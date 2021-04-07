Выплаты детям от 3 до 7 лет: что изменилось и кому нужно делать перерасчёт?

Что изменилось с 1 апреля 2021 года при назначении выплаты от 3 до 7 лет?

Во-первых, размер выплаты стал дифференцированным: он может составлять 50%, 75% и 100% от регионального прожиточного минимума. Сумма зависит от доходов семьи и имущества, которым она владеет.

Пособие в размере 50% от регионального прожиточного минимума на ребёнка является базовым, то есть на него может рассчитывать малообеспеченная семья, в которой есть дети в возрасте от трёх до семи лет (в Алтайском крае пособие составит по 5 305 рублей на ребёнка).

Но если при начислении базового пособия среднедушевой доход семьи окажется меньше регионального прожиточного минимума, то выплату повысят до 75% (в нашем регионе это 7 958 рублей).

Если и после этого среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума, выплату повысят до 100%. То есть в этом случае семья в Алтайском крае будет получать по 10 611 рублей на каждого ребёнка.

Кроме того, с 1 апреля изменились и правила назначения пособия. Теперь выплата положена только тем семьям, где взрослые члены семьи имеют работу или иной доход: зарплаты, пенсии, стипендия, алименты, доход от предпринимательской деятельности, авторские гонорары и др. Безработным ничего не положено.

Помимо доходов, сотрудники соцзащиты берут во внимание и имущество. Например, если у вас три квартиры и две машины, в назначении выплаты откажут. Важно также, чтобы доход от сбережений на банковских вкладах не превышал величину прожиточного минимума. Таким образом, отсекают тех, кто только формально попадает в категорию малообеспеченных.