Собор Архангела Гавриила: чем известен небесный дух и кому помогает?

Кто такой Архангел Гавриил?

Архангел Гавриил – один из семи главных ангелов ("архангел" в переводе с греческого – старший ангел). Гавриил, имя которого означает "Крепость Божья", связан с главными событиями новозаветной истории: Благовещением, Рождеством и Воскресением Господним. Согласно библейским заповедям, он считается Ангелом Хранителем избранного народа.

В исламе Архангела Гавриила (Джабраила) почитают как ангела – покровителя пророка Мухаммеда: по преданию, именно он передал пророку Коран и он же унёс его на небо.

На иконах Архангела Гавриила изображают с райской ветвью или белой лилией в руке, которую по преданию он принёс Деве Марии в день Благовещения. А ещё бывают варианты иконы, где Гавриил держит свечу и зеркало из яшмы – символы того, что "пути Божии до времени бывают не ясны, но постигаются изучением слова Божия" и "послушанием голосу совести".

На Большом государственном гербе Российской империи Гавриил вместе с Архангелом Михаилом держит главный щит с двуглавым орлом.