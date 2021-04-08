Собор Архангела Гавриила: чем известен небесный дух и кому помогает?

Собор Архангела Гавриила православные христиане отмечают 8 апреля. Его всегда празднуют на следующий день после Благовещения. И это не случайно. Два этих события неразрывно связаны. Кто такой Архангел Гавриил, в чём суть праздника и почему он называется собором – объясняем на amic.ru.
Архангел Гавриил – один из семи главных ангелов ("архангел" в переводе с греческого – старший ангел). Гавриил, имя которого означает "Крепость Божья", связан с главными событиями новозаветной истории: Благовещением, Рождеством и Воскресением Господним. Согласно библейским заповедям, он считается Ангелом Хранителем избранного народа.
В исламе Архангела Гавриила (Джабраила) почитают как ангела – покровителя пророка Мухаммеда: по преданию, именно он передал пророку Коран и он же унёс его на небо.
На иконах Архангела Гавриила изображают с райской ветвью или белой лилией в руке, которую по преданию он принёс Деве Марии в день Благовещения. А ещё бывают варианты иконы, где Гавриил держит свечу и зеркало из яшмы – символы того, что "пути Божии до времени бывают не ясны, но постигаются изучением слова Божия" и "послушанием голосу совести".
На Большом государственном гербе Российской империи Гавриил вместе с Архангелом Михаилом держит главный щит с двуглавым орлом.
Имя Архангела Гавриила несколько раз упоминается в Ветхом и Новом Заветах, где каждый раз он сообщал важные известия.
Однажды Гавриил явился к священнику Захарии с новостью о том, что у него родится сын Иоанн Предтеча. Являлся архангел и пророку Даниилу, чтобы возвестить о пришествии Спасителя. Также в видениях он сказал бесплодной Анне, что её молитвы услышаны и скоро она родит Пресвятую Деву Марию, через которую воплотится в мир Сын Божий. Архангел следил за жизнью будущей Богоматери, оберегал ее, когда она жила в иерусалимском храме. Предупредил о грозящей опасности Гавриил и святое семейство, когда царь Ирод решил убить всех младенцев. Согласно преданиям, именно Гавриил сообщил Деве Марии о времени её кончины.
Также от Гавриила пастухи узнали о рождении младенца Христа, а жёны-мироносицы – о его воскресении. Архангел Гавриил был послан самому Господу Иисусу в помощь, укрепление и поддержку, что считается величайшим доверием Бога Отца.
Но самое главное событие, связанное с Архангелом, это весть деве Марии о беспорочном зачатии и скором рождении Иисуса Христа. Тот знаменательный день стал праздником для Православной церкви – в честь вестника, который сообщил пречистой деве о её предназначении. Именно поэтому Церковь отмечает Собор Архангела Гавриила сразу после Благовещения, 8 апреля.
8 апреля православные христиане ставят свечи в храме перед иконой Архангела Гавриила и просят его заступничества перед Господом Богом. Прихожане благодарят Господа и почитают его посланника, послужившего таинству спасения.
Считается, что молитва Архангелу поможет в избавлении от тяжёлых болезней, в трудных жизненных ситуациях, в укреплении духа и веры, в даровании и рождении детей и защите вашей семьи.
Собор Архангела Гавриила празднуют трижды: 8 апреля, 26 июля и 21 ноября.
Но есть и отдельные святые, чьи деяния провозглашаются великими почестями в соответствующие дни. Такими торжественными празднованиями являются Соборы Пресвятой Богородицы, Архангела Гавриила и Иоанна Предтечи.
Комментарии
Согласно библейским заповедям, он считается Ангелом Хранителем избранного народа.(с)