал без вести);
- официальная безработица, подтверждённая центром занятости и др.
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Тут выглядит всё сложно, но если разобраться, то получается просто. Итак, для расчёта нуждаемости органы соцзащиты используют сведения о доходах, которые семья получила за год, предшествующий четырём месяцам до назначения выплаты. Например, если вы обратитесь за пособием в апреле 2021 года, оцениваться будут ваши доходы в период с декабря 2019 года по ноябрь 2020 года включительно. Если заявление будет подано в мае, то будет учитываться весь 2020 год.
Тут придётся посчитать. Инструкцию с пошаговым расчётом подготовило Министерство социальной защиты Алтайского края в Instagram.
Пример. Семья из четырёх человек, два ребёнка в возрасте 4 и 5 лет.
1-й шаг: 150000 руб. – общий доход семьи за 12 месяцев.
2-й шаг: делим на 12, получаем 12500 руб. в месяц.
3-й шаг: прибавляем 50% от регионального прожиточного минимума (базовый размер выплаты) – 5305,5 на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет:
12500 + 5305,5 * 2 (количество детей от 3 до 7 лет) = 23111 руб.
4-й шаг: 23111 / 4 (количество человек в семье) = 5777,75 руб.
5-й шаг: сравниваем с прожиточным минимумом: 5777,75 < 10665 руб.
6-й шаг: так как полученное число меньше установленного прожиточного минимума, возвращаемся к шагу 3 и прибавляем теперь 75% от базового размера выплаты:
3-й шаг: 12500 + 7958,25 * 2 (количество детей от 3 до 7 лет) = 28416,5 руб.
4-й шаг: 28416,5 / 4 (количество человек в семье) = 7104,13 руб.
5-й шаг: 7104,13 руб. < 10665 руб.
6-й шаг: предварительно будет назначена выплата в 100%-ном размере – 10611 руб. на каждого ребёнка от 3 до 7 лет.
А если вам положена базовая выплата и её срок ещё не истекает, вам ничего делать не нужно – вы будете получать её дальше. Напомним, пособие назначается на 12 месяцев. А потом всё придётся оформлять заново.
Подать заявление на перерасчёт можно до 31 декабря 2021 года.
Сделать это можно на портале "Госуслуги", в МФЦ или в территориальных управлениях социальной защиты по месту жительства.
Напомним, правительство утвердило новые правила предоставления выплаты на детей от 3 до 7 лет (включительно) 31 марта. Но новый порядок расчёта действует задним числом – с 1 января 2021 года. Поэтому перерасчёт сделают за все прошедшие месяцы.
Да, для перерасчёта необходимо подать только одно заявление. Далее соцслужба сама запросит необходимые ей документы в ведомствах. Но в некоторых случаях вам придётся предоставить дополнительные документы в течение 10 дней. Это:
- свидетельство о рождении (смерти) или браке, если акты гражданского состояния зарегистрированы за пределами России;
- документы, подтверждающие длительное лечение, службу в армии и др., если необходимо подтвердить объективные причины отсутствия доходов;
- документы, подтверждающие доходы сотрудников и пенсионеров силовых ведомств, предпринимателей, работающих в рамках специальных налоговых режимов и др., которые не подлежат получению в рамках межведомственного взаимодействия;
- документы о наличии в собственности семьи автотранспортных и мототранспортных средств, также жилых помещений, выданных в рамках предоставления мер социальной поддержки органом социальной защиты Алтайского края.
- Документ, подтверждающий наличие собственника непригодного жилого помещения;
- сведения об обучении заявителей или обучении детей младше 23 лет, справку о получении стипендии;
Весь список документов можно изучить при отправке заявления через единый портал госуслуг.
Нет, в апреле все выплаты придут в действующих размерах и в обычные сроки. Ранжированные выплаты начнутся с мая. За предыдущие месяцы "компенсация" придёт общей суммой.
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